Atacurile Israelului în Liban „pun la grea încercare armistițiul dintre SUA și Iran”, avertizează șefa diplomației UE

Atacuri israeliene în Liban, după anunțarea unui armistițiu între SUA și Iran.

Uniunea Europeană a condamnat cu fermitate noul val de atacuri ale Israelului împotriva Libanului, avertizând că escaladarea militară riscă să compromită fragilul acord de încetare a focului încheiat între Statele Unite și Iran pentru a pune capăt războiului, relatează Euronews.

Pakistanul, care a mediat acordul, a declarat că armistițiul se va aplica în Liban „cu efect imediat”. Însă Israelul a contrazis rapid această afirmație și a lansat noi atacuri, ucigând cel puțin 254 de persoane miercuri, potrivit autorităților libaneze. Acest număr reprezintă cel mai mare bilanț al victimelor într-o singură zi din războiul de mai mulți ani dintre Israel și Hezbollah, miliția șiită susținută de Iran.

„Hezbollah a târât Libanul în război, dar dreptul Israelului de a se apăra nu justifică provocarea unor distrugeri atât de masive”, a declarat joi dimineață înaltul reprezentant Kaja Kallas, alăturându-se corului tot mai puternic de critici.

„Atacurile israeliene au provocat moartea a sute de persoane noaptea trecută, ceea ce face dificil să se susțină că astfel de acțiuni brutale se încadrează în categoria autoapărării. Acțiunile israeliene pun la grea încercare armistițiul dintre SUA și Iran. Armistițiul cu Iranul ar trebui să se extindă și asupra Libanului”, a adăugat ea.

„Hezbollah trebuie să se dezarmeze. UE sprijină eforturile Libanului de a dezarma Hezbollah.”

Libanul a declarat o perioadă de doliu național în urma atacurilor israeliene de miercuri, în cadrul cărora au avut loc peste 100 de lovituri aeriene în decurs de 10 minute. Ofensiva a lovit cu putere sudul Libanului și mai multe zone ale capitalei, Beirut, provocând panică în rândul civililor și o cursă contra cronometru pentru salvarea celor prinși sub dărâmături.

Armata israeliană a declarat că a vizat obiective militare utilizate de luptătorii Hezbollah și a acuzat miliția că încearcă să se „amestece” în zone din afara bastionului lor.

Prim-ministrul libanez Nawaf Salam a declarat că bombardamentele au vizat zone civile, „cu o totală nerespectare a principiilor dreptului internațional și ale dreptului internațional umanitar”. Președintele țării Joseph Aoun a vorbit despre un „masacru”.

Valul de violență i-a tulburat profund pe europeni, care se tem că agravarea instabilității și a suferinței ar putea zădărnici eforturile fragile ale guvernului libanez de a consolida armata națională și de a contracara influența Hezbollah asupra statului multietnic. Există, de asemenea, îngrijorări cu privire la un potențial val de migrație.

După ce a discutat la telefon cu Salam și Aoun, președintele francez Emmanuel Macron a condamnat bombardamentul israelian „în cei mai fermi termeni”.

Atacurile „reprezintă o amenințare directă la adresa durabilității armistițiului care tocmai a fost încheiat. Libanul trebuie să beneficieze pe deplin de acesta”, a declarat Macron.

Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a avertizat asupra riscului apariției unei „a doua Fâșii Gaza” și l-a convocat pe ambasadorul israelian ca răspuns. Omologul său belgian, Maxime Prévot, care se afla în Liban în momentul atacurilor, a afirmat că acțiunea israeliană a fost „disproporționată”.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephu, a îndemnat Israelul să „se limiteze la măsurile de autoapărare necesare împotriva Hezbollah și să nu depășească aceste limite”, a declarat un purtător de cuvânt.

Prim-ministrul spaniol, Pedro Sanchez, l-a acuzat direct pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, afirmând că „disprețul său față de viața umană” este „intolerabil”. Sanchez, un critic fervent al guvernului lui Netanyahu, a solicitat, de asemenea, Uniunii Europene să suspende Acordul de asociere cu Israelul, o propunere susținută de Spania și alte țări în contextul războiului purtat de Israel împotriva Gazei.

Anul trecut, pe măsură ce situația umanitară s-a agravat, Comisia Europeană a propus o suspendare parțială a acordului, însă divergențele insurmontabile dintre statele membre au împiedicat obținerea majorității calificate necesare pentru a duce propunerea mai departe.

Pe fondul indignării crescânde, Casa Albă s-a străduit să explice termenii acordului de încetare a focului cu Iranul, contestați vehement de cele două tabere rivale, ceea ce pune sub semnul întrebării cât timp va rezista această armistițiu fragil.

Teheranul susține că Libanul a făcut întotdeauna parte din planul în 10 puncte, iar atacurile israeliene constituie, prin urmare, o încălcare a prevederilor acestuia. Însă vicepreședintele american JD Vance, care a participat la elaborarea acordului, a declarat că Washingtonul „nu a făcut niciodată această promisiune”, iar versiunile contradictorii se datorează unei „neînțelegeri legitime”.

Potrivit lui Vance, Israelul s-a oferit să „își modereze puțin acțiunile în Liban” pentru a „se asigura că negocierile noastre vor avea succes”.

Între timp, Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat că eventuala includere a Libanului în acordul de încetare a focului va „continua să fie discutată”, dar a avertizat că închiderea Strâmtorii Ormuz ca răspuns la ultimele atacuri israeliene este „inacceptabilă”.

Editor : A.M.G.

