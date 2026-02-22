Live TV

Video Atentat terorist în centrul vechi al orașului Liov din vestul Ucrainei. Noapte de atacuri rusești, inclusiv la Kiev

Imagine preluată din pagina de Facebook a primarului din Liov, după atentatul terorist din oraș. Foto Profimedia
Imagine preluată din pagina de Facebook a primarului din Liov, după atentatul terorist din oraș. Foto: Profimedia

O poliţistă a fost ucisă şi peste 20 de persoane au fost rănite în urma unui atac, considerat a fi terorist, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică în apropierea unui centru comercial din oraşul ucrainean Liov, din vestul țării a informat primarul localităţii, Andrii Sadovii, informează Agerpres. Autorităţile nu au precizat încă cine este suspectat de comiterea atacului. În noaptea de sâmbătă spre duminică, rușii au lansat atacuri masive asupra Ucrainei, inclusiv asupra capitalei Kiev, Polonia fiind nevoită să mobilizeze avioane strategice poloneze și aliate.

Explozia a avut loc în timp ce poliţia răspundea la un apel de urgenţă privind un jaf într-un magazin din apropierea centrului oraşului, potrivit procuraturii regionale din Liov.

Potrivit primarului orașului Liov, în zonă a fost auzită o explozie, iar în momentul în care echipajele de poliţie au ajuns la faţa locului s-a produs a doua deflagraţie, în urma căreia o poliţistă în vârstă de 23 de ani a decedat.

„Este, fără îndoială, un atac terorist. Avem cetăţeni cărora li se acordă prim-ajutor. O parte din ei se află în stare gravă. O domnişoară poliţistă a decedat. Condoleanţe rudelor şi apropiaţilor! Poliţiştii fac cercetări”, a transmis primarul din Liov.

Poliţia Naţională din Ucraina a confirmat atacul. „Explozia a avut loc după sosirea la faţa locului a maşinii de poliţie”, a transmis aceasta.

Din primele informaţii, exploziile ar fi fost generate de două bombe artizanale.

Între timp, capitala Ucrainei, Kiev, a fost ţinta unor atacuri combinate cu rachete şi drone în noaptea de sâmbătă spre duminică. Un zgârie nori din Kiev a luat foc, în urma unui atac cu rachetă balistică.

În oraş s-au auzit explozii în urma unei alerte cu rachete balistice.

În total, rușii au lansat drone, rachete balistice și rachete de croazieră asupra orașelor ucrainene în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Polonia a mobilizat peste noapte avioane strategice din cauza atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei, potrivit Comandamentului Operațional al Forțelor Armate Poloneze, care a anunțat acest lucru pe X.

„Din cauza activității aviației de lungă distanță a Federației Ruse, care efectuează lovituri pe teritoriul Ucrainei, avioanele poloneze și aliate au început operațiuni în spațiul nostru aerian”, a declarat comandamentul.

Se știe că, în conformitate cu procedurile stabilite, comandantul operațional al Forțelor Armate Poloneze, Raymund Andrzejczak, a activat forțele și mijloacele de care dispune.

Au fost mobilizate avioane de vânătoare aflate în serviciu și un avion de avertizare aeriană, în timp ce sistemele de apărare aeriană terestre și unitățile de recunoaștere radar au fost puse în stare de alertă maximă, potrivit RBC Ukraine.

Aceste acțiuni sunt de natură preventivă și au ca scop asigurarea securității și protejarea spațiului aerian, în special în zonele adiacente regiunilor de frontieră.

Comandamentul operațional al forțelor armate monitorizează continuu situația, iar forțele și mijloacele subordonate rămân pregătite pentru o reacție imediată.

 

 

