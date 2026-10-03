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Atacuri masive promise de Rusia asupra Ucrainei: Kremlinul avertizează diplomații și străinii să părăsească Kievul

Data publicării:
Russia Ukraine War
Locuitorii din zonă observă urmările unui atac cu rachete rusești la Kiev, Ucraina, marți, 8 septembrie 2026. Foto: Efrem Lukatsky / AP / Profimedia
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Rusia a făcut din nou apel sâmbătă către diplomaţi şi cetăţenii străini aflaţi la Kiev să părăsească oraşul, avertizând că forţele sale vor continua să lanseze „atacuri de represalii masive” împotriva capitalei ucrainene, scrie AFP.

Ministerul rus al Afacerilor Externe a precizat într-un comunicat că a „reiterat” corpului diplomatic avertismentul prin care „cetăţenii străini şi diplomaţii aflaţi la Kiev sunt îndemnaţi să părăsească oraşul”.

„Responsabilitatea pentru eventualele consecinţe negative revine în întregime celor care ignoră acest avertisment”, a adăugat ministerul, anunţând că „forţele armate ruse vor continua să lanseze represalii masive” împotriva „ţintelor militare din Kiev şi din alte oraşe ucrainene”, scrie News.ro.

Capitala Ucrainei a fost vizată în mod special în ultimele săptămâni, iar atacurile ruseşti au lovit în special podurile, provocând ambuteiaje importante.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a calificat vineri situaţia din capitală drept „extrem de dramatică” şi a afirmat că Moscova „devastează” oraşul, atacând în mod sistematic infrastructura şi logistica acestuia.

Autorităţile ucrainene se tem mai ales de sosirea iernii, o perioadă critică în care Rusia ar putea da o lovitură puternică infrastructurii energetice a ţării, aşa cum s-a întâmplat în 2025.

La rândul său, Ucraina loveşte în mod regulat rafinăriile şi depozitele de petrol din Rusia, provocând o criză a combustibilului în această vară, precum şi depozite comerciale, nave de marfă şi alte infrastructuri.

Editor : B.E.

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