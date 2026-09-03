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Atacurile din Marea Neagră determină navele să ia măsuri de apărare improvizate împotriva dronelor

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nava ruseasca racheta profimedia
Imagine cu caracter ilustrativ: GettyImages
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Din articol
Avertismentul experților Moscova nu vrea reluarea exporturilor

Petroliere şi nave de marfă tranzitează strâmtoarea Bosforului echipate cu plase, recipiente de apă şi anvelope pentru a încerca să se apere de atacurile tot mai frecvente cu drone ruseşti şi ucrainene din Marea Neagră, potrivit experţilor în securitate şi imaginilor video obţinute de Reuters.

O ilustrare elocventă a riscurilor o reprezintă nava de marfă abandonată sub pavilion rusesc „Omskii-107” – cu puntea de comandă arsă complet – care a plutit în derivă din apele ruseşti până la o plajă din nordul Istanbulului, la est de Bosfor, una dintre cele mai aglomerate rute maritime din lume.

Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra navelor şi infrastructurii care facilitează exporturile ruseşti de petrol şi cereale încă din iulie, când Rusia şi-a intensificat, la rândul ei, atacurile cu rachete şi drone asupra principalelor centre ucrainene de export de cereale din Odesa, Ciornomorsk şi Pivdennîi.

Nava „Caruzo”, un petrolier sub pavilionul Sierra Leone, a tranzitat strâmtoarea pe 11 august cu recipiente de apă atârnate în jurul pupa, aparent în încercarea de a amortiza orice atac şi de a preveni avarierea sălii motoarelor. Nava „Khrizopraz”, un petrolier sub pavilion rus, avea anvelope atârnate de-a lungul corpului navei când a trecut pe 27 august.

Avertismentul experților

Amploarea atacurilor din partea Rusiei şi Ucrainei asupra navelor comerciale şi a infrastructurii portuare a crescut brusc şi ar putea creşte şi mai mult, a declarat Corey Ranslem, director executiv al grupului de securitate maritimă Dryad Global.

„Există câteva contramăsuri populare pe care le-am observat la bordul navelor care tranzitează Marea Neagră”, a spus el, menţionând containerele umplute cu apă şi o altă metodă care implică plase.

Această din urmă metodă de protecţie, din ce în ce mai răspândită, este cunoscută sub numele de „cope cages” – plase menite să protejeze suprastructura navei de dronele explozive.

Două petroliere, „Brisk” şi „Integrator”, erau echipate cu astfel de protecţie luna trecută, când au traversat Bosforul.

„Aceste dispozitive pot fi eficiente împotriva unor tipuri mai mici de drone, dar în cazul dronelor militare mai mari, ele s-ar putea să nu fie la fel de eficiente sau, în unele cazuri, deloc eficiente”, a spus Ranslem.

Alţi specialişti maritimi au pus, de asemenea, la îndoială capacitatea acestor măsuri de a împiedica dronele navale rapide, controlate de la distanţă, sau aeronavele de atac cu încărcături explozive mari să provoace daune.

Moscova nu vrea reluarea exporturilor

Mai multe nave, printre care şi vrachierul „Great Ocean”, sub pavilion liberian, au ajuns în ultimele săptămâni la Bosfor cu avarii grave, escortate de ambarcaţiuni ale pazei de coastă.

Turcia, ale cărei nave comerciale au fost ţinta repetată a dronelor în Marea Neagră, l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei la Ankara în weekend, în urma atacurilor asupra a două nave în apropierea portului rus Tuapse. ⁠Din partea Ucrainei nu a existat niciun comentariu.

Preşedintele Turciei, Tayyip Erdogan, a declarat miercuri că atacurile din Marea Neagră au reînnoit criza globală a cerealelor, în special în Africa, şi a solicitat o soluţie urgentă.

Luni, ministrul său de externe, Hakan Fidan, a declarat că Ankara a pregătit un plan pentru restabilirea tranzitului în condiţii de siguranţă al cerealelor prin Marea Neagră şi că îl discută atât cu Rusia, cât şi cu Ucraina.

Cu toate acestea, Rusia a declarat miercuri că nu vede niciun motiv pentru reluarea acordului privind cerealele din Marea Neagră.

Turcia a contribuit la medierea unui acord în iulie 2022 pentru a permite exportul în condiţii de siguranţă a aproape 33 de milioane de tone de cereale ucrainene prin Marea Neagră, dar Rusia s-a retras în 2023, plângându-se de obstacole în calea exporturilor sale de alimente şi îngrăşăminte.

Ranslem a afirmat că acordul a restabilit parţial navigaţia în Marea Neagră la momentul respectiv, dar că situaţia este acum mai instabilă, iar rezolvarea acesteia ar necesita măsuri mai ample în direcţia păcii.

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că Rusia câştigă războiul început odată cu invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, în ciuda penuriei de combustibil cauzate de atacurile cu drone ucrainene şi a numărului mare de victime pe o linie de front în mare parte statică.

Editor : C.L.B.

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