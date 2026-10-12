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Atacurile Ucrainei asupra centrelor de date rusești au redus la tăcere boții pro-Trump și pro-AfD de pe rețelele sociale

Data publicării:
Hacker Rusia
Foto: Profimedia
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Din articol
Yandex, ținta unui atac în Rusia Speculații în Statele Unite

Ucraina a decis să riposteze la atacurile rusești asupra centrelor sale de date, țintindu-le pe cele din Moscova. Loviturile ar fi provocat consecințe la capătul celălalt al lumii, pe un continent nord-american care se pregătește să trăiască alegeri parlamentare în condiții de tensiune maximă. Duminica aceasta, scoaterea din funcțiune a trei centre de date care găzduiau o mare parte dintre serviciile cloud rusești a dus, potrivit numeroșilor observatori, la o scădere spectaculoasă a activității boților pe rețelele sociale americane și europene, în special pe X, care îi aparține lui Elon Musk. În același timp, activitatea boților care susțin discursurile conservatoare pe rețelele sociale a scăzut drastic, scrie Le Parisien.

Rețeaua socială X este manipulată de numeroase conturi anonime și automate, numite „bot”: acest fenomen este amplu documentat, în special în Statele Unite. În iulie 2024, Ministerul Justiției, aflat la acea vreme sub controlul administrației Biden, a anunțat o operațiune de amploare, care a dus la închiderea unei rețele de peste 1.000 de conturi de pe X atribuite serviciilor de informații ruse, în contextul unei campanii prezidențiale care urma să ducă la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Conform documentelor judiciare americane, sistemul fusese dezvoltat începând cu anul 2022. Un program software permitea, în special, generarea de identități fictive și comportamente automatizate. Mesajele publicate erau aliniate la interesele Kremlinului și erau difuzate în Statele Unite și în Europa. La începutul invaziei ruse în Ucraina, un studiu care a analizat 350.000 de mesaje din Statele Unite a estimat că 20% dintre acestea fuseseră publicate de boți.

Yandex, ținta unui atac în Rusia

Această practică nu a dispărut de-a lungul timpului. Cel puțin până în acest weekend. Ca răspuns la un atac asupra propriilor centre de date, Ucraina a decis să riposteze în mod proporțional. Trei centre de date rusești au fost lovite de atacuri atribuite Kievului: mai întâi la Sasovo, în regiunea Riazan; apoi în regiunea Kaluga, la sud-vest de Moscova; și, în sfârșit, duminică, în regiunea Vladimir, la est de capitală.

Aceste trei centre de date, aflate printre cele mai importante 10 din țară, sunt utilizate de Yandex, echivalentul Google în Rusia. Atacurile au avariat infrastructura cloud a gigantului rus din domeniul tehnologiei.

„În urma unui atac cu drone, infrastructura centrului de date din Vladimir a fost avariată”, a precizat compania pe Telegram. Operațiunile centrului de date au fost complet întrerupte. Restul resurselor infrastructurii sunt instabile, iar platforma este în pană.”

În același timp, Cloudflare, o companie de tehnologie și securitate cibernetică, a observat o scădere aproape totală a activității boților proveniți din infrastructura Yandex: o scădere de peste 99% față de săptămâna precedentă. O scădere care coincide exact cu momentul în care centrele de date au fost lovite de atacurile ucrainene.

Speculații în Statele Unite

S-a făcut rapid legătura. În special în Europa. În Germania, sprijinul pentru partidul de extremă dreapta AfD pe rețelele sociale a scăzut cu 56%. „Dacă se confirmă, acest lucru este revelator: centrele de date rusești sunt afectate, iar activitatea online legată de AfD se prăbușește brusc”, a subliniat europarlamentarul ceh Tomas Zdechovsky.

„Atâtea discursuri despre patriotismul german… Până când conexiunea din Rusia s-a întrerupt”, a adăugat acesta

În Regatul Unit, traficul în jurul site-ului conservator Reform UK se află, de asemenea, în cădere liberă de la atacul asupra centrelor de date.

În Statele Unite, această scădere a alimentat, de asemenea, speculațiile privind consecințele atacurilor asupra operațiunilor rusești de influență online. Mulți utilizatori ai internetului au subliniat că reacțiile pro-conservatoare erau mai puține sub fiecare postare.

„Este o analiză rapidă și, fără îndoială, vor apărea date, dar pare cert, pe baza dovezilor de astăzi, că o mare parte din activitatea boțiilor pro-Trump și pro-AfD depinde direct de centrele de date rusești”, a subliniat astfel Timothy Snyder, un fost profesor de istorie la Yale care s-a exilat în Canada după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă.

Va fi această scădere a activității de natură să influențeze alegerile de la jumătatea mandatului, care se află în ultima etapă? Scrutinul este programat pentru 3 noiembrie, iar sondajele prevăd, deocamdată, un val albastru, adică democrat, care ar putea câștiga atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul. Fără să-și dorească neapărat acest lucru, Volodimir Zelenski a dat, probabil, de la Kiev, o mână de ajutor foarte utilă Partidului Democrat american.

Editor : M.C

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