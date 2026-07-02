Live TV

Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Franța. Anunțul MAE

Data publicării:
mae
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Franceză asupra faptului că, începând cu data de 2 iulie, a fost emis un cod roşu de incendii de vegetaţie (risc foarte sever) în departamentele Bouches-du-Rhone, Herault, Aude, Gard, Vaucluse, Pyrenees-Orientales, respectiv cod portocaliu (risc ridicat) în departamentul Var.

MAE recomandă cetăţenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora, să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să urmărească în permanenţă sursele oficiale de informare publică.

În acest context, MAE sfătuieşte cetăţenii români să consulte informaţii actualizate în timp real, accesând pagina de Internet https://www.inforoute11.fr/.

De asemenea, cetăţenii români care se află în pericol sau observă un incendiu sunt sfătuiţi să apeleze numerele de urgenţă 112 sau 18.

MAE reaminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Marsilia: +33491221787; +33491221741, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de urgenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă, astfel:

* Consulatul General al României la Paris: +33680713729;

* Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164;

* Consulatul General al României la Lyon: +33643627736;

* Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022.

MAE recomandă consultarea paginilor web: http://paris.mae.ro, http://lyon.mae.ro, http://marsilia.mae.ro, http://strasbourg.mae.ro, www.mae.ro.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
steag germania Reichstag guvern parlament
3
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
nicusor dan face declaratii
4
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Calendar ortodox pentru luna iulie 2026. Foto Getty Images
5
Calendar ortodox iulie 2026: Sărbătorile cu cruce roșie din această lună. Începe unul...
Lucas Trejo a fost sedat, după ce și-a pierdut soția și copiii în cutremurul din Venezuela. Anunțul familiei
Digi Sport
Lucas Trejo a fost sedat, după ce și-a pierdut soția și copiii în cutremurul din Venezuela. Anunțul familiei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pregătiri ale pompierilor pentru a răspunde valului de căldură care a lovit Franța. Foto Profimedia
Scandal în Franța: ecologiștii susțin că 10.000 de oameni au murit din cauza căldurii și vor să depună moțiune de cenzură
bebelus in bratele mamei
Franţa acordă încă un concediu plătit după nașterea sau adopția unui copil. Ambii părinți pot beneficia de el
Alegeri franta
Când au loc alegerile prezidențiale din Franța: ultimul mandat al lui Emmanuel Macron se încheie pe 13 mai 2027
Shanghai,china-oct.20th,2024:amazon,,Temu,,Shein,App,Icon,On,Screen.,Assorted,Online
Influencerii francezi au interzis la a face reclamă pentru Shein și Temu: care e motivul
FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between France and Sweden at New York New Jersey Stadium on June 30, 2026 in East Rutherford, New Jersey, USA.
CM 2026: Franţa, calificată în optimi, după ce a învins Suedia
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2026-07-02 at 15.48.19
„Vorbiți că au râie și numa vă uitați”. Ce se întâmpla cu persoanele...
Ilie Bolojan, Alexandru Nazare și Dragoș Pîslaru
Cum au ajuns sumele destinate ROMATSA să fie poprite în litigiul cu...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, prima reacție în cazul azilelor ilegale din Bihor: „Nu...
inundatii romania
Avertismentul hidrologilor: Este risc de inundaţii în 37 de judeţe...
Ultimele știri
Prima criză majoră pentru Papa Leon: Vaticanul declară în schismă SSPX, mișcarea catolică ultraconservatoare cu zeci de mii de adepți
Temperaturile extreme din iulie riscă să țină energia electrică la prețuri mari în Europa
România va construi prima autostradă peste Prut. A fost semnat ultimul lot al A8, finanțat prin SAFE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Drama influenceriței urmărite de 5 milioane de oameni. Fiica de 2 ani are cancer: S-a răspândit și a trebuit...
Cancan
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev
Fanatik.ro
Inna, mesaj emoționant la un an de la moartea lui Mihai Leu. Cântăreața nu l-a uitat pe legendarul sportiv
editiadedimineata.ro
OpenAI plănuiește să ofere administrației Trump 5% din companie
Fanatik.ro
Portarul Senegalului, comparat cu Prunea după gafa din meciul cu Belgia! Reacţia fostului portar român: „A...
Adevărul
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase luni. Unde se va lucra și...
Playtech
Averea găsită la percheziții în dosarul azilelor din Bihor. Ce ascundea seiful lui Viorel Pașca, totul a fost...
Digi FM
A plecat în vacanța vieții sale, dar o aparentă înțepătură de insectă l-a adus în stare critică. "Când a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Ești dezbrăcată”. După ce nu a fost lăsată să se urce în avion din cauza ținutei, a revenit în aeroport și...
Pro FM
Loredana Groza, ținta comentariilor acide după o nouă apariție provocatoare: „Ne-a ajuns ce am văzut!” Cum...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Motivul pentru care Angelina Jolie nu și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Mi-a luat...
Adevarul
Atunci când iadul s-a pogorât pe Pământ. Unul dintre cele mai terifiante cazuri de posedare din istorie...
Newsweek
Un pensionar a chemat USR, PNL și UDMR în instanță pentru că au anulat indexarea pensiilor. Ce șanse are?
Digi FM
Kate Middleton, apariție neașteptată la Wimbledon. Gestul făcut înainte de meciul lui Arthur Fery a cucerit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Cum trebuie adaptată alimentația când sunt temperaturi...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Fiica lui Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, imagini virale după debutul în teatru: „Asistăm la...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...