Atacul cu mașina în Leipzig: bărbatul acuzat că a ucis doi oameni și rănit alte șase persoane, trimis la un spital psihiatric

Bărbatul în vârstă de 33 de ani, acuzat că a intrat cu mașina într-o mulțime în centrul orașului Leipzig, în urma căruia două persoane au murit și alte șase au fost rănite, dintre care două grav, a apărut în fața instanței germane, iar un judecător a stabilit că există „motive întemeiate” privind o posibilă diminuare semnificativă a discernământului și riscul de recidivă, scrie Deutsche Welle. Astfel, a fost dispusă internarea acestuia într-un spital de psihiatrie.

Procurorii au declarat că nu cred că suspectul ar fi avut motive religioase sau politice. Judecătorul a dispus internarea într-un spital de psihiatrie a șoferului acuzat că a comis luni un atac mortal cu mașina în Leipzig.

Cei doi morți sunt un bărbat de 77 de ani și o femeie de 63 de ani, potrivit autorităților, care au prezentat marți după-amiază un prim bilanț al răniților — șase persoane, cu vârste cuprinse între 21 și 87 de ani.

Judecătorul a găsit „motive întemeiate” să creadă că suspectul, un bărbat german în vârstă de 33 de ani, se afla „într-o stare de responsabilitate cel puțin semnificativ diminuată” în momentul incidentului.

Judecătorul a mai afirmat că este probabil „ca inculpatul, din cauza stării sale, să comită în viitor alte fapte ilegale grave, de o gravitate comparabilă” — motiv pentru care a dispus internarea acestuia în interesul siguranței publice.

Autoritățile au declarat că incidentul a fi o lovire deliberată cu mașina și că suspectul „dorea să ucidă și să rănească grav cât mai multe persoane posibil”.

Totuși, acestea au precizat că nu cred că ar fi avut motive religioase sau politice.

Marți a fost dezvăluit și că suspectul primise deja tratament pentru sănătate mintală în săptămânile premergătoare incidentului de luni.

Procurorii au declarat că acesta fusese internat într-un spital psihiatric de specialitate în perioada 17-29 aprilie „din cauza stării sale mintale și cu consimțământul său”.

Autoritățile sanitare regionale au declarat agenției de știri AFP că bărbatul nu a reprezentat un pericol nici pentru sine, nici pentru cei din jur în această perioadă și, prin urmare, i s-a permis să părăsească clinica.

Suspectul este anchetat sub acuzația de dublă omucidere și de mai multe tentative de omor.

