Live TV

Foto Atacuri rusești cu drone în Odesa și alte regiuni din Ucraina: Cel puțin 3 persoane au fost ucise, alte 61 sunt rănite

Data actualizării: Data publicării:
atac cu drone odesa
Foto: Oleh Kiper/ Telegram

Cel puţin trei persoane au fost ucise şi 61 rănite în atacurile ruseşti care au avut loc în cursul nopţii în întreaga Ucraină, în timp ce o dronă rusă a lovit o zonă rezidenţială din oraşul portuar Odesa, au anunţat luni autorităţile locale, relatează Kyiv Independent

Rusia a lansat două atacuri cu drone în timpul nopţii asupra oraşului Odesa, vizând zone rezidenţiale şi infrastructura industrială. O dronă a lovit un bloc de apartamente înalt, distrugând parţial apartamentele de la etajele 1-4, a declarat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper. 

Şapte persoane au fost rănite în urma atacului. Una dintre victime rămăsese internată în spital în dimineaţa zilei de luni, potrivit lui Serhii Lîsak, şeful Administraţiei Militare din Odesa. 

Atacul asupra Odesei a făcut parte dintr-un asalt mai amplu cu drone desfăşurat peste noapte în toată ţara. 

Rusia a lansat peste noapte 265 de drone de atac de tip Shahed împotriva Ucrainei, au declarat Forţele Aeriene. Apărarea aeriană ucraineană a doborât 228 dintre acestea, în timp ce 27 de drone au lovit ţinte în 18 locaţii. Resturi de la dronele interceptate au fost înregistrate în alte 12 locaţii. 

Ca urmare a atacurilor ruseşti din noaptea de 1 iunie, unii oameni au rămas fără energie electrică în regiunile Dnipropetrovsk, Jîtomir, Zaporojie, Odesa, Sumî, Herson, Harkov şi Cernihiv, a declarat Ministerul Energiei. 

În regiunea estică Doneţk, atacurile ruseşti au ucis o persoană în oraşul Drujkivka şi au rănit alte opt în întreaga regiune, a declarat guvernatorul local Vadîm Filaşkin. 

În regiunea Herson, forţele ruse au vizat 39 de localităţi, inclusiv oraşul Herson, rănind şase persoane în ultimele 24 de ore, a declarat administraţia militară locală. Separat, un bărbat a fost ucis într-un atac rusesc asupra satului Şîroka Balka în dimineaţa zilei de 1 iunie, a declarat guvernatorul regiunii Herson, Oleksandr Prokudin. 

În regiunea Dnipropetrovsk, o persoană a fost ucisă şi alte 13 au fost rănite în urma atacurilor ruseşti din ultimele 24 de ore, a declarat guvernatorul local Oleksandr Hanja. 

Cele mai puternice lovituri au fost în districtul Nikopol, situat peste râul Nipru, vizavi de oraşul Enerhodar, ocupat de ruşi. O femeie de 50 de ani a fost ucisă acolo, iar alte opt persoane au fost rănite, a spus Hanja. 

În regiunea Sumî, atacurile cu drone ruseşti au rănit zece persoane în cinci localităţi, au declarat autorităţile locale. 

În regiunea Harkov, atacurile ruseşti au rănit opt persoane, dintre care patru în capitala regională, a declarat guvernatorul Oleh Sîniehubov. 

În regiunea Cernihiv, atacurile cu drone ruseşti au rănit opt persoane, dintre care trei copii, a declarat guvernatorul Viaceslav Ciaus. 

În regiunea Zaporojie, forţele ruse au atacat centrul regional în jurul orei 7 dimineaţa, ora locală, pe 1 iunie, rănind o femeie de 73 de ani, a declarat administraţia militară locală. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
World Childhood cancer Day. Girl patient listening to a doctor in medical office.
1
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
3
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e rusească. Și am un mesaj...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
soldati americani
5
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este...
Ralf Schumacher s-a căsătorit cu bărbatul care îi este partener din 2022! "Cred că a găsit persoana potrivită"
Digi Sport
Ralf Schumacher s-a căsătorit cu bărbatul care îi este partener din 2022! "Cred că a găsit persoana potrivită"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
rafinaria saratov rusia
Ucraina a atacat rafinăria de la Saratov și alte instalații energetice ale Rusiei. Incendiu la rafinăria ucraineană din Rîvne
profimedia-0717408831
Centrala nucleară de la Zaporojie a fost lovită de o dronă militară. AIEA: Nivelurile de radiaţii rămân normale
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, despre drona prăbușită în Galați: Țările NATO ar trebui să ia în sfârșit în serios provocările Rusiei
centrala nucleara zaporojie
Compania rusă Rosatom susţine că o dronă ucraineană a lovit centrala nucleară de la Zaporojie
radu miruta nato
Miruță, despre activarea Articolului 4 al NATO: Am decis în CSAT să cerem echipamente anti-dronă până la livrarea celor contractate
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan, așteptat să desemneze premierul săptămâna aceasta...
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian.
Ce condiție „esențială” pune Iranul pentru un acord cu SUA privind...
709844826_1526274695515606_4656258056519760468_n
Reacția Kremlinului după ce președintele Dan a reconfirmat că drona...
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Sondaj: Românii nu vor un premier independent și un Guvern de...
Ultimele știri
Plan Roșu de Intervenție: accident auto pe DN1, cu patru mașini și 15 persoane implicate, la ieșirea din Avrig
Europa, la mila caniculei: milioane de oameni nu își permit un aparat de aer condiționat. Care este situația României
„Fjord”, în regia lui Cristian Mungiu, se va vedea în proiecţie unică în 90 de cinematografe din 52 de oraşe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Fanatik.ro
Universitatea Craiova poate da lovitura verii! Dinamo Kiev a pus ochii pe un om de bază al lui Filipe Coelho
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
S-a uitat la meciul Soranei Cîrstea din optimile Roland Garros și i-a transmis un mesaj direct româncei: ”Nu...
Adevărul
Cum își pun românii panouri fotovoltaice pe cont propriu și în câți ani se amortizează investiția. Ce...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
Jamie Lee Curtis este în doliu: sora ei mai mare, Kelly Curtis, a murit. „Era de o frumuseţe uluitoare şi o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum a numit-o rusoaica Mirra Andreeva pe Sorana Cîrstea, înaintea marelui meci de la Roland Garros
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Doliu în familia lui Jamie Lee Curtis: sora ei, actrița Kelly Curtis, a murit la 69 de ani. Mesajul sfâșietor...
Adevarul
Ce au descoperit cercetătorii în corpul celei mai bătrâne femei din lume. A trăit 117 ani fără cancer și fără...
Newsweek
Bani mai mulți la pensie pentru o categorie de pensionari. Propunerea a fost depusă la Senat
Digi FM
„Cerere fără precedent”. Celine Dion anunță noi concerte la Paris după ce fanii au epuizat biletele pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”