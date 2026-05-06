Live TV

Atacul cu mașina în Leipzig: bărbatul acuzat că a ucis doi oameni și rănit alte șase persoane, trimis la un spital psihiatric

Data actualizării: Data publicării:
Leipzig Amokfahrt
Intrarea pe Grimmaische Straße dinspre Augustusplatz a fost izolată de poliție în ziua următoare faptei. Foto: Profimedia Images

Bărbatul în vârstă de 33 de ani, acuzat că a intrat cu mașina într-o mulțime în centrul orașului Leipzig, în urma căruia două persoane au murit și alte șase au fost rănite, dintre care două grav, a apărut în fața instanței germane, iar un judecător a stabilit că există „motive întemeiate” privind o posibilă diminuare semnificativă a discernământului și riscul de recidivă, scrie Deutsche Welle. Astfel, a fost dispusă internarea acestuia într-un spital de psihiatrie. 

Procurorii au declarat că nu cred că suspectul ar fi avut motive religioase sau politice. Judecătorul a dispus internarea într-un spital de psihiatrie a șoferului acuzat că a comis luni un atac mortal cu mașina în Leipzig.

Cei doi morți sunt un bărbat de 77 de ani și o femeie de 63 de ani, potrivit autorităților, care au prezentat marți după-amiază un prim bilanț al răniților — șase persoane, cu vârste cuprinse între 21 și 87 de ani.

Judecătorul a găsit „motive întemeiate” să creadă că suspectul, un bărbat german în vârstă de 33 de ani, se afla „într-o stare de responsabilitate cel puțin semnificativ diminuată” în momentul incidentului.

Judecătorul a mai afirmat că este probabil „ca inculpatul, din cauza stării sale, să comită în viitor alte fapte ilegale grave, de o gravitate comparabilă” — motiv pentru care a dispus internarea acestuia în interesul siguranței publice.

Autoritățile au declarat că incidentul a fi o lovire deliberată cu mașina și că suspectul „dorea să ucidă și să rănească grav cât mai multe persoane posibil”.

Totuși, acestea au precizat că nu cred că ar fi avut motive religioase sau politice.

Marți a fost dezvăluit și că suspectul primise deja tratament pentru sănătate mintală în săptămânile premergătoare incidentului de luni.

Procurorii au declarat că acesta fusese internat într-un spital psihiatric de specialitate în perioada 17-29 aprilie „din cauza stării sale mintale și cu consimțământul său”.

Autoritățile sanitare regionale au declarat agenției de știri AFP că bărbatul nu a reprezentat un pericol nici pentru sine, nici pentru cei din jur în această perioadă și, prin urmare, i s-a permis să părăsească clinica.

Suspectul este anchetat sub acuzația de dublă omucidere și de mai multe tentative de omor.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
camioane autostrada
3
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
4
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
"Telenovela" Kylian Mbappe - Real Madrid s-a terminat
Digi Sport
"Telenovela" Kylian Mbappe - Real Madrid s-a terminat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Markus Söder
Retragerea de trupe americane din Germania este „iritantă şi periculoasă”, spune premierul bavarez, care cere guvernului să se opună
trump merz
Strategia lui Merz pentru a face față furiei lui Trump: „Nu renunț la eforturile de a îmbunătăți relațiile transatlantice”
U.S. Marines with 3rd Battalion, 1st Marines, 1st Marine Division, steady a SKED device as it is airlifted onto a UH-1Y Venom attached to Marine Light
Germania spune ce pas trebuie să facă Europa după decizia lui Trump: „Pur și simplu nu există altă cale”
Car driven into group of people in Leipzig
O mașină a intrat într-un grup de persoane în orașul german Leipzig. doi morți și mai mulți răniți
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Care sunt trupele de elită ale SUA care vor părăsi în curând Germania. România, Polonia sau SUA, ca posibil loc de găzduire
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A...
ilie bolojan parlament
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi...
Nicușor Dan.
„Invit la calm.” Nicușor Dan a anunțat că începe consultări informale...
George Simion
George Simion: „Ne putem asuma o guvernare atâta timp cât AUR este...
Ultimele știri
Secretarul american de Stat Marco Rubio anunță că „faza ofensivă a războiului” din Iran s-a încheiat. Care e noua etapă
Arsenal Londra, prima finalistă a UEFA Champions League
Keir Starmer avertizează Iranul: Marea Britanie nu va tolera incitarea la antisemitism
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe...
Fanatik.ro
Arsenal și Atletico Madrid au fost desființate în direct: „Voiam să sun la UEFA să le scoată de pe teren!”
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
După 20 de ani! Ce s-a întâmplat ultima dată când Arsenal a jucat finala Champions League. „Tunarii” au fost...
Adevărul
AUR cere funcția de premier pentru a intra la guvernare. George Simion: „Nu vrem să fim idioți utili”
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Și-a întâlnit iubirea vieții, apoi a ajuns în scaun rulant: "Mi-a fost teamă că nimeni nu mă va mai vrea"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Caz neverosimil în Europa! Și-au dat antrenorul afară a cincea oară, după 0-1 cu ultimul loc
Pro FM
Connect-R, declarații rare despre viața personală, la opt ani de la divorțul de Misha: „Recunosc, sunt și o...
Film Now
Zoe Kravitz, eleganță „gotică” la Met Gala. Rochie neagră din dantelă, cu transparențe și decolteu larg, i-a...
Adevarul
Tudor Chirilă, reacție dură după votarea moțiunii: „Primul pesedist al țării, Nicușor Dan, are o mare parte...
Newsweek
Efectul căderii guvernului: Indexarea pensiilor nu se dă nici în 2027. Pensionarii mai pierd 400 lei la pensie
Digi FM
Cum s-a schimbat viața actorilor din „The Big Bang Theory”. Vedeta care este om de știință și în realitate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
5 fructe sigure pentru câini recomandate de un veterinar. Gustări sănătoase pe care le poți da zilnic
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Dorian Popa și Andreea au făcut publice imaginile de la biserică. Jurământul miresei ar fi fost inspirat...