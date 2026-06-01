Cel puţin trei persoane au fost ucise şi 61 rănite în atacurile ruseşti care au avut loc în cursul nopţii în întreaga Ucraină, în timp ce o dronă rusă a lovit o zonă rezidenţială din oraşul portuar Odesa, au anunţat luni autorităţile locale, relatează Kyiv Independent.

Rusia a lansat două atacuri cu drone în timpul nopţii asupra oraşului Odesa, vizând zone rezidenţiale şi infrastructura industrială. O dronă a lovit un bloc de apartamente înalt, distrugând parţial apartamentele de la etajele 1-4, a declarat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper.

Şapte persoane au fost rănite în urma atacului. Una dintre victime rămăsese internată în spital în dimineaţa zilei de luni, potrivit lui Serhii Lîsak, şeful Administraţiei Militare din Odesa.

Atacul asupra Odesei a făcut parte dintr-un asalt mai amplu cu drone desfăşurat peste noapte în toată ţara.

Rusia a lansat peste noapte 265 de drone de atac de tip Shahed împotriva Ucrainei, au declarat Forţele Aeriene. Apărarea aeriană ucraineană a doborât 228 dintre acestea, în timp ce 27 de drone au lovit ţinte în 18 locaţii. Resturi de la dronele interceptate au fost înregistrate în alte 12 locaţii.

Ca urmare a atacurilor ruseşti din noaptea de 1 iunie, unii oameni au rămas fără energie electrică în regiunile Dnipropetrovsk, Jîtomir, Zaporojie, Odesa, Sumî, Herson, Harkov şi Cernihiv, a declarat Ministerul Energiei.

În regiunea estică Doneţk, atacurile ruseşti au ucis o persoană în oraşul Drujkivka şi au rănit alte opt în întreaga regiune, a declarat guvernatorul local Vadîm Filaşkin.

În regiunea Herson, forţele ruse au vizat 39 de localităţi, inclusiv oraşul Herson, rănind şase persoane în ultimele 24 de ore, a declarat administraţia militară locală. Separat, un bărbat a fost ucis într-un atac rusesc asupra satului Şîroka Balka în dimineaţa zilei de 1 iunie, a declarat guvernatorul regiunii Herson, Oleksandr Prokudin.

În regiunea Dnipropetrovsk, o persoană a fost ucisă şi alte 13 au fost rănite în urma atacurilor ruseşti din ultimele 24 de ore, a declarat guvernatorul local Oleksandr Hanja.

Cele mai puternice lovituri au fost în districtul Nikopol, situat peste râul Nipru, vizavi de oraşul Enerhodar, ocupat de ruşi. O femeie de 50 de ani a fost ucisă acolo, iar alte opt persoane au fost rănite, a spus Hanja.

În regiunea Sumî, atacurile cu drone ruseşti au rănit zece persoane în cinci localităţi, au declarat autorităţile locale.

În regiunea Harkov, atacurile ruseşti au rănit opt persoane, dintre care patru în capitala regională, a declarat guvernatorul Oleh Sîniehubov.

În regiunea Cernihiv, atacurile cu drone ruseşti au rănit opt persoane, dintre care trei copii, a declarat guvernatorul Viaceslav Ciaus.

În regiunea Zaporojie, forţele ruse au atacat centrul regional în jurul orei 7 dimineaţa, ora locală, pe 1 iunie, rănind o femeie de 73 de ani, a declarat administraţia militară locală.

