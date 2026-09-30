Atacul asupra bazei militare americane din Anglia, dejucat după ce unul dintre suspecți a sunat chiar el la poliție

O tentativă de atac asupra bazei RAF Fairford din Marea Britanie, care este utilizată de Forțele Aeriene ale SUA și de unde au decolat bombardierele americane pentru a lansa atacuri asupra Iranului, a fost dejucată după ce unul dintre suspecți a sunat el însuși la poliție, a relatat marți ziarul britanic Daily Mail. Rămâne neclar de ce suspectul a sunat la serviciile de urgență, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă acesta a vrut să renunțe la presupusul complot sau dacă apelul în sine făcea parte din plan, scrie ynetnews.com.

După ce s-a sunat la numărul de urgență 999, polițiști înarmați s-au deplasat de urgență la fața locului, în Gloucestershire, și i-au arestat pe suspecți. Ofițerii i-au dezbrăcat până la brâu, din cauza temerilor că ar putea purta veste pentru eventuale atentate sinucigașe. Nu s-au găsit astfel de dispozitive, iar materialele suspectate a fi explozive din camionetele suspecților s-au dovedit a fi inutilizabile.

Presa britanică a relatat inițial că o fermieră care se întorcea de la o petrecere a întâlnit vehiculele suspecte în apropierea bazei duminică dimineața la prima oră, s-a îngrijorat și a sunat la 999. Ziarul Daily Mail a relatat ulterior că bărbații mascați descriși de fermieră erau, aparent, polițiști înarmați care sosiseră la fața locului.

Șeful departamentului de combatere a terorismului, Laurence Taylor, a declarat anterior reporterilor că intervenția poliției din acea dimineață s-a bazat pe o serie de informații.

Prim-ministrul Andy Burnham a convocat luni după-amiază o ședință COBRA, comitetul de intervenție în situații de urgență al guvernului britanic, și a îndemnat publicul să nu speculeze în timp ce autoritățile lucrează pentru a stabili toate faptele.

Una dintre ipotezele anchetei este că incidentul, care a fost asociat cu Iranul, nu a fost de fapt un atac terorist dejucat, ci mai degrabă o operațiune de culegere de informații, un exercițiu sau un fel de „carte de vizită” menită să transmită un mesaj autorităților britanice și americane.

Poliția antiteroristă a declarat anterior că autoutilitarele găsite în apropierea bazei nu conțineau explozivi, ci combustibil.

Eliberați pe cauțiune

Poliția britanică a ridicat luni noi întrebări cu privire la incident, când a anunțat că toți cei cinci suspecți care fuseseră arestați au fost eliberați pe cauțiune. Poliția a declarat că bărbații erau bănuiți de planificarea unui atac terorist, dar eliberarea lor a stârnit întrebări importante cu privire la acest caz.

Toți cei cinci sunt cetățeni britanici din Londra, cu vârste cuprinse între 23 și 25 de ani. Taylor a afirmat că anchetatorii păstrează o „minte deschisă” cu privire la existența unui motiv „geopolitic” în spatele presupusului complot, pe fondul unor informații conform cărora anchetatorii examinau dacă Iranul i-ar fi trimis pe cei cinci suspecți să atace baza RAF Fairford.

Baza este utilizată de Forțele Aeriene ale SUA și, în timpul războiului, bombardierele americane au decolat de acolo pentru a efectua atacuri în Iran.

Iranul a negat implicarea în incident

Iranul a negat implicarea în incident. Într-o declarație, Ambasada Iranului la Londra a afirmat că Republica Islamică „respinge în totalitate și condamnă cu fermitate speculațiile răuvoitoare și nefondate” legate de arestările din apropierea bazei, adăugând că astfel de speculații nu ar face decât să „alimenteze iranofobia în Marea Britanie”.

Poliția britanică a declarat un „incident major” în satul Whelford, situat în apropierea bazei RAF Fairford, iar după câteva ore s-a aflat că cinci bărbați fuseseră arestați acolo, fiind bănuiți că planificau un atac terorist.

Au fost găsite trei autoutilitare în posesia lor, iar experții în dezamorsarea bombelor au fost chemați din cauza unor materiale considerate inițial a fi explozivi. Fotografiile realizate de un localnic îi arătau pe suspecți întinși pe trotuar, cu mâinile încătușate la spate, în timp ce forțele de securitate britanice îi percheziționau.

Ulterior s-a aflat că suspecții fuseseră arestați la doar aproximativ 320 de metri de bază. Presa britanică a relatat marți seara că forțele de securitate examinau posibilitatea ca Iranul să-i fi trimis pentru a comite un atac, după ce Teheranul amenințase în iulie că va viza baze precum Fairford dacă avioanele americane vor continua să decoleze de acolo pentru a bombarda teritoriul iranian.

În timpul ultimului război, Marea Britanie a împiedicat inițial Statele Unite să folosească bazele britanice pentru a lansa atacuri asupra Iranului. Prim-ministrul de atunci, Keir Starmer, a permis ulterior forțelor americane să lanseze atacuri asupra Republicii Islamice din acele baze, vizând baze de rachete, în special cele folosite pentru a lansa atacuri iraniene asupra navelor din Strâmtoarea Hormuz.