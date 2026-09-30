Live TV

Atacul asupra bazei militare americane din Anglia, dejucat după ce unul dintre suspecți a sunat chiar el la poliție

Data publicării:
Terrified residents near RAF base evacuated as 'major incident' declared
Operațiunea poliției în apropierea bazei RAF Fairford. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Eliberați pe cauțiune Iranul a negat implicarea în incident

O tentativă de atac asupra bazei RAF Fairford din Marea Britanie, care este utilizată de Forțele Aeriene ale SUA și de unde au decolat bombardierele americane pentru a lansa atacuri asupra Iranului, a fost dejucată după ce unul dintre suspecți a sunat el însuși la poliție, a relatat marți ziarul britanic Daily Mail. Rămâne neclar de ce suspectul a sunat la serviciile de urgență, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă acesta a vrut să renunțe la presupusul complot sau dacă apelul în sine făcea parte din plan, scrie ynetnews.com.

După ce s-a sunat la numărul de urgență 999, polițiști înarmați s-au deplasat de urgență la fața locului, în Gloucestershire, și i-au arestat pe suspecți. Ofițerii i-au dezbrăcat până la brâu, din cauza temerilor că ar putea purta veste pentru eventuale atentate sinucigașe. Nu s-au găsit astfel de dispozitive, iar materialele suspectate a fi explozive din camionetele suspecților s-au dovedit a fi inutilizabile.

Presa britanică a relatat inițial că o fermieră care se întorcea de la o petrecere a întâlnit vehiculele suspecte în apropierea bazei duminică dimineața la prima oră, s-a îngrijorat și a sunat la 999. Ziarul Daily Mail a relatat ulterior că bărbații mascați descriși de fermieră erau, aparent, polițiști înarmați care sosiseră la fața locului.

Șeful departamentului de combatere a terorismului, Laurence Taylor, a declarat anterior reporterilor că intervenția poliției din acea dimineață s-a bazat pe o serie de informații.

Prim-ministrul Andy Burnham a convocat luni după-amiază o ședință COBRA, comitetul de intervenție în situații de urgență al guvernului britanic, și a îndemnat publicul să nu speculeze în timp ce autoritățile lucrează pentru a stabili toate faptele.

Una dintre ipotezele anchetei este că incidentul, care a fost asociat cu Iranul, nu a fost de fapt un atac terorist dejucat, ci mai degrabă o operațiune de culegere de informații, un exercițiu sau un fel de „carte de vizită” menită să transmită un mesaj autorităților britanice și americane.

Poliția antiteroristă a declarat anterior că autoutilitarele găsite în apropierea bazei nu conțineau explozivi, ci combustibil.

Eliberați pe cauțiune

Poliția britanică a ridicat luni noi întrebări cu privire la incident, când a anunțat că toți cei cinci suspecți care fuseseră arestați au fost eliberați pe cauțiune. Poliția a declarat că bărbații erau bănuiți de planificarea unui atac terorist, dar eliberarea lor a stârnit întrebări importante cu privire la acest caz.

Toți cei cinci sunt cetățeni britanici din Londra, cu vârste cuprinse între 23 și 25 de ani. Taylor a afirmat că anchetatorii păstrează o „minte deschisă” cu privire la existența unui motiv „geopolitic” în spatele presupusului complot, pe fondul unor informații conform cărora anchetatorii examinau dacă Iranul i-ar fi trimis pe cei cinci suspecți să atace baza RAF Fairford.

Baza este utilizată de Forțele Aeriene ale SUA și, în timpul războiului, bombardierele americane au decolat de acolo pentru a efectua atacuri în Iran.

Iranul a negat implicarea în incident

Iranul a negat implicarea în incident. Într-o declarație, Ambasada Iranului la Londra a afirmat că Republica Islamică „respinge în totalitate și condamnă cu fermitate speculațiile răuvoitoare și nefondate” legate de arestările din apropierea bazei, adăugând că astfel de speculații nu ar face decât să „alimenteze iranofobia în Marea Britanie”.

Poliția britanică a declarat un „incident major” în satul Whelford, situat în apropierea bazei RAF Fairford, iar după câteva ore s-a aflat că cinci bărbați fuseseră arestați acolo, fiind bănuiți că planificau un atac terorist.

Au fost găsite trei autoutilitare în posesia lor, iar experții în dezamorsarea bombelor au fost chemați din cauza unor materiale considerate inițial a fi explozivi. Fotografiile realizate de un localnic îi arătau pe suspecți întinși pe trotuar, cu mâinile încătușate la spate, în timp ce forțele de securitate britanice îi percheziționau.

Ulterior s-a aflat că suspecții fuseseră arestați la doar aproximativ 320 de metri de bază. Presa britanică a relatat marți seara că forțele de securitate examinau posibilitatea ca Iranul să-i fi trimis pentru a comite un atac, după ce Teheranul amenințase în iulie că va viza baze precum Fairford dacă avioanele americane vor continua să decoleze de acolo pentru a bombarda teritoriul iranian.

În timpul ultimului război, Marea Britanie a împiedicat inițial Statele Unite să folosească bazele britanice pentru a lansa atacuri asupra Iranului. Prim-ministrul de atunci, Keir Starmer, a permis ulterior forțelor americane să lanseze atacuri asupra Republicii Islamice din acele baze, vizând baze de rachete, în special cele folosite pentru a lansa atacuri iraniene asupra navelor din Strâmtoarea Hormuz.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
Sorin Grindeanu
2
Grindeanu, după anunțul lui Simion privind absența AUR din comisii și plen: Încă o dovadă...
calin georgescu
3
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
4
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
Kim Jong-un, alături de soldați nord-coreeni
5
Ce se va întâmpla cu cei doi soldați nord-coreeni care au fost capturați în Ucraina și...
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat de urgență la Copenhaga
Digi Sport
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat de urgență la Copenhaga
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steaguri ale sua si iranului
Iranul a primit răspunsul SUA pentru un plan pe şapte zile. Ce nemulțumește Teheranul
politisti anglia baza raf profimedia
Răsturnare de situație: nu au fost găsite dispozitive explozive în urma verificărilor de la baza aeriană Fairford din Marea Britanie
Andy Burnham
Andy Burnham: „Brexitul a făcut mai mult rău decât bine”. Marea Britanie ar putea renunța la „liniile roșii”
U.S. Army personnel conduct house searches in Salah Ad Din Province during Operation Swarmer, a large-scale air assault with over 50 helicopters and 1,500 U.S. and Iraqi military personnel.
Câștig strategic pentru „Axa Răului”. SUA încheie oficial două decenii de război: ultimele trupe părăsesc Irakul și lasă loc Iranului
France Protests
Haos la protestele elevilor din Franța. Violențe și confruntări cu poliția: peste 200 de persoane au fost arestate
Recomandările redacţiei
Europarlamentarul S&D Victor Negrescu
Calculele PSD pentru o nouă majoritate după votul pentru Guvernul...
INSTANT_SOSIRE_SIEGFRIED_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Parlamentul dă astăzi votul decisiv pentru guvernul propus de...
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor: Astăzi facem procedura până la capăt, dar nu văd acele...
Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
Un zbor Dubai-Tel Aviv a aterizat în Arabia Saudită după o alertă de...
Ultimele știri
Kelemen Hunor: Dacă Guvernul Mureșan nu trece, sunt convins că Nicușor Dan va face o nouă desemnare relativ repede
Putin a ordonat serviciilor secrete să-l ucidă pe Kasparov. Marele campion a fost pus sub pază specială în SUA (El Mundo)
Kelemen Hunor: Călin Georgescu e un produs al fostei Securităţi. Este o luptă între ce a mai rămas din ea cu sistemul politic actual
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
VIDEO Imagini cu Presley Gerber, cu doar câteva ore înainte de moarte. Fiul lui Cindy Crawford s-a filmat din...
Cancan
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Fanatik.ro
Veste proastă pentru Nicușor Bancu la naţionala României: Gigi Becali vrea să-l vândă rapid pe Pădurariu...
editiadedimineata.ro
OpenAI amână lansarea noului său model AI din cauza unor îngrijorări legate de siguranță
Fanatik.ro
Nemaintâlnit! Borza a primit oferta de milioane de euro ca să joace pentru echipa naţională a unei ţări din...
Adevărul
Un român plecat la muncă în Irlanda povestește cât câștigă în construcții și cum și-a găsit de lucru: „E...
Playtech
Când depunerile de numerar pot ridica semne de întrebare. Ce verifică ANAF în conturile persoanelor fizice
Digi FM
Ce face Ion Lăceanu la 90 de ani. "Omul-orchestră" s-a mutat acum cinci ani la un azil, după moartea soției...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum arată noua viață a Simonei Halep: "Este momentul să îmi formez familia pe care mi-o doresc!"
Pro FM
Are doar 21 de ani, dar vocea ei este comparată cu a lui Adele și Amy Winehouse. Cine e Sienna Spiro, noua...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
S-au îndrăgostit pe platoul de filmare, iar azi au o familie superbă. Kirsten Dunst și Jesse Plemons, din nou...
Adevarul
O fabrică de bere din Germania își închide porțile după aproape 400 de ani. Zeci de angajați rămân fără loc...
Newsweek
Pensii militare. Ministrul Miruță anunță că vârsta de pensionare nu crește. Documentele oficiale îl contrazic
Digi FM
Casa „Barbie” din Marea Britanie se vinde cu 725.000 de lire sterline. Locuința unde până și robinetele sunt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Premieră mondială după 100 de ani. A fost descoperită o nouă specie de pisică sălbatică. Cum arată Leopardus...
Film Now
John Goodman, despre gestul generos făcut de Bruce Willis la începutul carierei: „A avut grijă de mine. Îl...
UTV
Victor Slav a publicat imagini rare cu fiica sa. Sofia a împlinit 10 ani