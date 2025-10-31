Atacul cu pagere al Israelului în Liban inspiră un thriller de spionaj: „Frequency Of Fear”, cu vedetele din „Fauda”

O operațiune secretă israeliană care avea ca scop decapitarea grupării libaneze șiite pro-iraniene Hezbollah, în cadrul căreia mii de pagere și stații radio aflate în posesia agenților acesteia au explodat simultan în Liban în septembrie 2024, va fi ecranizată, anunță în exclusivitate Times of Israel.

Thrillerul de spionaj este intitulat Frequency of Fear și se află în prezent în post-producție.

Distribuția reunește vedetele din serialul „Fauda”, Doron Ben-David, Itzik Cohen și Marina Maximilian, precum și pe soția lui Quentin Tarantino, cântăreața și actrița Daniella Pick Tarantino (The Perfect Gamble).

Actorul, regizorul și producătorul american Danny A. Abeckaser, născut în Israel, regizează și produce filmul după un scenariu scris de Kosta Kondilopoulos. Cei doi au mai colaborat anterior la filme precum „Inside Man” și „The Engineer”, ambele cu Emile Hirsch în rolul principal.

„La fel ca toți cei care au auzit despre operațiunea cu pagerele, am fost uimit. A fost un vis devenit realitate să pot spune povestea despre cum au reușit să o ducă la bun sfârșit”, a comentat Abeckaser.

Operațiunea în două părți, care a ucis peste 40 de persoane și a rănit alte 3.400, a fost condamnată de Liban, Națiunile Unite și ONG-urile pentru drepturile omului, dar a și intrigat lumea prin ingeniozitatea sa.

Israelul nu a confirmat implicarea sa imediat după acele detonări, care au avut loc după luni de atacuri cu rachete ale Hezbollah asupra nordului Israelului, atacuri care s-au intensificat în urma asediului din 7 octombrie 2023 al mișcării teroriste palestiniene Hamas asupra sudului Israelului.

Însă o multitudine de reportaje de investigație ale mass-media au dezvăluit un complot complex în care agenții serviciului secret israelian Mossad au distribuit cu succes mii de pagere și walkie-talkie încărcate cu explozibili agenților Hezbollah, după ce au păcălit furnizorul taiwanez de încredere al grupului, cu luni înainte de detonare.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a confirmat în cele din urmă implicarea Israelului în noiembrie 2024, spunând cabinetului său că a dat undă verde operațiunii în ciuda opoziției din partea unor membri ai comunității de informații.

Din distribuție fac parte și Ariel Yagen (Martin Scorsese Presents: The Saints), actrița americană și activista pe rețelele sociale Emily Austin, Angel Bonanni (Seven Days in Entebbe), Herzl Tobey (Damascus Cover), Moran Attias (Tyrant) Aki Avni (Beauty Queen of Jerusalem de pe Netflix) și Yarden Toussia Cohen (Tehran).

Producătorii executivi sunt Ilan Portal, Eli S. Weiss, Amnon Shalhov, Perri Hiiman, Jennifer Dryan Smorgan, Emil Fish, Jeff Hoffman, Yoav Gross, Galit Rosenstein, Maya Sharabani și Sagi Wolf.

