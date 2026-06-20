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Atacurile israeliene au ucis 16 persoane în Liban la câteva ore după intrarea în vigoare a armistițiului

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atac israel liban
Fum se ridică din Shweikin și colina Ali al-Tahir, în sudul Libanului, după lovituri aeriene israeliene din 20 iunie 2026. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Atacuri mortale

Atacurile israeliene din Liban au ucis cel puțin 16 persoane sâmbătă, a declarat Protecția Civilă libaneză, la câteva ore după ce a intrat în vigoare încetarea focului cu Hezbollah, Israelul afirmând că a ripostat la proiectilele lansate de gruparea susținută de Iran, scrie Reuters.

Agenția Națională de Știri din Liban a informat că avioanele de luptă și dronele israeliene au lovit mai multe locații din sudul țării și din Valea Bekaa.

Un oficial din armata israeliană a declarat că Hezbollah a lansat peste 50 de proiectile asupra forțelor israeliene din sudul Libanului în cursul nopții, ceea ce a determinat lansarea unor atacuri asupra a ceea ce oficialul a numit „ținte ale Hezbollah”.

Armata israeliană, care a ocupat zone întinse din sudul Libanului, a declarat într-un comunicat că atacurile Hezbollahului constituie încălcări repetate ale acordului de încetare a focului.

Aceasta a afirmat că rămâne angajată față de armistițiu, în conformitate cu directivele politice, și că va răspunde cu fermitate la orice atac asupra civililor sau trupelor israeliene.

Hezbollah a declarat, la rândul ei, că rămâne angajat față de încetarea focului, dar că va răspunde la orice încercare a Israelului de a „ocupa teritoriu sau de a-și extinde ocupația”.

Gruparea a afirmat că forțele israeliene au încercat în timpul nopții să se infiltreze în zona dealului Ali al-Taher din sudul Libanului. Aceasta a precizat că luptătorii săi au angajat lupta cu acestea, după care Israelul a efectuat atacuri aeriene atât în interiorul, cât și în afara zonei sale operaționale declarate.

Un înalt oficial al Hezbollah a declarat că gruparea nu va permite Israelului „libertatea de mișcare” pe teritoriul libanez ocupat, adăugând că rezistența rămâne legitimă atâta timp cât forțele israeliene se află în Liban.

Atacurile evidențiază fragilitatea unui armistițiu menit să pună capăt lunilor de violență în escaladare, precum și a unui acord de pace provizoriu între SUA și Iran, care depinde în parte de încetarea conflictului din Liban.

Atacuri mortale

Unul dintre cele mai mortale atacuri israeliene a lovit o clădire rezidențială cu trei etaje din orașul Barish, situat în sudul districtului Tyre, ucigând un tată, o mamă și cei doi copii ai lor, a declarat un oficial local.

Armata libaneză a declarat că un atac israelian a ucis un soldat pe șoseaua Kfarrumman-Nabatieh.

Purtătoarea de cuvânt militară a Israelului, care comunică în limba arabă, a declarat că s-ar putea ajunge la o situație de calm dacă Hezbollah ar înceta ceea ce ea a descris drept activități ostile și încălcări ale acordurilor.

Ea a afirmat că prezența Israelului într-o zonă de securitate are ca scop eliminarea amenințărilor și demontarea infrastructurii Hezbollah, nu rănirea civililor.
Un oficial american a declarat că armistițiul a intrat în vigoare vineri, la ora 16:00 (13:00 GMT), iar un înalt oficial israelian și două surse din cadrul Hezbollah au confirmat acordul.

Ministerul Sănătății din Liban afirmă că 3.912 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene începând cu 2 martie, printre care se numără personal medical, femei și copii. Autoritățile israeliene afirmă că au fost uciși cel puțin 32 de soldați și patru civili.

Înțelegerea dintre SUA și Iran, anunțată săptămâna aceasta, prevede încetarea imediată și definitivă a operațiunilor militare ale părților și ale aliaților acestora pe mai multe fronturi, inclusiv în Liban.

Israelul, care nu a participat la aceste negocieri, s-a opus prevederilor care, potrivit acestuia, ar putea limita campania sa din Liban.

Editor : Ana Petrescu

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