Atentat în direct. Lidera opoziției dintr-o țară din America Centrală a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu

Data actualizării: Data publicării:
bomba in honduras
Sursa foto: X

Gladys Aurora López, membră a Partidului Național din Parlamentul Central American (Parlacen), a fost grav rănită după ce a fost lovită de un dispozitiv exploziv în timp ce se pregătea să intre în Congresul Național în după-amiaza zilei de joi, 8 ianuarie 2026.

Atacul a avut loc pe fondul tensiunilor politice crescute, în momentul în care membrii blocului naționalist și deputații Parlacen au sosit la sediul puterii legislative, în urma apelului președintelui Congresului, Luis Redondo, de a vota o moțiune privind renumărarea voturilor din alegerile generale. În ciuda prezenței puternice a forțelor de poliție și militare, cu câteva minute înainte au izbucnit tulburări la etajele inferioare ale clădirii Congresului, transmite presa internațională

Potrivit rapoartelor, López dădea un interviu când un dispozitiv exploziv a lovit-o în spate și în gât. Ea a fost imediat asistată de alte persoane din interiorul Congresului și a fost descrisă ca fiind într-o stare relativ stabilă, deși a suferit multiple leziuni, inclusiv la ureche.

Președintele Congresului, Luis Redondo, a condamnat atacul și a anunțat o anchetă, declarând:

„Am dat imediat instrucțiuni personalului de securitate al Congresului Național să verifice camerele de securitate interne, precum și înregistrările sistemului 911, pentru a identifica persoana responsabilă de aruncarea unui dispozitiv exploziv din afara Congresului Național (drum public) și să procedeze conform legii.”

Redondo a adăugat: „Condamnăm cu fermitate actul de violență care a avut loc în Congresul Național, care a pus în pericol siguranța persoanelor și a afectat în mod direct pe colega noastră, deputata Gladys Aurora López... Niciun act de violență nu va fi tolerat în clădirea legislativă sau împotriva vreunui membru al puterii legislative”.

Tomás Zambrano, șeful blocului parlamentar al Partidului Național, i-a acuzat direct pe președintele Congresului, Redondo, și pe fostul președinte Manuel „Mel” Zelaya pentru atac.

„Dădeam interviuri presei, însoțiți de colegii deputați din Partidul Național, pentru a începe sesiunea extraordinară, iar ei au aruncat cu bombe și mortiere în noi”, a spus Zambrano.

El a acuzat în continuare partidul de la putere că încurajează violența împotriva opoziției, afirmând:

„Aceste acte de violență sunt comise împotriva opoziției de patru ani. Nu pot continua să abuzeze de puterea lor.”

Zambrano a solicitat, de asemenea, forțelor armate și poliției naționale să își îndeplinească obligația constituțională de a asigura securitatea Congresului Național, avertizând că Honduras se confruntă cu unul dintre cele mai critice momente politice și insistând ca atacul să nu rămână nepedepsit.

