Atac ucrainean masiv: Rusia susține că a doborât peste 200 de drone. Moscova și Sankt-Petersburg, printre țintele Kievului

Rusia a anunţat, vineri, că a doborât în timpul nopţii de joi spre vineri 221 de drone ucrainene, acesta fiind unul dintre cele mai masive atacuri ale armatei Kievului în cei trei ani şi jumătate de ofensivă rusă, în ajunul unor ample manevre militare ruso-belaruse.

Dintre aceste drone „interceptate şi doborâte" de apărarea antiaeriană rusă, nouă au fost în regiunea Moscovei şi 28 în cea unde este situat al doilea oraş ca mărime al Rusiei, Sankt-Petersburg (nord-vest), a anunţat Ministerul rus al Apărării pe Telegram, informează AFP, potrivit Agerpres. 

În această ultimă regiune, departe de front şi aproape de ţările baltice şi de Finlanda, acest atac a incendiat o navă din portul Primorsk, la Marea Baltică, potrivit guvernatorului Aleksandr Drojdenko.

Acesta a precizat pe Telegram că incendiul a fost stins şi că nu există niciun risc de scurgere a petrolului.

În timp ce armata Kremlinului bombardează zilnic Ucraina după lansarea ofensivei sale în februarie 2022, Kievul lansează la rândul său drone spre Rusia în fiecare noapte.

Armata ucraineană îşi concentrează în ultimele săptămâni loviturile asupra infrastructurilor petroliere, sector-cheie al economiei ruse pe care Occidentul vrea să îl sancţioneze.

Citește și: Incursiuni cu drone, exerciții militare uriașe și amenințări: Care este strategia lui Vladimir Putin contra flancului estic al NATO

Drone în Polonia, exerciții ruso-belaruse

Aceste atacuri rămân în general limitate la câteva zeci de drone, mult mai puţin decât cele peste 200 interceptate în timpul nopţii de joi spre vineri.

Această salvă intervine la două zile după intruziunea de drone ruse în Polonia, membră a NATO, intruziune care a provocat agitaţie şi revoltă în rândul aliaţilor săi europeni.

Polonia, Lituania şi Letonia, şi ele ţări membre ale NATO şi care se învecinează cu Belarus, şi-au întărit securitatea şi au restrâns traficul aerian în condiţiile în care vineri încep lângă Minsk manevre militare comune ale Rusiei şi Belarus.

Aceste exerciţii sunt denumite Zapad-2025 (Vest-2025), cu referire la faptul că ele se derulează în vestul alianţei ruso-belaruse.

Această ediţie este prima de la începutul conflictului în Ucraina, în februarie 2022. Cea din 2021 mobilizase circa 200.000 de soldaţi ruşi, cu câteva luni înainte de lansarea asaltului rus împotriva Kievului.

