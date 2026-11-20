Atacurile ruseşti de vineri asupra Ucrainei au provocat trei morţi la Kiev, a anunţat administraţia militară a capitalei, la o zi după ameninţările cu represalii lansate de Vladimir Putin. „Trei persoane au fost ucise în urma atacului inamic asupra capitalei”, a declarat administraţia militară, adăugând că două persoane au fost rănite. Rachetele balistice lansate vineri asupra Ucrainei au lovit trei poduri din Kiev, dintre care două au fost avariate, a declarat primarul capitalei, Vitali Kliciko. Joi, atacurile cu drone ruseşti au provocat moartea a cel puţin unei persoane şi au afectat clădirile ambasadelor Ţărilor de Jos şi Austriei, iar un alt deces a fost înregistrat în Zaporojie din cauza atacurilor rusești.

„În urma atacului cu rachete balistice asupra capitalei, podul Podilsko-Voskresenski a fost avariat. Traficul de pe malul drept către malul stâng este în prezent blocat. „Podul Darnițki a fost, de asemenea, avariat”, a declarat Kliciko pe contul său de Telegram, potrivit News.ro.

El a adăugat că podul Pivdenni a fost lovit din nou, fără a preciza dacă au existat pagube.

O dronă rusă cade din cer după ce a fost lovită de apărarea aeriană ucraineană la Kiev. Foto: Mark Edward Harris/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Joi, atacurile cu drone ruseşti asupra Kievului au provocat moartea a cel puţin unei persoane şi au avariat ambasadele Ţărilor de Jos şi Austriei, au declarat autorităţile ucrainene, citate de AFP.

O persoană a fost ucisă, de asemenea, la sfârşitul zilei în apropierea oraşului Zaporijia, în sudul ţării, potrivit autorităţilor locale.

Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe a publicat imagini care arată geamurile sparte ale ambasadei Austriei din Kiev.

„Explozia a avut loc în jurul orei 16:30, în timpul programului de lucru”, a declarat Daniel Råthlin, însărcinatul cu afaceri al ambasadei respective, în faţa jurnaliştilor.

„În clădire se aflau aproximativ zece persoane şi, brusc, am auzit explozia, apoi sirenele, şi am văzut fumul”, a declarat el. El a precizat că nu au existat răniţi, dar că geamurile şi vehiculele au fost avariate.

Şeful diplomaţiei ucrainene, Andrii Sîbiga, menţionase mai devreme că au fost înregistrate pagube minore la ambasada Ţărilor de Jos, precizând că nu au existat victime.

Aceste pagube au fost confirmate de ministrul olandez al Afacerilor Externe, Tom Berendsen.

Sîbiga a indicat, de asemenea, în comunicate separate că resturi de drone au „căzut la Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei” şi pe teritoriul ambasadei Braziliei.

Capitala Ucrainei a fost ţinta, încă de la începutul zilei, a unor valuri succesive de drone ruseşti. Jurnaliştii AFP prezenţi în centrul oraşului au auzit focuri trase de apărarea antiaeriană, precum şi explozii puternice.

Aceste atacuri au ucis cel puţin o persoană şi au rănit alte patru, potrivit prim-ministrului Serghei Korețki. „Rusia terorizează Kievul cu drone încă de dimineaţă”, a declarat acesta pe reţelele sociale.

Potrivit poliţiei, mai multe „clădiri rezidenţiale” au fost afectate în cartierul Podil, din nordul oraşului, unde au izbucnit incendii pe acoperişuri.

Catedrala Sfântul Volodimir, din centrul oraşului, a fost, de asemenea, avariată, a constatat un jurnalist al AFP, care a văzut o fereastră spartă şi muncitori care curăţau cioburile de sticlă.

Aceste atacuri au avut loc în contextul în care Donald Trump, Vladimir Putin şi Xi Jinping au adoptat joi, în China, o „declaraţie de pace” la finalul unui summit tripartit fără precedent, prin care şi-au afişat ambiţiile internaţionale.

„Preşedintele rus Vladimir Putin s-a prezentat ca un lider mondial la Shenzhen. În realitate, este un criminal şi un terorist la scară mondială”, a declarat Sîbiga.

După ce au lansat atacuri asupra infrastructurii petroliere ruseşti încă din vară, ucrainenii au distrus parţial podul care leagă Crimeea anexată de teritoriul rus, o construcţie extrem de bine păzită, cu valoare simbolică deoarece este foarte preţuită de Vladimir Putin, şi o importantă cale de aprovizionare pentru această peninsulă şi pentru trupele ruse. Preşedintele rus a promis joi represalii „şi mai dureroase”.

Editor : B.E.