Atacurile rusești asupra Kievului au avariat un monument inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO

Data publicării:
Mănăstirea Peșterilor din kiev
Mănăstirea Peșterilor din Kiev. Foto: Profimedia Images

Atacurile masive ruseşti care au vizat sâmbătă Kievul au avariat clădiri ale mănăstirii ortodoxe Lavra Pecerska (Mănăstirea Peşterilor), un sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, a anunţat luni Ministerul Culturii din Ucraina.

„În noaptea de 24 ianuarie, situri din Rezervaţia Naţională Lavra Kiev-Pecerska, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, au fost avariate în urma unui atac masiv cu rachete şi drone ruseşti asupra Kievului”, a transmis ministerul într-un comunicat, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Conform comunicatului, faţada, uşile şi ferestrele a două clădiri, între care o biserică, au fost lovite, iar în curând va fi efectuată o inspecţie tehnică pentru „evaluarea structurilor acestora”.

De la începutul invaziei ruseşti din 2022, „1.640 de monumente culturale şi 2.446 de situri de infrastructură culturală au fost avariate”, a subliniat ministerul.

Mănăstirea Peşterilor, renumită pentru cupolele sale aurii, a fost în atenţia presei în ultimii ani după expulzarea călugărilor săi, acuzaţi că ar avea legături cu Moscova.

Stareţul său a fost plasat în arest la domiciliu, apoi închis pentru scurt timp înainte de a fi eliberat pe cauţiune.

Atacurile aeriene de sâmbătă noaptea au făcut cel puţin un mort şi 27 de răniţi, în timp ce delegaţiile ucraineană, rusă şi americană se aflau la Abu Dhabi pentru discuţii menite să pună capăt conflictului din Ucraina.

