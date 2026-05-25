Un bărbat a fost ucis și altul rănit, iar infrastructura energetică a fost avariată în urma unui atac cu rachete și drone asupra regiunii Belgorod din Rusia, situată la granița cu Ucraina, au anunțat luni autoritățile locale pe aplicația de mesagerie Telegram, scrie TVPWorld.

Victimele au fost cauzate de atacul cu drone și rachete, iar rachetele au întrerupt alimentarea cu energie electrică și apă, au precizat autoritățile, menționând că atacul a vizat și orașul Belgorod.

Alte cinci persoane au fost rănite în urma atacurilor cu drone în orașul Horlivka din estul Ucrainei, controlat de Rusia, a precizat programul de televiziune de stat rus Vesti pe Telegram.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Două persoane au fost ucise și 16 rănite în urma unui atac rusesc cu obuze, rachete și drone în regiunea Herson din sudul Ucrainei, care a început duminică dimineața, a declarat guvernatorul regional Oleksandr Prokudin pe Telegram.

În regiunea Zaporojie, trei persoane au fost rănite în urma atacurilor aeriene și cu drone rusești, au declarat autoritățile locale pe Telegram.

Reuters nu a putut verifica în mod independent aceste informații. Rusia și Ucraina neagă că ar viza în mod deliberat civilii.

Duminică, Rusia a bombardat Kievul și zonele înconjurătoare cu sute de drone și rachete, într-unul dintre cele mai intense bombardamente asupra orașului de la începutul războiului de patru ani, lansând o rachetă hipersonică Oreșnik în apropierea capitalei.

Editor : M.C