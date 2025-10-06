Atac ucrainean masiv în Rusia. Moscova susține că a doborât 251 de drone, inclusiv câteva zeci deasupra Mării Negre

Rusia a anunţat, luni, că unităţile sale de apărare aeriană au distrus peste noapte 251 de drone ucrainene, majoritatea deasupra sud-vestului ţării, 61 deasupra apelor Mării Negre şi una îndreptându-se spre Moscova, relatează Reuters.

Ministerul rus al Apărării a publicat cifrele pe aplicaţia de mesagerie Telegram, dar nu există informaţii oficiale cu privire la eventualele pagube.

Ministerul raportează doar numărul de drone distruse, nu şi numărul de drone lansate de Ucraina, precizează sursa citată.

Canalele de ştiri ucrainene de pe Telegram au informat că un incendiu de proporţii a izbucnit în urma unui atac asupra unui depozit de petrol din Feodosia, pe coastele Crimeei. Un rezervor de combustibil din depozit a explodat în urma atacului, a informat agenţia de presă RBK-Ucraina.

Pe de altă parte, guvernatorul din Belgorod, regiune rusă învecinată cu Ucraina, a declarat luni că bombardamentul nocturn al Ucrainei asupra regiunii a avariat infrastructura energetică, întrerupând alimentarea cu energie electrică pentru mii de consumatori. Deşi inginerii şi serviciile de urgenţă au restabilit alimentarea cu energie electrică pentru aproape 34.000 de consumatori până luni dimineaţă, aproximativ 5.400 de persoane din 24 de zone municipale erau încă fără energie electrică, a declarat guvernatorul Viaceslav Gladkov pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Belgorod şi alte regiuni învecinate cu Ucraina s-au confruntat cu bombardamente transfrontaliere persistente şi cu atacuri cu drone, pe măsură ce războiul declanşat de Moscova împotriva Kievului în 2022 s-a extins pe teritoriul rus, perturbând viaţa civilă şi avariind infrastructura critică.

Ambele părţi afirmă că atacurile reciproce asupra teritoriului celeilalte au ca scop distrugerea infrastructurii esenţiale pentru efortul de război general.

