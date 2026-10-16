Live TV

Atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz au atins un nivel record. Exporturile de petrol, în scădere

Data publicării:
stramtoarea ormuz nave
Nave ancorate în largul coastei orașului Khasab, Oman, în apropierea Strâmtorii Hormuz, la 2 octombrie 2026. Exporturile de petrol din Orientul Mijlociu au depășit nivelurile de dinaintea războiului, în pofida atacurilor asupra navelor. Foto: AFP / Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Iranul își intensifică atacurile și încearcă să controleze traficul maritim Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz încetinesc Iranul extinde atacurile în Golful Oman și în apropierea statelor arabe

Numărul navelor care au raportat că au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz și în împrejurimile acesteia a atins un nivel record, arată o analiză realizată de BBC Verify pe baza datelor furnizate de o agenție maritimă britanică.

Douăsprezece nave au fost atacate între 5 și 11 octombrie – cel mai mare număr de atacuri săptămânale raportate agenției britanice Maritime Trade Operations (UKMTO) de la începutul conflictului dintre SUA, Israel și Iran. În săptămâna precedentă, 10 nave au raportat atacuri.

Șase dintre aceste nave au fost atacate duminica trecută, potrivit UKMTO – un record pentru o singură zi. Până în prezent, în această săptămână, au fost raportate patru atacuri.
Pe măsură ce numărul atacurilor a crescut, redresarea transporturilor de petrol prin strâmtoare, observată luna trecută, a încetinit, sugerează datele din industrie.

BBC Verify a centralizat rapoartele de incidente publicate de UKMTO pe site-ul său web și a creat o cronologie bazată pe prima dată menționată în fiecare raport. Aceasta este aproximativă, deoarece unele incidente utilizează data atacului, iar altele data la care a fost raportat.

Iranul își intensifică atacurile și încearcă să controleze traficul maritim

Experții afirmă că Teheranul a atacat nave în încercarea de a-și impune un control mai mare asupra căii navigabile, pe măsură ce armata SUA a crescut numărul de petroliere pe care le escortează prin partea de sud a strâmtorii pentru a evita atacurile iraniene.

De asemenea, potrivit experților, Iranul efectuează tot mai multe atacuri asupra navelor aflate la o distanță mai mare de Strâmtoarea Ormuz.

Comandamentul Central al armatei SUA, care coordonează operațiunile din Orientul Mijlociu, a anunțat pe rețelele sociale că, în ciuda atacurilor, „traficul comercial continuă să circule prin Strâmtoarea Ormuz, beneficiind de protecție coordonată din partea forțelor americane și a partenerilor regionali”.

Consecințele unuia dintre cele șase atacuri raportate duminică au fost surprinse într-o înregistrare video verificată, care arată petrolierul Petro Dolphin, sub pavilionul Nicaraguei, în flăcări, filmat de echipajul unei ambarcațiuni mai mici aflate în apropiere.
Nava a fost lovită de o dronă în apropierea ancorei Sohar, din Oman, la peste 250 km (150 mile) de strâmtoare, potrivit firmei de informații maritime Vanguard.

Unsprezece marinari indieni au fost salvați, dar doi sunt încă dispăruți, a declarat Sindicatul Marinărilor din India (Forward Seamen's Union of India).

Atacurile au continuat și în această săptămână, nava de containere „GFS Pride” scufundându-se marți în strâmtoare, după ce a fost lovită de un proiectil necunoscut. Cei 21 de membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță.

Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a publicat imagini cu ceea ce părea a fi scufundarea aceleiași nave. Aceasta a afirmat că nava transporta „2.500 de containere cu marfă de contrabandă” și că urma o „rută neautorizată”.

Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz încetinesc

Exporturile de petrol din Orientul Mijlociu au înregistrat o încetinire pe fondul creșterii numărului de coliziuni ale navelor.

Pe 13 octombrie, prin strâmtoare au trecut aproximativ 12,6 milioane de barili pe zi, sub nivelul de 15 milioane raportat la sfârșitul lunii septembrie, arată datele furnizate de firma de analiză comercială Kpler. Această cifră se compară cu nivelul de referință dinaintea conflictului, de aproximativ 17 milioane de barili pe zi.

Creșterea recentă a atacurilor survine în contextul în care datele Marinei SUA indică faptul că numărul navelor cărora li s-a acordat asistență pentru a naviga prin Strâmtoarea Oormuz în primele 10 zile ale lunii octombrie a crescut cu 85% față de aceeași perioadă din august.
Petrolul este transportat printr-un sistem de „navetă”

Cea mai mare parte a petrolului transportat recent din statele arabe din Golf a fost transportată folosind un sistem de „navetă”, în cadrul căruia o flotă de petroliere se încarcă și traversează strâmtoarea înainte de a-și transfera încărcătura către petroliere mai mari în Golful Oman.

Aceste nave-navetă folosesc o rută apropiată de coastele Omanului. Iranul afirmă că acest lucru este „neautorizat” și insistă ca navele să urmeze o rută alternativă, mai aproape de propriile sale țărmuri.

Așa-numitele „tranzite asistate” au reprezentat un factor-cheie în readucerea fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu la nivelurile dinaintea războiului, în luna septembrie. Aceasta nu include exporturile iraniene, care s-au oprit complet ca urmare a blocadei impuse de SUA asupra porturilor și navelor iraniene.

Martin Kelly, directorul general al Orbital Risk Intelligence, a declarat că Iranul și-a „evoluat strategia” ca răspuns la această relaxare a controlului asupra strâmtorii și a efectuat „atacuri aproape zilnice sau multiple în fiecare zi”.

„Scopul este acela de a împiedica navele să treacă și de a descuraja pe altele”, a adăugat el.

Iranul extinde atacurile în Golful Oman și în apropierea statelor arabe

Marina IRGC a declarat că atacurile nu se vor „limita la Strâmtoarea Ormuz” și a anunțat ulterior o „nouă formație de desfășurare” în întreaga regiune, potrivit presei de stat.

Martin Kelly a declarat pentru BBC Verify că Iranul își extinde atacurile și vizează nave aflate în apropierea coastelor statelor arabe din Golf și în Golful Oman.

Joi, 8 octombrie, un petrolier a fost lovit de mai multe proiectile la nord de Qatar, la peste 500 km (310 mile) de strâmtoare, incident care a provocat mai multe victime, potrivit Vanguard.

Un alt petrolier a fost atacat în apropierea orașului Al-Jazirah al-Hamra din Emiratele Arabe Unite, vineri, 9 octombrie, a precizat Vanguard.

Imaginile verificate arată membri ai echipajului alergând pe punte și îmbrăcându-și vestele de salvare, în timp ce un nor mare de fum negru se ridică deasupra navei.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
Smartphone with new message push notifications from email or chat app. Digital communication and information overload concept on white background.
2
Senatul a adoptat proiectul prin care cetățenii ar putea primi SMS sau e-mail cu 30 de...
Vladimir Putin
3
Putin cheamă armata, FSB și Consiliul de Securitate la raport după ce ucrainenii au...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
INSTANT_PSD_GRINDEANU_006INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Sorin Grindeanu a prezentat oficial cele 10 priorități pentru Guvernul Luca Niculescu...
"Cutremur" în Europa: UEFA, gata să excludă gigantul de 1,5 miliarde de euro din toate competițiile!
Digi Sport
"Cutremur" în Europa: UEFA, gata să excludă gigantul de 1,5 miliarde de euro din toate competițiile!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Trump numește atacurile ucrainene asupra rafinăriilor lui Putin „o rușine”
atac sua-israel - iran
Atacurile de precizie ale Iranului au paralizat infrastructura din Golf. Cum a reușit Teheranul să pună presiune pe SUA
ANRE
Șocul energetic provocat de războiul din Iran pune UE în dificultate. Ce opțiuni au liderii europeni
MOAB_bomb
Armata SUA ar putea lansa „mama tuturor bombelor” în eventuale atacuri viitoare asupra Iranului
luptători Houthi lângă rămășițele unui avion militar al Arabiei Saudite
De ce nu poate Arabia Saudită să se apere de rachetele rebelilor Houthi din Yemen, cu toate că a reușit să respingă atacurile Iranului
Recomandările redacţiei
operator-drona-ucraina
Surse Reuters: Ordinul de limitare a serviciului Starshield pentru...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Programul de guvernare al Guvernului Luca Niculescu: pensii indexate...
sistem patriot
Ucraina ar fi rămas fără rachete interceptoare Patriot (surse). Criză...
siegfried muresan inquam george calin
Siegfried Mureșan consideră că miniștrii PSD sunt mai slabi decât cei...
Ultimele știri
Ciucu anunță selecții pentru conducerea companiilor municipale: „Vreau ca Bucureștiul să fie un model pentru toată țara”
Premierul interimar, Ilie Bolojan, interviu exclusiv la Digi24
Președintele Greciei o privează pe Kimberly Guilfoyle de ceremonia de rămas-bun la încheierea mandatului său de ambasador al SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața a 5 zodii se schimbă în bine pe 16 octombrie 2026. Lasă în urmă frustrările și problemele, iar norocul...
Cancan
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Fanatik.ro
Fostul atacant al lui Adrian Mititelu a susținut Universitatea Craiova din tribune la meciul cu Getafe
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
De ce Dobre e o deziluzie, iar Moruțan e revelație! Adevărul de necontestat la Rapid dat de cifrele Wyscout
Adevărul
Lecția Poloniei pentru România. Cum a ajuns dintr-o țară comunistă în top 20 economii ale lumii
Digieconomic
Cu cât timp înainte de pensionare ar trebui verificată vechimea în muncă
Digi FM
Mircea Solcanu, de la celebritate la perioade în care trăia cu 50 de lei pe săptămână. Ce face astăzi și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scene "înfiorătoare" în Croația: membrii Torcida au distrus un sicriu și au scandat lucruri absolut "morbide"!
Pro FM
Shakira, o nouă poveste de iubire după despărțirea de Gerard Pique? Artista, surprinsă în compania unui fost...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Mărturisirile dureroase ale lui Ben Affleck despre ultimele luni din viața mamei sale: „Îmi este dor de ea în...
Adevarul
Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027
Newsweek
Programul de guvernare anunță indexarea pensiilor plus un pachet de ajutoare pentru pensionari în 2027
Digi FM
Adoarme în cadă, pe toaletă și în timpul întâlnirilor. Coșmarul trăit de o tânără de 23 de ani, diagnosticată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Descoperire importantă a cercetătorilor. Cum își recunosc pisicile identitatea prin „cartea de vizită” chimică
Film Now
Leo, adio pătrățele! Leonardo DiCaprio, fără tricou pe plajă, la 51 de ani. Cum arată acum starul din...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro