Atacul cibernetic asupra guvernului german a continuat miercuri. Sursa: hackeri suspectaţi de legături cu Rusia

Hackerii au accesat servere ale guvernului german inclusiv miercuri, a declarat joi o sursă de securitate pentru agenţia dpa, citată de Agerpres. Atacul este analizat de instituţiile de securitate din Germania, care acţionează pentru strângerea de informaţii privind obiectivele şi identitatea hackerilor, potrivit unor surse.

Foto Shutterstock

Miercuri au apărut informaţii că hackeri având legături cu Rusia, acuzaţi pentru o serie de atacuri cibernetice de amploare, au pătruns în reţeaua securizată de calculatoare a guvernului german, transmite Agerpres.



Atacul pare să fi pornit de la grupul de spionaj cibernetic APT28, despre care experţi în securitate cred că are legături cu guvernul rus.



În acelaşi timp, un membru important al creştin-democraţilor (CDU) conduşi de cancelarul Angela Merkel a declarat, joi, că atacul informatic asupra reţelelor guvernamentale a implicat un virus complex şi a avut ca ţinte mai multe date sensibile, potrivit Reuters.



Patrick Sensburg, membru al comisiei parlamentare care supervizează agenţiile de informaţii germane, a declarat la postul de televiziune ZDF că va dura analiza acestui incident despre care guvernul de la Berlin a spus miercuri că a fost 'izolat' şi ţinut sub control.



El a spus că este prematur să se facă o legătură între acest atac cibernetic - aşa cum au făcut media germane - şi grupul rus de hackeri APT28, deşi a precizat că există suficiente probe că grupul a avut conexiuni cu o agenţie rusă de spionaj.



O grupare de hackeri ruşi cunoscută sub numele APT28 a atacat sistemele informatice ale Ministerului de Externe şi Ministerului Apărării din Germania şi a sustras informaţii confidenţiale, au relatat miercuri agenţii de presă. Potrivit unor surse citate de dpa, atacul a fost descoperit în decembrie 2017 şi este posibil să fi început cu un an înainte.