Atacurile cu drone rusești au ucis în timpul nopții cel puțin trei persoane în Ucraina, inclusiv o mamă și copilul ei

Atacurile cu drone ruseşti din timpul nopţii au ucis cel puţin trei persoane, printre care o mamă şi fiul ei de 10 ani, în estul şi sudul Ucrainei, au declarat luni oficialii regionali şi procurorii, relatează Reuters.

Băiatul şi mama lui au fost ucişi într-un atac asupra unei zone rezidenţiale din oraşul Bohoduhiv, din regiunea Harkov, din estul ţării, a declarat procuratura regională.

Şase persoane au fost rănite în atacul asupra regiunii, care a fost ţinta frecventă a atacurilor în războiul de agresiune al Rusiei, început acum aproape patru ani.

Oraşul portuar Odesa a fost, de asemenea, ţinta unui atac „masiv” cu drone ruseşti, care au ucis o persoană şi au rănit alte două, potrivit guvernatorului regional Oleh Kiper.

Infrastructura rezidenţială şi o conductă de gaz au fost avariate, a adăugat Kiper pe Telegram.

Nouă persoane, printre care o fată de 13 ani, au fost rănite într-un atac cu drone în regiunea Dnipropetrovsk din sud-est, a anunţat guvernatorul acesteia, Oleksandr Hanja. Atacul a provocat un incendiu într-o clădire cu trei etaje, distrugând acoperişul, a adăugat el.

