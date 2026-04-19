Atacul sângeros într-un supermarket din Kiev, anchetat de autorități ca „act terorist”. Șase morți și mai mulți răniți

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat sâmbătă că investighează drept „act terorist” atacul unui bărbat care a împuşcat mortal şase persoane şi a rănit alţi 15 locuitori la Kiev, dintre care şapte sunt încă internaţi în spital, înainte de a fi neutralizat.

„Anchetatorii SBU au calificat atacul armat asupra civililor şi luarea de ostatici din cartierul Holosiiv din Kiev drept un act terorist”, a informat serviciul într-un comunicat, scrie EFE preluată de Agerpres.

Potrivit informaţiilor disponibile, „crima a fost comisă de un bărbat născut în 1968, înarmat cu o armă înregistrată”, se precizează în comunicatul SBU, care indică un bilanţ de şase persoane decedate şi şapte spitalizate cu răni de gravitate diferită.

Incendiu, focuri de armă și luare de ostatici

În timpul incidentului, bărbatul ar fi declanşat un incendiu într-un apartament din Kiev – se pare propriul apartament – apoi a tras asupra mai multor trecători şi într-un supermarket, unde a luat ostatice mai multe persoane, înainte de a fi doborât de forţele speciale ale poliţiei.

„SBU, Poliţia Naţională şi Parchetul iau măsuri exhaustive pentru a clarifica toate circumstanţele incidentului, inclusiv posibilele motive ale autorului împuşcăturilor”, a transmis instituţia.

Reacția autorităților

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat că atacatorul s-a născut în Rusia, însă autorităţile nu au confirmat că acesta ar fi cetăţean rus.

Ministrul de Interne, Igor Klimenko, a precizat că trăgătorul a deschis focul pe stradă în timp ce se deplasa cu arma, deţinută legal.

„Pe parcurs, a împuşcat patru dintre cetăţenii noştri; pe al cincilea, pe care îl luase ostatic, l-a împuşcat direct în magazin”, a relatat agenţia Ukrinform.

O a şasea persoană a murit ulterior din cauza rănilor, a anunţat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Ministrul de Interne a mai spus că, ajuns în supermarket, atacatorul nu a formulat nicio cerere negociatorilor. După 40 de minute de discuţii, timp în care aceştia i-au propus să permită accesul pentru acordarea de îngrijiri unei persoane rănite, bărbatul nu a cedat.

„Nu a reacţionat. De aceea s-a dat ordinul de a-l neutraliza, mai ales după ce a tras asupra unui ostatic”, a declarat Klimenko, citat de Ukrinform.

