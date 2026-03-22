Atacuri ale coloniștilor evrei asupra satelor din Cisiordania ocupată: „inacceptabile moral şi etic”

O femeie și un băiat palestinieni trec pe lângă un graffiti jignitor în limba ebraică, pictat pe pereții unei case avariate în urma unui atac al coloniștilor israelieni în satul Jalud, la sud de Nablus, în Cisiordania ocupată, pe 22 martie 2026. Foto: Profimedia

Coloniştii israelieni au atacat din nou sate din Cisiordania ocupată, relatează duminică presa palestiniană preluată de dpa. Evreii au incendiat case şi vehicule în împrejurimile oraşelor palestiniene Jenin şi Nablus, provocând pagube importante. Într-un sat de lângă Nablus, ei au dat foc inclusiv clădirii consiliului local.

Nu s-au raportat imediat răniţi sau morţi, scrie Agerpres.

Armata israeliană a afirmat că în mai multe sate palestiniene au fost desfăşuraţi în cursul nopţii de sâmbătă militari şi poliţişti, „ca urmare a unor relatări conform cărora civili israelieni au comis incendieri ale unor clădiri şi proprietăţi şi au provocat dezordine în zonă”. Forţele armate au comunicat că „condamnă orice formă de violenţă şi vor continua să ia măsuri pentru asigurarea securităţii locuitorilor şi a ordinii publice în regiune”.

De la începutul războiului din Gaza, în urmă cu doi ani şi jumătate, coloniştii israelieni au devenit mai violenţi împotriva palestinienilor din Cisiordania, observă dpa.

Şeful statului-major israelian, Eyal Zamir, a apreciat săptămâna aceasta că atacurile coloniştilor sunt „inacceptabile moral şi etic”.

Forţele de securitate israeliene au fost acuzate însă de multe ori că nu acţionează hotărât la astfel de incidente, ba chiar sunt uneori de partea coloniştilor agresivi.

Israelul a ocupat Cisiordania şi estul Ierusalimului, precum şi alte teritorii, în urma Războiului de Şase Zile din 1967. În prezent, acolo trăiesc circa trei milioane de palestinieni şi 700.000 de colonişti israelieni. Palestinienii revendică teritoriile pentru viitorul lor stat, cu capitala la Ierusalim.

