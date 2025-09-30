Live TV

Atacurile cibernetice Salt Typhoon și ziua în care șeful spionajului SUA a zburat la Beijing cu un avertisment secret pentru Xi Jinping

Xi Jinping
Fostul director CIA, William Burns, a avertizat în secret China că vor fi „consecințe grave” dacă hackerii controlați de Beijing vor ataca infrastructura critică a SUA. Colaj foto: Profimedia Images
China pune în pericol comunicațiile, aprovizionarea cu energie și infrastructura SUA Biroul 13 și operațiunile de spionaj cibernetic ale Chinei Companiile de tehnologie din China, un atu al Beijingului

Oficiali americani și europeni au spus că Ministerul Securității Statului din China (MSS) a devenit principala forță din spatele celor mai sofisticate operațiuni cibernetice ale Beijingului, după ce liderul chinez Xi Jinping s-a implicat direct în restructurarea agenției civile de spionaj. Atât de îngrijorați au fost oficialii de la Washington de activitatea hackerilor chinezi, în special grupul Salt Typhoon, care ar fi furat informații despre aproape fiecare cetățean american, încât fostul director al CIA, William J. Burns, a făcut o vizită secretă în China pentru a-l avertiza personal pe omologul său de la Beijing.

Americanii au descoperit în 2023 că hackeri care lucrau pentru statul chinez au introdus un virus informatic în sistemul infrastructurii critice a Statelor Unite care ar putea pune la pământ rețele electrice, sisteme de comunicații și aprovizionarea cu apă.

De la acea întâlnire secretă, unde directorul CIA din timpul administrației Biden l-a avertizat pe omologul său chinez că vor fi „consecințe grave” pentru Beijing dacă se va folosi de acel malware, misiunile hackerilor chinezi au devenit tot mai ambițioase.

Datele furate de grupul Salt Typhoon, care a desfășurat acțiuni împotriva a zeci de alte țări în afară de SUA, ar putea fi folosite pentru a identifica și monitoriza comunicațiile și activitatea persoanelor vizate în întreaga lume, potrivit experților în securitate cibernetică din mai multe țări.

Atacul a demonstrat că MSS s-a transformat într-o agenție de spionaj cibernetic formidabilă care este capabilă să desfășoare operațiuni curajoase ce pot rămâne nedetectate mulți ani.

„Salt Typhoon a arătat o latură extrem de pricepută și strategică a operațiunilor cibernetice ale MSS care nu a existat atunci când atenția cădea pe hackeri mercenari de slabă calitate”, a spus Alex Joske, un cercetător care a scris o carte despre agenția chineză de spionaj, pentru New York Times.

XINHUA PICTURES OF THE YEAR 2024 LEADING CHINA
După ce a preluat puterea în 2012, Xi Jinping a început să transforme rapid Ministerul Securității Statului într-o agenție de spionaj cibernetic formidabilă, temându-se de pericolul spionajului american la adresa securității Chinei. Foto: Profimedia Images

China pune în pericol comunicațiile, aprovizionarea cu energie și infrastructura SUA

Pentru Washington, consecințele sunt clare: într-un viitor conflict, China ar putea pune în pericol comunicațiile, aprovizionarea cu energie și infrastructura Statelor Unite.

„Dacă reușesc să rămână nedetectați în aceste rețele, acest lucru le poate da o avantaj semnificativ într-o situație de criză”, a spus Nigel Inkster, consilier principal de securitate cibernetică al Institutului Internațional pentru Studii Strategice de la Londra.

Liderii chinezi au înființat MSS în 1983 pentru a urmări, în special, disidenți și alți presupuși inamici ai Partidului Comunist. Ministerul s-a implicat în operațiuni de spionaj online, dar a fost eclipsat mult timp de armata chineză, care a condus operațiuni vaste de spionaj cibernetic.

După ce a preluat puterea în 2012, Xi Jinping a început să transforme rapid MSS, temându-se de pericolul spionajului american la adresa securității Chinei. Într-un discurs susținut în 2013, Xi a menționat dezvăluirile făcute de Edward Snowden, care a expus mii de documente secrete ale Agenției Naționale de Securitate din SUA (NSA).

Xi i-a eliminat pe oficialii de top ai MSS acuzați de corupție și lipsă de loialitate și a transformat ministerul în principala agenție de spionaj cibernetic a Chinei.

china-hacker-calculator-2
Hackeri care lucrau pentru statul chinez au introdus un virus informatic în sistemul infrastructurii critice a Statelor Unite, în 2023, care ar putea pune la pământ rețele electrice, sisteme de comunicații și aprovizionarea cu apă. Foto: Profimedia Images

Biroul 13 și operațiunile de spionaj cibernetic ale Chinei

MSS se află acum „în vârful unui sistem în care poate muta toate piesele oriunde pe tabla de șah”, a spus Edward Schwarck, cercetător de la Universitatea din Oxford care studiază securitatea de stat din China.

MSS își desfășoară activitățile din umbră, iar oficialii ministerului sunt rareori văzuți sau numiți în public, cu o singură excepție: Wu Shizhong, un fost oficial de top din Biroul 13, aripa de „recunoaștere tehnică” a agenției civile de spionaj.

Wu era neobișnuit de vizibil pe scena publică, apărând la întâlniri și conferințe în celălalt rol al său de director al Centrului de Evaluare a Securității Tehnologiei Informației din China.

Site-ul unei universități din China l-a descris pe Wu în 2005 ca fiind șef al unui birou al securității de stat, rolul său secret fiind dezvăluit și de investigațiile făcute de Crowd Strike și alte firme de securitate cibernetică.

„Wu Shizhong este recunoscut de mulți ca fiind o figură centrală în crearea capacităților cibernetice ale MSS”, a spus Joske.

Wu a scos în evidență două dintre dezvăluirile făcute de Snowden care ar putea fi lecții importante pentru China: activitățile americane de supraveghere în masă și folosirea unui virus de către Statele Unite pentru a sabota instalațiile nucleare ale Iranului.

Companiile de tehnologie din China, un atu al Beijingului

Un avantaj important pe care Beijingul îl are este faptul că poate oricând să apeleze la propriile companii de tehnologie ca să îi livreze informațiile necesare.

China a implementat politici care încurajează firmele de tehnologie să descopere și să raporteze autorităților vulnerabilități în sistemele informatice.

„Este o chestie ce ține de prestigiu și este bună pentru reputația unei companii”, a explicat Mei Danowski, cofondatorul Natto Thoughts, o companie de consiliere în domeniul amenințărilor cibernetice. „Acești afaceriști nu simt că fac ceva greșit. Ei simt că fac ceva pentru țara lor.”

