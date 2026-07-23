Atacurile ucrainene cu drone în Crimeea şi sudul Rusiei s-au soldat cu doi morţi şi cinci răniţi

Două persoane au fost ucise, inclusiv un copil în vârstă de 3 ani, şi cinci rănite în atacuri ucrainene cu drone în timpul nopţii asupra sudului Rusiei şi a peninsulei Crimeea controlate de Rusia, au anunțat joi autorităţile locale.

Potrivit guvernatorului Sergehi Aksionov, o persoană a murit în Crimeea şi alte patru, printre care doi copii, au fost rănite, relatează Reuters, citată de Agerpres.

La Voronej, la circa 500 km sud de Moscova, resturi de drone au provocat un incendiu într-o locuinţă, în urma căruia un băiat în vârstă de 3 ani a murit, a declarat guvernatorul regional Aleksandr Gusev.

Un tânăr de 19 ani a suferit răni minore în urma unui atac care a avariat acoperişul depozitului unui retailer de comerţ electronic, dar şi alte clădiri.

Guvernatorul regiunii Ulianovsk, situată la est de Moscova, a declarat că drone ucrainene au atacat o instalaţie energetică, care a luat foc.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, unităţile sale de apărare antiaeriană au doborât 223 de drone ucrainene în cursul nopţii.

Editor : M.B.