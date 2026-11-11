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Atacuri cibernetice la ușa ta. De ce experții spun că electrocasnicele pot deveni următoarea țintă vulnerabilă

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Refrigerator in the kitchen. Home appliances for kitchen.
Electrocasnice. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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În urma atacurilor recente asupra frigiderelor din supermarketuri, aparatele electrocasnice ar putea fi următoarea țintă, a avertizat marți șeful departamentului de securitate cibernetică al UE, îndemnând Europa să investească mai mult pentru a contracara amenințările cibernetice tot mai mari, scrie Euronews.

Juhan Lepassaar, directorul Agenţiei Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), a avertizat marți că următoarea țintă a atacurilor cibernetice ar putea fi electrocasnicele, după atacul care a vizat frigiderele supermarketurilor.

„Securitatea nu ar trebui şi nu trebuie să fie o chestiune secundară. Astăzi au fost frigiderele, mâine ar putea fi routerele, iar poimâine electrocasnicele şi aşa mai departe”, a subliniat oficialul estonian.

Supermarketurile din cel puţin 12 ţări europene au fost afectate de atacuri cibernetice în lunile octombrie şi noiembrie, cel mai grav dintre acestea având loc în Franţa.

„Toate incidentele pot fi prevenite, dar întrebarea este dacă suntem pregătiţi să investim în ele. Securitatea cibernetică nu este ieftină”, a declarat Juhan Lepassaar. De asemenea, securitatea trebuie anticipată încă din etapa de proiectare a produselor interconectate, care sunt acum peste tot, inclusiv în bucătăriile şi dormitoarele noastre, a adăugat directorul ENISA.

În acest context, securitatea cibernetică este crucială, a explicat Lepassaar.

„Fiecare serviciu de care depindeţi ca cetăţean, ca fiinţă umană, are un strat care include un element digital, o bucată de cod care, dacă nu este protejată, poate fi piratată”, a spus Lepassaar.

Unul dintre cele mai grave scenarii ar putea fi pierderea serviciilor esenţiale. 'Sosirea ofiţerilor de poliţie, intervenţia pompierilor, funcţionarea spitalelor, transportul care vă duce din punctul A în punctul B - toate acestea sunt elemente de care depindem pentru ca totul să funcţioneze fără probleme, 24/7... Şi dacă nu funcţionează, vom suferi un impact imediat', a avertizat directorul ENISA.

Editor : Marina Constantinoiu

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