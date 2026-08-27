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Atacurile hibride tot mai intense ale Rusiei pun Europa într-o dilemă dificilă. „Răspunsurile au fost reactive și defensive”

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Political relationship between European Union and russia. National flags on cracked concrete background
Sursa Foto: Profimedia Images
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Din articol
Indiciile duc către Moscova Tactica negării plauzibile „Nu funcționează. De fapt, are efectul contrar”

Rusia își extinde campania de atacuri hibride împotriva țărilor care furnizează arme și bani Kievului și a surprins Europa fără un plan de reacție, scrie Bloomberg, care enumeră atacuri cibernetice, drone înarmate sau cazuri misterioase de incendiere. Tensiunile sunt în creștere pe întreg continentul, în timp ce războiul din Ucraina se pregătește să intre în a cincea sa iarnă.

Doar în această lună, Polonia a declarat că a zădărnicit o tentativă de asasinare a unui cetățean american originar din Ucraina, comandată de Rusia, în timp ce Estonia a acuzat Moscova că s-ar afla în spatele unui incendiu la un producător de drone.

Între timp, cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți că cei responsabili pentru atacurile hibride „vor plăti prețul”, după ce o dronă încărcată cu explozibil a fost descoperită pe un aeroport din Leipzig, în apropierea unui avion de marfă ucrainean, ridicând speculații că Moscova a fost implicată într-o tentativă de atac.

Oficialii europeni anticipează de luni de zile că Rusia și-ar putea escalada campania agresivă împotriva continentului. Cu toate acestea, blocul comunitar nu și-a schimbat încă postura fundamental defensivă, potrivit unor persoane familiarizate cu modul în care instituțiile evaluează amenințările externe, care au vorbit cu Bloomberg sub protecția anonimatului.

Acest lucru a încurajat probabil Moscova să testeze până unde poate merge în încercarea de a intimida și de a uza aliații occidentali, în timp ce rămâne blocată într-un război de uzură cu Ucraina.

„Răspunsurile NATO, europene și naționale au fost în mare parte reactive și defensive”, a declarat Agnia Grigas, cercetător nerezident la Atlantic Council din Vilnius, Lituania.

„Ele s-au concentrat pe detectarea și contracararea provocărilor individuale, dar nu au creat un istoric de descurajare eficientă prin oprirea constantă a Moscovei de a le continua sau escalada.”

Indiciile duc către Moscova

Această lipsă de pregătire survine în condițiile în care Europa și-a asumat rolul principal în sprijinirea Ucrainei, pe măsură ce SUA se îndepărtează de continent.

Deși clauza de apărare reciprocă a NATO obligă statele membre să se ajute reciproc în cazul unui atac, presupusele acțiuni ale Rusiei nu au atins până acum pragul care ar declanșa un astfel de răspuns.

Moscova s-a bazat tot mai mult pe recrutarea prin intermediul rețelelor sociale pentru a desfășura incendieri sau alte atacuri de sabotaj, după expulzările la scară largă ale diplomaților săi care au urmat invaziei din Ucraina.

Doi cetățeni ucraineni au fost condamnați la închisoare în Regatul Unit în luna iunie, după ce un juriu i-a găsit vinovați de conspirație în vederea comiterii unor atacuri incendiare asupra unei mașini și a unei proprietăți legate de premierul de atunci, Keir Starmer.

Procuratura a declarat în timpul procesului că unul dintre făptași a fost recrutat online de un utilizator de Telegram vorbitor de limba rusă.

Procurorul general al Lituaniei, Nida Grunskienė, a declarat săptămâna trecută că atacul cu dronă din Germania are „legături” cu o anchetă în curs privind o tentativă de a detona un colet la bordul unui avion de marfă DHL în 2024. Lituania a pus sub acuzare cinci persoane pentru tentativa de sabotaj, angajate presupus de serviciile de informații militare ale Rusiei.

Deși Germania nu a arătat în mod direct spre Rusia ca fiind în spatele dronei înarmate sau a descoperirii recente a unui depozit de arme la periferia Berlinului, o serie de anchete jurnale din presă au arătat cu degetul către Moscova. Acest lucru a adăugat noi avertismente că cea mai mare economie a Europei trebuie să facă față noilor dimensiuni ale riscurilor asimetrice.

Tactica negării plauzibile

Există indicații că serviciile rusești de informații și securitate au în vedere operațiuni de război hibrid împotriva statelor baltice și a Poloniei, a declarat un oficial din domeniul informațiilor la începutul acestei luni.

Ministrul lituanian al Apărării, Robertas Kaunas, a declarat că Moscova ia în calcul o potențială operațiune sub steag fals, folosind drone ucrainene capturate pentru a lovi infrastructura critică din regiunea baltică.

„Războiul hibrid continuu al Rusiei în Europa este o campanie intens coordonată, situată sub pragul unui conflict deschis, menită să destabilizeze sistemele politice occidentale, să scindeze unitatea NATO și UE și să erodeze sprijinul pentru Ucraina”, a spus Alex Kokcharov, analist de geoeconomie la Bloomberg Economics în Londra.

„Pentru a atinge aceste obiective, Kremlinul își menține posibilitatea de a nega plauzibil implicarea, exploatând anonimatul și utilizând intermediari pentru a masca atribuirea directă către stat.”

Unele state membre ale Uniunii Europene au cerut blocului să răspundă prin adoptarea sancțiunilor care au fost blocate, inclusiv confiscarea activelor, interzicerea transportului de gaz natural lichefiat rusesc și restricționarea vizelor, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune.

UE pregătește un alt pachet de sancțiuni vizând sute de persoane și entități, pe care își propune să îl adopte în toamnă, au spus acestea vorbind sub protecția anonimatului.

Însă, având în vedere că măsurile anterioare de acest fel nu au reușit să rețină Moscova, este puțin probabil că o vor face acum.

„Rusia este dispusă să folosească mijloace kinetice deoarece, până acum, nu a reușit să descurajeze sprijinul pentru Ucraina”, a declarat Marek Kohv, șeful programului de Securitate și Reziliență din cadrul Centrului Internațional pentru Apărare și Securitate cu sediul la Tallinn, Estonia.

„Este direct conectat cu modul în care Rusia procedează pe linia frontului.”

„Nu funcționează. De fapt, are efectul contrar”

Membrii NATO au promis un ajutor militar de 80 de miliarde de dolari pentru Ucraina pentru anul 2026 și „cel puțin niveluri echivalente” în 2027, la summitul alianței din iulie de la Ankara. Banii provin în covârșitoare măsură din Europa.

Premierul Regatului Unit, Andy Burnham, a predat Kievului planurile unor rachete de croazieră în timpul unei vizite de luni. De asemenea, el a comparat lupta Ucrainei cu rezistența Marii Britanii împotriva naziștilor în al Doilea Război Mondial, stârnind o reacție din partea purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Acesta a acuzat Regatul Unit că „adaugă mecanic și regulat gaz pe foc” și că „uneltește mecanic și regulat pentru a împiedica orice progres în procesul de pace”, în declarațiile făcute jurnaliștilor luni.

De asemenea, Rusia a avertizat că Regatul Unit se va confrunta cu „consecințe pentru care va trebui să răspundă”, după rapoartele conform cărora Kievul a folosit drone fabricate de companii britanice pentru a efectua atacuri pe teritoriul rus.

În această lună, autoritățile estoniene au declarat că cercetează implicarea Rusiei într-un incendiu la Milrem Robotics, un producător de drone care furnizează echipamente Ucrainei. O organizație caritabilă letonă pentru Ucraina a declarat că depozitul său a fost ținta unui atac incendiar luna trecută.

„Rusia încearcă în mod clar să escaladeze situația - nu printr-o escaladare militară directă, ci poate prin influențarea țărilor occidentale, în special a celor care sprijină Ucraina”, a declarat premierul finlandez Petteri Orpo luni, la Helsinki.

„Dar nu funcționează. De fapt, are efectul contrar.”

Editor : B.P.

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