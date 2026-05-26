Video Atacul devastator de vineri noaptea asupra Kievului, o încercare a lui Putin de a șterge umilința suferită la parada din 9 Mai (ISW)

Russia Targets Ukrainian Capital Kyiv With Ballistic Missiles - 24 May 2026
Atac rusesc cu rachetă balistică la Kiev. Foto: Profimedia

Atacul rus asupra Ucrainei, din noaptea de vineri spre sâmbătă, este considerat în mare măsură „simbolic” și destinat să ascundă eșecurile militare, potrivit ultimei analize a Institute for The Study of War (ISW). Potrivit centrului de cercetare american, forțele ruse au lansat aproximativ 90 de rachete, dintre care o rachetă balistică cu rază medie de acțiune (IRBM) de tip Oreșnik, și aproape 600 de drone. Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să intercepteze marea majoritate a amenințărilor, doborând 55 de rachete și 549 de drone, scrie Le Monde.

ISW reamintește că acest atac vine în urma amenințărilor Kremlinului, care promisese să lovească „centrele de decizie” ucrainene dacă Kievul ar perturba sărbătorile rusești de Ziua Victoriei, pe 9 Mai, la Moscova. Cu toate acestea, Ucraina nu a lansat niciun atac în acea zi.

ISW interpretează acest atac ca o încercare a lui Vladimir Putin de a „șterge umilința” provocată de criticile legate de parada din 9 Mai și de a proiecta o imagine de forță. Prin lovirea capitalei, Rusia a încălcat, de asemenea, spiritul unui armistițiu de trei zile (din 9 în 11 mai) pe care Ucraina îl respectase, „demonstrând lipsa de bună-credință a lui Putin față de orice acord care nu îi aduce avantaje substanțiale”.

Strategia militară a Moscovei a fost însă puternic contestată chiar în interiorul taberei ruse.

Mai mulți bloggeri militari naționaliști influenți au calificat aceste lovituri drept „extrem de costisitoare” și „inutile din punct de vedere militar”, afirmând că tirul cu racheta Oreșnik asupra localității Bila Țerkva nu viza niciun obiectiv strategic de importanță. Aceleași surse au reamintit că aceste raiduri au loc în timp ce armata rusă suferă eșecuri pe front, situația de pe teren înclinându-se în favoarea forțelor ucrainene.

