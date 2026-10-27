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„Atacurile hibride nu ne vor împiedica”. Reacția MAE după ce SRI a descoperit o rețea de sabotori coordonată de Rusia

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sebastian danut neculaescu dan neculaescu 1
Foto: Dan Neculăescu Facebook
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Ministrul de la Externe, Dan Neculaescu, a venit cu o reacție după ce SRI a descoperit o rețea coordonată de către Federația Rusă care a încercat să saboteze fabrica de armament de la Carfil. Șeful diplomației române a declarat că: „Acest incident face parte dintr-o campanie mai amplă de sabotaj la nivel european”.

Dan Neculaescu a scris pe X: „Autoritățile române au dezvăluit o rețea de sabotaj coordonată de Federația Rusă, care se află în spatele atacului incendiator din 14 septembrie de la platforma industrială Carfil din Brașov (România), situată în apropierea unui producător din industria de apărare.

Acest incident face parte dintr-o campanie mai amplă de sabotaj la nivel european, care vizează, de asemenea, producția din domeniul apărării.

Atacurile hibride nu ne vor împiedica să ne consolidăm reziliența și apărarea”, și-a încheiat acesta mesajul.

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Amintim, Serviciul Român de Informații a identificat o rețea de sabotaj coordonată direct de către serviciile secrete ale Federației Ruse, care a încercat să incendieze în septembrie fabrica de armament Carfil din România.

Trei cetățeni străini, un ucrainean și doi bieloruși, sunt cercetați de DIICOT într-un dosar privind infracțiunea de tentativă la acte de diversiune. Doi suspecți au fost arestați în Germania, unde plănuiau alte fapte similare, iar al treilea a fost localizat luni în Polonia.

Curtea de Apel București a emis mandate de arestare europene în lipsă, pe numele celor trei indivizi. Autoritățile române efectuează demersurile necesare extrădării celor trei în România.

Editor : A.R.

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