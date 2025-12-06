Live TV

Atac uriaș cu drone și rachete rusești în Ucraina. Zelenski: Obiectivul Rusiei e de a provoca suferință

Data publicării:
distrugeri rusia foto x volodimir zelenski
Rusia a atacat infrastructura energetică a Ucrainei FOTO X / Volodimir Zelenski

Noi atacuri ruseşti masive împotriva infrastructurilor ucrainene, în special a instalaţiilor energetice, au lăsat fără încălzire şi apă mii de gospodării, a anunţat sâmbătă Kievul.

În total, 653 de drone şi 51 de rachete au lovit Ucraina în timpul nopţii, a precizat armata ucraineană.

Aceste atacuri au avut loc în timp ce negociatorii ucraineni şi americani s-au reunit sâmbătă în Florida pentru a treia zi consecutivă de discuţii privind planul Washingtonului, menit să pună capăt celor aproape patru ani de război cu Rusia, ale cărei forţe continuă să avanseze pe front şi să bombardeze pe timp de noapte.

„Principalele ţinte ale acestor atacuri au fost, încă o dată, instalaţiile energetice. Obiectivul Rusiei este de a provoca suferinţe milioane de ucraineni”, a reacţionat preşedintele Volodimir Zelenski pe reţelele de socializare.

În plus, dronele au lovit şi „au incendiat clădirea principală a gării din Fastiv”, un oraş situat la aproximativ 70 de kilometri sud-vest de capitala Ucrainei, a subliniat el.

„Nu au existat victime, dar traficul feroviar din suburbii este perturbat”, a precizat Ukrzaliznitsia, compania feroviară naţională ucraineană.

Dronele şi rachetele au vizat, de asemenea, instalaţii energetice din regiunile Cernigov (nord), Zaporojiae (sud), Lviv (vest) şi Dnipropetrovsk (centru-est), au afirmat oficialii.

„În regiunea Odesa (sud-vest), 9.500 de abonaţi sunt încă lipsiţi de încălzire şi 34.000 de apă curentă din cauza pagubelor”, a precizat viceprim-ministrul responsabil cu reconstrucţia, Oleksii Kuleba.

„Vor fi necesare întreruperi suplimentare ale alimentării cu energie electrică în toată ţara” pentru a stabiliza reţeaua în timpul lucrărilor de reparaţii, a afirmat premierul Iulia Sviridenko pe X.

Editor : I.B.

