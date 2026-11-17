Atacurile rusești au dus la închiderea podurilor de Nord și de Sud din Kiev, la suspendarea circulației pe un tronson al liniei verzi de metrou și la devierea mai multor trasee de transport public. Loviturile fac parte dintr-o serie de atacuri asupra podurilor din capitala Ucrainei, începute în luna octombrie, potrivit Kyiv Post.

Autoritățile din Kiev au închis două poduri importante peste fluviul Nipru, au suspendat parțial circulația pe o linie de metrou și au deviat mai multe trasee de autobuz și troleibuz, în urma atacului lansat de Rusia asupra capitalei ucrainene în cursul nopții.

Podurile de Nord și de Sud sunt două dintre cele trei principale căi de traversare a fluviului Nipru, care leagă malul stâng de malul drept al Kievului.

Primarul Vitali Kliciko a publicat imagini care arată pagubele provocate Podului de Nord în urma atacului rusesc.

Închiderea celor două poduri a perturbat circulația în întregul oraș, iar mijloacele de transport public au fost redirecționate pe rute alternative.

Circulația metroului, suspendată parțial

Circulația trenurilor pe linia verde a metroului din Kiev a fost suspendată pe tronsonul care deservește malul estic al fluviului Nipru, din cauza avariilor provocate infrastructurii supraterane a metroului.

Trenurile continuă să circule pe restul liniei. Toate stațiile subterane de metrou rămân deschise pentru a servi drept adăposturi în timpul alertelor de raid aerian.

Autoritățile orașului nu au anunțat când va fi reluată integral circulația metroului.

Două poduri importante rămân închise

Circulația rutieră rămâne suspendată atât pe Podul de Nord, cât și pe Podul de Sud.

Unele autobuze au fost redirecționate pe un alt pod, în timp ce mijloacele de transport public care traversează în mod obișnuit Podul de Sud circulă pe rute alternative.

Până în dimineața zilei de 17 noiembrie, autoritățile nu anunțaseră când vor fi redeschise cele două poduri.

Călătorii au fost sfătuiți să verifice traseele actualizate înainte de a porni la drum.

Kliciko a declarat că atacurile rusești din cursul nopții au avariat și infrastructura critică, provocând întreruperi în alimentarea cu apă și căldură a capitalei.

Atacurile rusești de amploare au vizat și alte orașe ucrainene. Trei persoane au fost rănite în Smila, regiunea Cerkasî, iar lovituri au fost raportate și în Harkov și Zaporojie.

Luni, președintele Volodimir Zelenski avertizase că serviciile de informații ucrainene identificaseră planuri ale Rusiei privind noi atacuri în seara aceleiași zile și marți.

În evaluarea sa din 14 noiembrie, Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a avertizat că intensificarea atacurilor rusești asupra podurilor din Kiev ar putea avea drept scop perturbarea transportului și separarea rețelei electrice a capitalei de-a lungul fluviului Nipru.

Rusia a atacat în repetate rânduri podurile din Kiev

Rusia a atacat în mod repetat podurile din Kiev de la începutul lunii octombrie, provocând avarii atât Podului de Nord, cât și Podului de Sud și perturbând circulația între cele două maluri ale fluviului Nipru.

În perioada 1-2 octombrie, atacurile repetate cu drone asupra Podului de Sud au determinat autoritățile să suspende circulația și să închidă temporar și alte poduri, provocând ambuteiaje majore în capitală. Unii șoferi și-au abandonat vehiculele și și-au continuat drumul pe jos.

Pe 3 octombrie, un atac rusesc a avariat carosabilul Podului de Nord și liniile electrice de alimentare a troleibuzelor, obligând autoritățile să suspende circulația spre malul vestic al Kievului.

Rusia a atacat din nou Podul de Sud pe 27 octombrie, perturbând atât traficul rutier, cât și circulația metroului pe linia verde. Ulterior, pe 30 octombrie, autoritățile au redeschis parțial podul, permițând circulația limitată pe un singur sens, în timp ce lucrările de reparații continuau.

Atacurile repetate au determinat autoritățile să elaboreze și planuri pentru amenajarea unor rute alternative de traversare a fluviului. Kievul a început construirea unor puncte de trecere de rezervă, primul urmând să devină operațional la începutul anului 2027, potrivit ministrului Infrastructurii, Mikola Kalașnîk.

Atacurile repetate ar putea duce la scoaterea din funcțiune a podurilor prin închideri temporare necesare pentru inspecții și reparații, chiar și fără prăbușirea structurilor principale ale acestora.

Editor : Ș.A.