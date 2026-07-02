Atentat în centrul Damascului: Cinci oameni au murit și 16 au fost răniți după explozia unei bombe într-o cafenea

Cel puţin cinci persoane au murit şi 16 au fost rănite în explozia unei bombe într-o cafenea aglomerată din centrul capitalei siriene, Damasc, a relatat presa de stat siriană, scrie Reuters.

Conform televiziunii de stat, o bombă a fost plantată în cafenea situată în apropierea Palatului de Justiţie din centrul Damascului.

Agenţia de ştiri SANA a indicat bilanţul în morţi şi răniţi al exploziei, citându-l pe şeful serviciilor medicale de urgenţă.

Deocamdată nu există alte detalii despre atentat, care nu a fost revendicat.

Damascul a fost lovit de câteva atentate de la răsturnarea preşedintelui Bashar al-Assad la sfârşitul anului 2024 de către rebelii islamişti conduşi de Ahmed al-Sharaa, acum preşedintele Siriei.

Pe 19 mai, o maşină-capcană a ucis un soldat sirian şi a rănit cel puţin alte 18 persoane în faţa unei clădiri a Ministerului Apărării la Damasc.

Editor : Ana Petrescu