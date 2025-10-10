Atacuri cibernetice în număr tot mai mare ale Rusiei asupra infrastructurii critice a Poloniei. Explicațiile unui ministru polonez

Infrastructura critică a Poloniei a fost supusă unui număr tot mai mare de atacuri cibernetice din partea Rusiei, ale cărei servicii de informații militare și-au triplat resursele pentru astfel de acțiuni împotriva Poloniei în acest an, a declarat ministrul Afacerilor Digitale pentru Reuters, relatează TVPWorld.

Dintre cele 170.000 de incidente cibernetice identificate în primele trei trimestre ale acestui an, o parte semnificativă a fost atribuită actorilor ruși, în timp ce alte cazuri au motive financiare, implicând furturi sau alte forme de criminalitate cibernetică, a declarat Krzysztof Gawkowski.

El a spus că Polonia se confruntă cu circa 2.000 - 4.000 de incidente pe zi și că 700 până la 1.000 sunt „preluate de noi, ceea ce înseamnă că au reprezentat o amenințare reală sau aveau potențialul de a cauza probleme grave”, a spus el.

Adversarii străini își extind acum atenția dincolo de sistemele de apă și canalizare către sectorul energetic, a spus el.

El nu a dat cifre exacte privind activitatea Rusiei și nu a putut comenta metodele Rusiei în spațiul cibernetic al Poloniei. Informațiile privind implicarea crescândă a Rusiei au provenit de la agențiile de informații din Polonia.

Rusia a negat în mod constant acuzațiile privind astfel de activități. Ambasada Rusiei la Varșovia nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea TVPWorld.

Oficialii de la Varșovia au declarat că Polonia, un susținător ferm al Ucrainei, este principala țintă a Rusiei dintre statele NATO și au acuzat Kremlinul de eforturi repetate de a submina securitatea națională.

„Activitatea Rusiei este cea mai gravă, deoarece vizează infrastructura critică esențială pentru menținerea vieții normale”, a spus Gawkowski.

Odată cu atacul cu drone rusești din 10 septembrie, a avut loc un atac cibernetic corelat asupra Poloniei, cel mai mare din 2022, când a izbucnit războiul în Ucraina, a spus el.

Deși guvernul a observat încă din primele ore ale nopții că atacul cu drone provenea din Rusia, afirmații false potrivit cărora Ucraina ar fi trimis dronele pentru a declanșa războiul au inundat spațiul cibernetic polonez, a spus Gawkowski.

El a adăugat că, pentru a face acest lucru, au fost reactivate boturi care rămăseseră inactive luni de zile, chiar ani.

