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Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Serbia. Anunțul MAE

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Foto: Profimedia
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează ori intenţionează să călătorească spre sau dinspre Republica Serbia cu privire la desfăşurarea, pe 27 şi 28 iunie, a unor demonstraţii şi proteste stradale în Belgrad şi în localităţile Kragujevac şi Kraljevo.

MAE recomandă cetăţenilor români să manifeste atenţie sporită, să evite zonele aglomerate şi cele în care se desfăşoară acţiuni de protest.

Totodată, se recomandă cetăţenilor români să monitorizeze constant anunţurile oficiale şi ştirile locale şi să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale.

În situaţii de urgenţă, pe teritoriul Republicii Serbia se pot apela numerele de urgenţă locale +381-11192 (poliţia), +381-11193 (pompierii), +381-11194 (ambulanţa), precum şi +381-111987 (asistenţă auto).

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Belgrad +381 11 36 70 361 şi +381 11 36 70 798, apelurile fiind redirecţionate către Centrul De Contact şi Suport pentru Cetăţenii Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, pe teritoriul Republicii Serbia au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Belgrad: +381 63 319 425, respectiv al Consulatului General al României la Vârşeţ (+381 644 584 833) şi al Consulatului General al României la Zajecar (+381 692 799 650).

MAE recomandă consultarea paginilor de internet belgrad.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Editor : A.P.

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