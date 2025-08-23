Aterizarea unui misterios avion rusesc nedumerește presa și politicienii din Brazilia. Aeronava este ținta sancțiunilor impuse de SUA

În Brazilia, un avion Iliușin Il-76 provoacă agitație, punând în încurcătură mass-media și politicienii. „Un avion rus sancționat de SUA aterizează fără informații despre misiune în Brasilia”, titrează portalul DF Mobilidade, citat de focus.de.

Avionul de marfă rusesc, cu numărul de înmatriculare RA-78765, a decolat din Moscova pe 7 august și, după escalele la Baku (Azerbaidjan), Alger (Algeria) și Conakry (Guineea), a aterizat pe 10 august pe aeroportul din capitala Braziliei.

DF Mobilidade scrie că este probabil vorba de un zbor charter, dar nu se știe dacă este vorba de un zbor comercial de marfă, o misiune umanitară sau chiar o misiune diplomatică. Și politicienii au reacționat.

Potrivit ziarului Gazeta Do Povo, senatorul Marcio Bittar a declarat că „poporul brazilian are dreptul să fie informat în mod clar despre natura încărcăturii transportate, echipajul și misiunea acestui avion pe teritoriul Braziliei.”

Ziarul menționează, de asemenea, că Il-76 a aterizat la Brasilia la doar o zi după o convorbire telefonică între președintele brazilian Lula da Silva și șeful Kremlinului, Vladimir Putin.

Aeronava este ținta sancțiunilor impuse de Statele Unite pentru suspiciunea de transport de material militar către Coreea de Nord și de acordare de sprijin logistic Venezuelei.

„Prezența avionului a provocat îngrijorare în Congresul și în comunitatea de securitate din Brazilia. Este vorba despre un avion de transport strategic, care este frecvent utilizat în acțiuni militare. Spre deosebire de alte avioane care vin din Rusia cu pasageri sau marfă, acesta nu a urmat o rută prestabilită, iar trecerea sa nu a fost comunicată Anac, Agenția Națională de Aviație Civilă”, scrie Gazeta Do Povo.

Avionul aparține unei companii aeriene rusești de transport marfă

Avionul care ridică atâtea semne de întrebare pentru mass-media și politicienii din Brazilia aparține companiei aeriene private rusești de transport marfă Aviacon Zitotrans din Ekaterinburg. Compania aeriană a sărbătorit în iunie 30 de ani de existență.

Fondată la 2 iunie 1995, Aviacon Zitotrans a operat până în 1999 zboruri de pasageri și de marfă din Ekaterinburg, în principal către Emiratele Arabe Unite și Turcia, după cum scrie pe site-ul său web. Inițial, flota era formată din avioane Iliușin Il-62, Il-76 și Tu-154.

Ulterior, compania aeriană s-a specializat în transportul exclusiv de marfă cu aeronave Il-76 TD. În prezent, flota este formată din cinci astfel de aeronave, conform portalului CH Aviation și Flightradar 24. Acestea au o vechime cuprinsă între 31 și 37 de ani.

Fiecare avion are o sarcină maximă de 46 de tone și un spațiu de încărcare de 18 x 3,45 x 3,4 metri. „Avioanele sunt echipate cu macarale la bord și nu necesită echipamente speciale de încărcare și descărcare la sol”, potrivit Aviacon Zitotrans.

Avioanele pot ateriza pe piste scurte, neasfaltate, și pot livra „în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii” mărfuri și echipamente de mari dimensiuni, cum ar fi rachete și tehnologie spațială, elicoptere, containere maritime, animale, ajutoare umanitare și echipamente medicale.

Senatorul Marcio Bittar a depus cereri de obținere de informații la Ministerul Apărării și la Ministerul Afacerilor Externe cu privire la aterizarea și rămânerea în Brazilia a avionului cargo rus Il-76TD.

Editor : Marina Constantinoiu