Live TV

Aterizarea unui misterios avion rusesc nedumerește presa și politicienii din Brazilia. Aeronava este ținta sancțiunilor impuse de SUA

Data publicării:
Russian Ilyushin Il-76 cargo plane
Avion cargo Iliușin Il-76. Foto: Profimedia
Din articol
Avionul aparține unei companii aeriene rusești de transport marfă

În Brazilia, un avion Iliușin Il-76 provoacă agitație, punând în încurcătură mass-media și politicienii. „Un avion rus sancționat de SUA aterizează fără informații despre misiune în Brasilia”, titrează portalul DF Mobilidade, citat de focus.de.

Avionul de marfă rusesc, cu numărul de înmatriculare RA-78765, a decolat din Moscova pe 7 august și, după escalele la Baku (Azerbaidjan), Alger (Algeria) și Conakry (Guineea), a aterizat pe 10 august pe aeroportul din capitala Braziliei.

DF Mobilidade scrie că este probabil vorba de un zbor charter, dar nu se știe dacă este vorba de un zbor comercial de marfă, o misiune umanitară sau chiar o misiune diplomatică. Și politicienii au reacționat.

Potrivit ziarului Gazeta Do Povo, senatorul Marcio Bittar a declarat că „poporul brazilian are dreptul să fie informat în mod clar despre natura încărcăturii transportate, echipajul și misiunea acestui avion pe teritoriul Braziliei.” 

Ziarul menționează, de asemenea, că Il-76 a aterizat la Brasilia la doar o zi după o convorbire telefonică între președintele brazilian Lula da Silva și șeful Kremlinului, Vladimir Putin.

Aeronava este ținta sancțiunilor impuse de Statele Unite pentru suspiciunea de transport de material militar către Coreea de Nord și de acordare de sprijin logistic Venezuelei.

„Prezența avionului a provocat îngrijorare în Congresul și în comunitatea de securitate din Brazilia. Este vorba despre un avion de transport strategic, care este frecvent utilizat în acțiuni militare. Spre deosebire de alte avioane care vin din Rusia cu pasageri sau marfă, acesta nu a urmat o rută prestabilită, iar trecerea sa nu a fost comunicată Anac, Agenția Națională de Aviație Civilă”, scrie Gazeta Do Povo.

Avionul aparține unei companii aeriene rusești de transport marfă

Avionul care ridică atâtea semne de întrebare pentru mass-media și politicienii din Brazilia aparține companiei aeriene private rusești de transport marfă Aviacon Zitotrans din Ekaterinburg. Compania aeriană a sărbătorit în iunie 30 de ani de existență.

Fondată la 2 iunie 1995, Aviacon Zitotrans a operat până în 1999 zboruri de pasageri și de marfă din Ekaterinburg, în principal către Emiratele Arabe Unite și Turcia, după cum scrie pe site-ul său web. Inițial, flota era formată din avioane Iliușin Il-62, Il-76 și Tu-154.

Ulterior, compania aeriană s-a specializat în transportul exclusiv de marfă cu aeronave Il-76 TD. În prezent, flota este formată din cinci astfel de aeronave, conform portalului CH Aviation și Flightradar 24. Acestea au o vechime cuprinsă între 31 și 37 de ani.

Fiecare avion are o sarcină maximă de 46 de tone și un spațiu de încărcare de 18 x 3,45 x 3,4 metri. „Avioanele sunt echipate cu macarale la bord și nu necesită echipamente speciale de încărcare și descărcare la sol”, potrivit Aviacon Zitotrans.

Avioanele pot ateriza pe piste scurte, neasfaltate, și pot livra „în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii” mărfuri și echipamente de mari dimensiuni, cum ar fi rachete și tehnologie spațială, elicoptere, containere maritime, animale, ajutoare umanitare și echipamente medicale.

Senatorul Marcio Bittar a depus cereri de obținere de informații la Ministerul Apărării și la Ministerul Afacerilor Externe cu privire la aterizarea și rămânerea în Brazilia a avionului cargo rus Il-76TD. 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Noi avertizări meteo de furtuni.
1
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de...
ID201640_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Radu Miruță anunță că fiul cosmonautului Dumitru Prunariu se va ocupa de o companie de...
Imagine din portul Novorossiisk
3
O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din...
seismograf
4
Cutremur în România, vineri după-amiază
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am aplicat corect...
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
Digi Sport
Ce ironie! Kasparov i-a spus lui Trump unde să agațe fotografia cu Putin, după momentul bizar de la Casa Albă
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
flags of Ukraine and China painted on cracked wall
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție...
cv angajare
Scandal în Coaliție pe cele 600 de CV-uri depuse la Ministerul...
vreme rece dimineata natura vara
După furtuni, vremea se răcește. Temperaturi de până la 0 grade...
Maia Sandu și Ilie Bolojan
Bolojan a discutat, la Chișinău, cu președinta Republicii Moldova...
Ultimele știri
Copii loviți de o mașină pe trecerea de pietoni, în Târgu Mureș. Unul dintre ei a fost rănit grav
Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie: Când și cum cred ucrainenii că se va termina războiul
Portugalia se luptă în continuare cu incendiile de vegetație. Un pompier a murit în timpul unei intervenții
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Cele două nave de război sosite la Riga. Foto- NATO Maritime Command
Două nave de război ale NATO au ajuns în Letonia, pentru a proteja infrastructura subacvatică
Soldați ucraineni funeralii
Un dezertor rus mărturisește cum au fost uciși cinci soldați ucraineni capturați. „Au fost dezbrăcați, îngenunchiați, s-a tras la cap”
Inside Putin’s drone death plant: On state-run military TV, Russia flaunts its mass production of Geran-2 drones at Alabuga — proudly presenting its version of Iran’s Shahed-136 used in attacks on Ukraine.
Anchetă în Africa de Sud după ce tinere din această țară au fost recrutate în fabrici rusești unde se produc drone Shaded
Inquam Photos /
Ionuț Stroe acuză o campanie de dezinformare îndreptată împotriva relației România - SUA. „Aceste narațiuni servesc Moscovei”
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Putin vede „luminiţa de la capătul tunelului” în relaţiile cu SUA, Trump îl amenință cu „sancţiuni majore sau tarife enorme”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea e bunica de 65 de ani care e într-o formă de invidiat și face furori pe internet: „Prefer bărbații tineri...
Cancan
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de...
Fanatik.ro
Locul de pe glob care a ajuns să se destrame singur din cauza prezenței turiștilor. A devenit intens vizitat...
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
A fost prins în Germania! Lovitura dată de polițiștii aflați pe urmele criminalului Emil Gânj
Adevărul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Meghan Markle, imagini rare cu prințul Harry. Videoclipul a făcut furori printre fani: „Ăsta e băiatul...
Digi Sport
Englezii au rămas "mască", după ce au aflat de echipa din România cu -94 puncte! Ce au scris
Pro FM
Noah, sora lui Miley Cyrus, despre perioada neagră a vieții ei: "E o durere pe care nu o doresc nimănui: să...
Film Now
Denise Richards, mărturie despre separarea de soț: "E extrem de greu. Nu credeam că voi divorța a doua oară"...
Adevarul
Emil Grădinescu, atacat în cabina de comentator. L-au bătut și l-au amenințat că-i taie gâtul: „Fani demenți”
Newsweek
Pensionari, furați la pensie pe Internet. Un escroc pretinde că îi ajută, dar îi lasă fără 1.000 lei
Digi FM
Christina Aguilera, trup de zeiță în costum de baie, după ce a fost acuzată că a folosit Ozempic să...
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
„Cel mai rar urs” din lume, surprins de o cameră de supraveghere. Cum arată animalul care locuiește în...
Film Now
"Brad Pitt al Franței" e azi departe de imaginea de cuceritor. Olivier Martinez trăiește din banii de la...
UTV
George Burcea, reacție ironică după ce a fost înlocuit în sezonul 2 din „Wednesday”. „Am cerut 5 milioane de...