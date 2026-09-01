Atentat la o stație de transformare din Brandenburg, Germania. Au fost găsite dispozitive explozive

Poliția a descoperit dispozitive explozive la o stație de transformare din Brandenburg, Germania. Acestea sunt în prezent dezamorsate. Se pare că este vorba de rachete încărcate cu explozibili, scrie Die Welt.

Conform informațiilor agenției germane de presă dpa, la substația electrică din Turnow-Preilack, în Brandenburg, situată în apropierea centralei electrice Jänschwalde, au fost găsite dispozitive explozive.

Poliția a comunicat că s-au constatat posibile daune materiale la o linie electrică, că experții în dezamorsare se află la fața locului și că nu există niciun pericol. Anterior, ziarul Märkische Allgemeine a relatat despre rachetele încărcate cu exploziv.

Conform Märkische Allgemeine, operatorul de rețea a declarat, la solicitarea ziarului, că „autori necunoscuți până în prezent au comis marți dimineață presupuse daune materiale la mai multe linii din rețeaua de transport”.

A avut loc o „întrerupere de scurtă durată a alimentării cu energie electrică”.

Între timp, însă, toate liniile au fost repuse în funcțiune, iar alimentarea generală cu energie electrică nu este afectată în prezent. Potrivit purtătoarei de cuvânt, operatorul de rețea „colaborează strâns cu autoritățile de securitate competente”.

Märkische Allgemeine Zeitung relatează, citând surse din cadrul serviciilor de securitate și din cadrul companiei, că serviciile de urgență au descoperit și dezamorsat mai multe astfel de dispozitive la fața locului. Tipul exact de rachete implicate nu a fost precizat inițial, scrie focus.de.

Cel puțin o substație de la cea mai mare centrală electrică din Brandenburg, Jänschwalde, ar fi fost lovită. Nu au fost raportați răniți, potrivit unui purtător de cuvânt al operatorului centralei electrice.

Informațiile vin într-o zi în care este așteptată o conferință de presă a ministrului german de Externe Johann Wadephul (CDU) și ministrul de Interne Alexander Dobrindt (CSU), potrivit ntv. Mai multe instituții media relatează că Rusia va fi trasă la răspundere pentru tentativa de atac cu drone asupra aeroportului Leipzig/Halle de la începutul lunii august.

De asemenea, se așteaptă să fie anunțate detalii despre măsuri suplimentare. Der Spiegel, de exemplu, relatează despre posibila expulzare a unor diplomați ruși, scrie focus.de.

În weekend, canalul american de știri ABC, citând agențiile de informații americane, a relatat că drona cu explozibili, găsită pe aeroportul Leipzig-Halle la începutul lunii august, ar afișa mărcile comerciale ale serviciului de informații militare rus GRU.

Editor : M.C