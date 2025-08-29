Live TV

Atacuri cu drone rusești: Doi oameni au murit iar un altul este rănit în Dnipropetrovsk

Data publicării:
Drone de atac rusești,
Drone de atac rusești, imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Atacuri cu drone ruseşti s-au soldat cu doi morţi şi un rănit în regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina, a anunţat vineri administraţia militară ucraineană. Aceste noi atacuri au avut loc într-o zonă pe care Ucraina o protejează din ce în ce mai greu în faţa presiunii Rusiei, relatează AFP, preluat de News.ro. 

„Din păcate, două persoane au murit – un bărbat şi o femeie”, a declarat Serhii Lîsak, şeful administraţiei militare din regiune, precizând că o femeie a fost rănită şi că opt drone ruseşti au fost doborâte. 

Marţi, Ucraina a recunoscut pentru prima dată că soldaţii ruşi au pătruns în această regiune din centrul ţării, unde Moscova revendicase, la rândul său, avansuri teritoriale încă din iulie. 

Europenii încearcă prin toate mijloacele să influenţeze discuţiile privind securitatea Ucrainei şi a Bătrânului Continent. Se desfăşoară negocieri intense între aliaţii Kievului pentru a stabili ce tip de garanţii de securitate să îi ofere în cazul unui acord de pace cu Moscova, pentru a preveni orice nou atac rusesc de amploare asupra acestei ţări. 

Aceste discuţii au accelerat semnificativ de la summitul din 15 august dintre Donald Trump şi Vladimir Putin din Alaska, care a fost urmat de o reuniune la Casa Albă între preşedintele american, omologul său ucrainean Volodimir Zelensky şi şapte lideri europeni. 

