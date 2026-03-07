Live TV

Atacul cu dronă asupra bazei britanice din Cipru: Autoritățile aveau informații despre un posibil incident. Arestări legate de Iran

Autoritățile cipriote aveau informații, cu câteva zile înainte de atacul cu drone asupra bazelor britanice din 2 martie, că un incident era posibil, scrie publicația Phileleftheros, citând surse apropiate anchetei.

Serviciile cipriote de informații, împreună cu agenții străine, plasaseră deja sub supraveghere mai multe persoane în zilele premergătoare atacului. Autoritățile aveau de la mijlocul săptămânii trecute suspiciuni față de persoane cu activități suspecte legate de Iran și, eventual, de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Informațiile obținute de Poliția din Cipru și de o agenție de informații strină au indicat că se planifica un incident cu drone. Deși informațiile nu au fost specifice cu privire la ceea ce urma să se întâmple, era clar că urmau incidente legate de drone pe teritoriul cipriot, așa că autortățile au luatmăsuri de securitate de urgență în locații cu interese israeliene din Cipru.

În plus, ridicarea de drone private a fost interzisă pe tot teritoriul țării.

În acest caz au fost arestate două persoane, un bărbat azer în vârstă de 28 de ani și o femeie estoniană în vârstă de 27 de ani. Tânărul de 28 de ani este suspectat că a călătorit în mod repetat în Iran, iar autoritățile cred că a fost recrutat de IRGC.

Înainte de arestare, cei doi au fost filați. Polițiștii au aflat astfel că suspecții au fotografiat anumite locații frecventate de persoane de origine israeliană. Anchetatorii încearcă să afle acum dacă fotografiile au fost transmise unui contact străin.

Cei au fost arestați în Larnaca înainte să plece din Cipru, vinerea trecută, iar acum sunt în arest preventiv.

Poliția cipriotă crede că bărbatul de de 28 de ani a fost recrutat de aceeași persoană care anterior recrutase anterior alte persoane pentru a comite acte teroriste în interesul Iranului. Conform informațiilor poliției, acesta ar fi recrutat de asemenea un bărbat azer în vârstă de 44 de ani, cu pașaport britanic, arestat în Cipru pe 21 iunie 2025 și acuzat de terorism și spionaj.

