Live TV

Atacuri cu rachete asupra Kievului la câteva ore după discuțiile de pace SUA-Rusia: cât de realistă e apropierea sfârșitului războiului

Data publicării:
Smoke rises over an office building following Russian drone strikes during Russia's attack on Ukraine. Russia massively shells Kyiv with missiles and drones. At least eight people were injured, and one died in the hospital. Explosions echoing across downt
Urmările unui atac rusesc asupra Kievului, în contextul intensificării atacurilor cu rachete și drone asupra capitalei Ucrainei. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Rusia vrea negocieri tripartite, dar după alegerile din SUA Trump vede pacea mai aproape ca niciodată Moscova desconsideră propunerile de la Oslo

Capitala Ucrainei a fost ţinta unor noi atacuri cu rachete în timpul nopţii, după negocierile ruso-americane de miercuri menite să pună capăt conflictului, în timp ce Donald Trump a declarat că sfârşitul războiului nu a fost niciodată „atât de aproape”, relatează AFP şi Reuters.

Câteva ore mai târziu după aceste declaraţii, un atac cu rachete asupra Kievului a provocat şase răniţi, potrivit primarului capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, iar un alt atac a avariat o infrastructură de transport.

Armata ucraineană a emis în timpul nopţii o alertă privind rachete balistice lansate din estul Rusiei.

Rachetele au lovit Kievul în primele ore ale zilei de joi, a declarat un martor al agenţiei Reuters, într-un nou atac asupra capitalei Ucrainei, după atacul aerian rusesc din seara precedentă, care a rănit şase persoane şi a avariat locuinţe, o benzinărie şi mijloace de transport, notează News.ro.

Autorităţile ruse, la rândul lor, au anunţat în cursul nopţii că au interceptat drone, dintre care aproximativ 160 se îndreptau spre Moscova.

În oraşul Lipeţk din Rusia - unde se află o importantă uzină siderurgică, la aproximativ 400 km sud de Moscova - un bărbat a fost rănit după ce dronele au lovit blocuri de locuinţe şi o unitate medicală, a declarat guvernatorul Igor Artamonov pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Aceste atacuri au avut loc după întâlnirea de miercuri de la Sankt Petersburg dintre emisarul american Steve Witkoff şi preşedintele rus, Vladimir Putin, după ce cu o zi înainte Witkoff se întâlnise la Oslo cu liderii europeni şi cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care a făcut apel la încetarea luptelor pe poziţiile actuale ca prim pas în vederea negocierilor.

Rusia vrea negocieri tripartite, dar după alegerile din SUA

Consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, a declarat la finalul unei întâlniri de trei ore, „detaliată şi sinceră”, cu emisarul american, că Moscova este dispusă să reia negocierile în format tripartit cu Kievul şi Washingtonul, dar nu imediat, ci „în jurul datei de 10 noiembrie”, adică după alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial din Statele Unite, care ar putea schimba peisajul politic american, şi fără nicio pauză până atunci în luptele care continuă fără progrese majore ale niciuneia dintre părţi.

Volodimir Zelenski a afirmat că este „în favoarea” unei astfel de întâlniri, dar „cât mai curând posibil”. „Ordinea de zi este clară: să punem capăt războiului, să promovăm pacea şi, dacă am înţeles bine, să pregătim totul în vederea unei întâlniri la nivel de lideri”, a spus el.

Trump vede pacea mai aproape ca niciodată

Preşedintele american s-a arătat, la rândul său, optimist şi a asigurat miercuri că se apropie un deznodământ, aşa cum a făcut-o de mai multe ori de la revenirea sa la putere.

„Zilele trecute, am discutat cu Vladimir Putin despre soluţionarea războiului său cu Ucraina şi cred, de altfel, că ne apropiem de acest lucru. Poate că nu am fost niciodată atât de aproape”, a spus Donald Trump.

Vladimir Putin, care a lansat ofensiva asupra Ucrainei în februarie 2022, a refuzat sistematic orice discuţie faţă în faţă cu Volodimir Zelenski şi a afirmat intenţia Moscovei de a ocupa restul estului Ucrainei.

Moscova desconsideră propunerile de la Oslo

Un semn că poziţiile părţilor beligerante par totuşi încă îndepărtate este faptul că Iuri Uşakov a afirmat că propunerile formulate de Kiev şi de europeni la Oslo „nu conţin mare lucru”.

Emisarul Witkoff, asistat prin videoconferinţă de ginerele preşedintelui american Jared Kushner, care era răcit, a ţinut să-i mulţumească lui Vladimir Putin, aducându-i laude foarte călduroase, pentru eliberarea unui cetăţean american reţinut în Rusia, Stephen Hubbard, anunţată miercuri.

„Dumneavoastră înşivă sunteţi un spirit umanitar, domnule. Şi salut acest lucru”, a declarat Steve Witkoff, ale cărui afirmaţii au fost imediat criticate de numeroşi congresmeni americani, inclusiv republicani.

Emisarul american a asigurat pe platforma X că discuţiile au fost „constructive şi vor continua în cadrul unor negocieri trilaterale”, dar a recunoscut că mai rămân multe de făcut.

Negocieri între ruşi, ucraineni şi americani au mai avut loc deja în 2025, dar fără progrese concrete. Acestea au fost suspendate după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu declanşat de Washington şi Israel.

Iuri Uşakov a menţionat, de asemenea, o posibilă întâlnire în pregătire între Vladimir Putin, Donald Trump şi Xi Jinping în China, în marja summitului APEC din noiembrie de la Shenzhen (sud-estul Chinei).

Într-un interviu acordat Fox News, Volodimir Zelenski a solicitat miercuri o „îngheţare” a liniei frontului ca prim pas în cadrul discuţiilor, o propunere respinsă până acum de Moscova, care solicită un acord de fond înainte de orice încetare a luptelor.

Rusia vrea, în special, ca armata ucraineană să se retragă din teritoriile pe care le mai controlează în regiunea Doneţk (est), ceea ce Kievul consideră inacceptabil.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Luca Niculescu.
2
Traian Băsescu, despre cine va fi de fapt „şeful real al miniştrilor”: „Va obține tot ce...
US dollars
3
Compromis între SUA și Iran: 6 miliarde de dolari vor fi deblocate în schimbul vizitei...
traian basescu in studioul digi24
4
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
856684938_1768701085256127_5522680648279944275_n
5
Darău a cerut sesizarea DNA după ce a descoperit că statul a plătit milioane de lei...
Lovitură de teatru: Manchester United și-a ales noul antrenor, după umilința din UEFA Champions League
Digi Sport
Lovitură de teatru: Manchester United și-a ales noul antrenor, după umilința din UEFA Champions League
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
Drumul către pace, presărat cu minciuni: SUA îl complimentează pe Putin, în timp ce copiii din Ucraina se adăpostesc de atacuri
Volodimir Zelenski, Mark Rutte
NATO pune la dispoziţia Ucrainei sistemul său de achiziție. Kievul va putea cumpăra tehnică militară direct de la furnizorii Alianței
Putin's health issues
Cine va sta la masa negocierilor cu Vladimir Putin. Europa încearcă să-și stabilească reprezentantul pentru pacea din Ucraina
ucrainean salvat drona
Povestea uimitoare a soldatului ucrainean care a rezistat singur pe front 491 de zile: „A fost cumplit când mi-am amputat piciorul”
Volodimir Zelenski
Zelenski face presiuni asupra lui Trump: „Dacă nu-l puteți opri pe Putin, dați-ne măcar mijloace de interceptare”
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan
Ce va face Ilie Bolojan după plecarea din Guvern. Mai poate păstra...
atac la o școală din bistrița
„A băgat spaima în copii”. După atacul elevului de 13 ani la școala...
Dr. Geoffrey E. Hinton
„Nașul” IA crede că inteligența artificială dă deja semne de...
jandarmerie canabis medicinal
Cum a ajuns bărbatul cu rețetă pentru canabis medicinal să aibă din...
Ultimele știri
Alegeri în Serbia: șase persoane arestate sub suspiciunea că pregăteau acte de violență față de poliție și oponenții politici
Acord de înfrăţire Bucureşti - Kiev, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General
Rezultate LOTO - Joi, 22 octombrie 2026: Peste 3,19 milioane de euro sunt în joc la 6/49. Fond de câștiguri suplimentat la Joker
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii intră într-o perioadă de glorie. Se vor simți ca niște supereroi din 22 octombrie 2026
Cancan
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Fanatik.ro
Ce avere uriașă are Nicolae Stanciu. Cu câți bani se întoarce în România după 10 ani jucați în străinătate
editiadedimineata.ro
169 de jurnaliști uciși în Mexic în 20 de ani. 99% dintre crime nu au fost elucidate complet
Fanatik.ro
Milioane de lei din bani publici pentru Bihorul lui Ilie Bolojan! Buget uriaș, performanțe puține pentru...
Adevărul
Mai merită să revii în România în 2027? Dilema unei românce din Irlanda, cu soț german și 30.000 de euro puși...
Digieconomic
Cum să citești factura la energie electrică în 2026: ce înseamnă fiecare cost și cum verifici suma de plată
Digi FM
Un Lamborghini de 300.000 de euro, parcat pe trotuar în București, a stârnit revoltă pe internet: “De unde să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Șomerul” din România care încasează 120.000 € pe an: ”Nu mă încântă banii”
Pro FM
Laurențiu Duță are o familie de revistă. Cum arată soția lui, pe care a cunoscut-o în copilărie, și fiica lor...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cu părul cărunt, chipul îmbătrânit și mai suplu, Dwayne Johnson e greu de recunoscut. S-a transformat într-un...
Adevarul
Calendarul admiterii la liceu 2027–2028 a fost modificat. Când vor avea loc repartizarea computerizată și...
Newsweek
Zi decisivă pentru pensionari. CCR decide azi dacă formula de calcul a pensiilor e constituțională
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Șase oase vechi de 46.000 de ani, descoperite într-o peșteră, i-au surprins pe oamenii de știință. ADN-ul lor...
Digi Animal World
Peștele cu față de om care a devenit viral în mediul online. Gura și nasul sunt clar vizibile
Film Now
Michael Douglas își schimbă radical viața la 82 de ani. Ce planuri are actorul: „Valorile mele s-au schimbat”
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...