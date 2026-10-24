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Atenție la joburile care promit câștiguri rapide. Poliția din Dubai avertizează asupra unei metode de înșelăciune online

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Foto: Profimedia Images
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Din articol
Poliţia avertizează: nu plătiţi taxe şi nu divulgaţi date bancare Atenţie la ofertele care presupun transferuri de bani

Poliţia din Dubai avertizează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă asupra ofertelor false pentru activităţi part-time, folosite de escroci pentru a obţine date bancare sau pentru a implica victimele în transferuri financiare ilegale.

Centrul Antifraudă din cadrul Direcţiei Generale de Investigaţii Criminale a Poliţiei din Dubai subliniază că ofertele legitime de muncă part-time provin de la companii autorizate legal, cu identitate şi adresă verificabile, relatează sâmbătă agenţia de presă WAM preluată de Agerpres. Acestea trebuie să conţină condiţii clare de angajare, drepturile şi responsabilităţile ambelor părţi, precum şi proceduri corespunzătoare de recrutare.

Avertismentul face parte dintr-o campanie a Ministerului de Interne din Emiratele Arabe Unite, lansată în octombrie, cu ocazia Lunii de conştientizare a securităţii cibernetice. Campania îşi propune să informeze publicul despre fraudele online şi criminalitatea informatică.

Potrivit Centrului Antifraudă, escrocii profită frecvent de persoanele care caută surse suplimentare de venit, promovând oportunităţi de muncă atractive, care se dovedesc a fi înşelătorii. În unele cazuri, aceştia încearcă să obţină informaţii bancare de la candidaţi sau să-i convingă să efectueze ori să faciliteze transferuri de bani asociate unor activităţi infracţionale.

Poliţia avertizează: nu plătiţi taxe şi nu divulgaţi date bancare

Poliţia le recomandă persoanelor interesate să verifice identitatea şi statutul juridic al companiilor înainte de a furniza date personale, de a accepta o ofertă sau de a transfera bani. Numele firmelor şi datele de înregistrare trebuie verificate prin canale oficiale, iar candidaţii trebuie să se asigure că discută cu un angajator legitim şi identificabil.

Autorităţile avertizează că solicitanţii nu trebuie să plătească taxe pentru obţinerea unui loc de muncă şi nici să divulge informaţii bancare sau parole de unică folosinţă (OTP) persoanelor ori companiilor care pretind că oferă angajare. De asemenea, aceştia sunt sfătuiţi să nu acceseze linkuri necunoscute primite prin reţelele sociale sau aplicaţiile de mesagerie.

Atenţie la ofertele care presupun transferuri de bani

Poliţia din Dubai atrage atenţia asupra ofertelor în care angajatorii le cer candidaţilor să primească bani în conturile personale şi să-i transfere mai departe, în schimbul unui comision. Astfel de solicitări pot fi legate de activităţi financiare ilegale, iar autorităţile recomandă întreruperea imediată a oricărei comunicări cu organizaţia respectivă.

Autorităţile îndeamnă publicul să manifeste prudenţă şi să evite anunţurile suspecte de angajare, în special pe cele care promit câştiguri uşoare fără proceduri clare de recrutare.

Persoanele care identifică oferte frauduloase, conturi suspecte sau linkuri potenţial periculoase sunt încurajate să sesizeze Poliţia din Dubai prin platforma electronică eCrime sau să apeleze numărul 901.

Editor : Ana Petrescu

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