Atacul prin care Iranul a avertizat Europa să nu se implice în război. Expert: „Azi rachete, mâine pot fi arme nucleare”

Cele două rachete lansate de Iran către o bază militară britanică din Diego Garcia, considerată a fi cea mai îndepărtată țintă către care a tras Teheranul până acum, au constituit un mesaj de avertisment adresat Europei, au declarat surse diplomatice și din serviciile de informații pentru The Sunday Times.

Premirul britanic Keir Starmer a condamnat Iranul pentru „reacția violentă”, după ce Teheranul a lansat două rachete balistice cu rază medie de acțiune către Diego Garcia, baza militară comună a Statelor Unite și Regatului Unit din Oceanul Indian, situată la o distanță aproximativ egală de Iran cu cea dintre Londra și Paris.

Forțele de Apărare ale Israelului au confirmat că a fost „prima dată de la începutul Operațiunii Roaring Lion” când Iranul a lansat o rachetă care putea atinge o distanță de aproximativ 4.000 km.

„Am spus-o de multe ori: regimul terorist iranian reprezintă o amenințare globală, cu rachete care pot ajunge la Londra, Paris sau Berlin”, a declarat IDF.

Conform rapoartelor, prima rachetă a fost interceptată între noaptea de joi și dimineața de vineri de o rachetă lansată de pe o navă de război americană. A doua a căzut la aproximativ 600 de kilomtri de avanpostul SUA-Marea Britanie din Insulele Chagos, unde sunt staționați aproximativ 100 de membri ai personalului britanic.

Marea Britanie permisese anterior forțelor americane să-și folosească bazele doar pentru operațiuni defensive, pentru a împiedica Iranul să lanseze rachete care să pună în pericol interesele britanice din regiune.

Vineri, Marea Britanie a făcut un pas mai departe, acceptând să permită Statelor Unite să utilizeze bazele britanice pentru a lansa atacuri asupra unor obiective iraniene folosite pentru a ataca nave în Strâmtoarea Ormuz. Downing Street a insistat că baza acestei autorizații rămâne „autoapărarea colectivă”.

În replică, ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat că prim-ministrul britanic Keir Starmer „a pus în pericol interesele britanice din regiune”.

Un avertisment pentru Europa

Un fost șef al secției de informații privind Iranul din cadrul serviciilor secrete israeliene a declarat pentru The Sunday Times că atacurile au demonstrat o capacitate balistică fără precedent în Iran.

„Astăzi sunt rachetele, mâine ar putea fi armele nucleare. Cred că ceea ce este cu adevărat îngrijorător este faptul că, în acest moment, conducerea iraniană nu se supune niciunui sistem de control și echilibru”, a declarat Danny Citrinowicz, care lucrează pentru Institutul pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv.

O sursă diplomatică a declarat că lovirea insulei Diego Garcia nu pare să fi fost obiectivul Iranului, ci mai degrabă rachetele au fost lansate ca un avertisment adresat Regatului Unit și aliaților europeni care și-au manifestat sprijinul pentru operațiunile americane și israeliene de securizare a Strâmtorii Ormuz.

„Iranul dorește ca Europa să rămână în afara conflictului”, a afirmat sursa, adăugând că racheta pare să fie un tip de armă despre care nu se știa până acum că ar face parte din arsenalul Iranului.

Teheranul a amenințat că va folosi forța împotriva oricărei țări care permite utilizarea teritoriului său pentru operațiuni americane. „Dacă racheta a fost lansată din nordul Iranului, raza sa de acțiune ar putea acoperi întreaga Europă”, a spus sursa.

Citrinowicz a fost de acord că rachetele ar fi putut fi lansate ca un avertisment adresat Regatului Unit, dar și-a exprimat îndoiala că Teheranul ar viza Europa, chiar și având în vedere imprevizibilitatea noului lider suprem, fiul lui Khamenei, Mojtaba Khamenei.

„Nu e vorba că ei cred că mâine vor ataca Londra sau Parisul, dar cred că pentru ei este un alt element care le permite să-și consolideze puterea de descurajare”, a spus el.

Armata SUA a lovit peste 8.000 de ţinte în Iran

Trump a postat vineri pe Truth Social că ia în considerare „încheierea” războiului, deoarece SUA se apropie „foarte mult” de îndeplinirea obiectivelor sale, care au rămas ambigue de la începutul războiului, acum trei săptămâni.

Numai vineri au fost efectuate cel puțin 640 de atacuri în 17 provincii iraniene, soldate cu cel puțin 68 de victime, potrivit Agenției de știri a activiștilor pentru drepturile omului, cu sediul în SUA.

În total, au fost lovite peste 8.000 de ținte militare iraniene, inclusiv 130 de nave iraniene, a declarat amiralul Brad Cooper, de la Comandamentul Central al SUA.

Israelul a confirmat că a vizat vineri unități de producție de rachete balistice, afectând „grav” „capacitatea regimului de a continua producția de componente esențiale”.

Sâmbătă seara, serviciile de urgență israeliene au declarat că interveniseră pentru a acorda asistență unui „număr mare de victime” în urma unui atac cu rachete iranian în Arad, în sudul Israelului. 75 de persoane au fost transportate la spital, dintre care zece erau grav rănite.

Atacul a avut loc la câteva ore după un atac asupra orașului Dimona, tot în sud, la aproximativ 13 km de Centrul de Cercetări Nucleare din Negev. Un total de 33 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, un băiat de 10 ani aflându-se în stare gravă. Armata israeliană investighează eșecul interceptării rachetei de la Dimona, a raportat The Times of Israel.

