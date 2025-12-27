Noua strategie de securitate națională a SUA marchează o cotitură istorică semnificativă. Aceasta mută accentul de la suprapopularea globală la îngrijorările legate de declinul populației în lumea occidentală. Împreună cu criticile reînnoite la adresa slăbiciunilor militare ale Europei, strategia actualizează narațiunile antieuropene de lungă durată, scrie Roman Birke, profesor asistent de istorie europeană modernă la Universitatea din Dublin, în The Conversation.

Relațiile dintre SUA și Europa au influențat atât de profund cursul secolelor al XX-lea și al XXI-lea, încât istoricul Mary Nolan de la Universitatea din New York se referă la această eră ca la „secolul transatlantic”. Relația s-a axat pe intervenții militare și culturi de consum.

Implicarea americană a fost decisivă în ambele războaie mondiale și în războaiele europene care au urmat destrămării Iugoslaviei. Europa a devenit, de asemenea, o zonă crucială pentru expansiunea consumerismului american și a normelor de piață.

De ambele părți ale Atlanticului, interacțiunea dintre intervențiile militare și culturile de piață a modelat nu numai cooperarea, ci și resentimentele reciproce. În Europa, încă din 1902, oamenii au început să exprime sentimente antiamericane, care se concentrau adesea pe temerile legate de dominația culturală.

Ulterior, trupe britanice precum The Clash și trupa germană Rammstein au amplificat aceste percepții în cultura populară, cu melodii precum „I’m So Bored with the U.S.A.” (The Clash) și „Amerika” (Rammstein).

La rândul lor, ideile antieuropene din SUA se concentrau pe slăbiciunea militară percepută a Europei – o critică susținută de unele dovezi istorice. Acordurile de împrumut-închiriere au furnizat Regatului Unit și Uniunii Sovietice ajutorul militar de care aveau atâta nevoie. Fără acesta, niciuna dintre cele două țări nu ar fi putut susține eforturile de război împotriva avansului nazist în Europa.

După Războiul Rece, americanii se așteptau ca europenii să își asume o parte mai mare din responsabilitățile globale în materie de securitate. Însă, în două cazuri importante, Europa nu a reușit să răspundă acestor așteptări.

În timpul intervenției coordonate la nivel internațional împotriva invaziei Irakului în Kuweit în 1991, SUA au contribuit cu peste jumătate de milion de soldați. Marea Britanie, Franța și Italia au contribuit împreună cu doar 93.000 de soldați.

Germania a susținut campania militară doar financiar. Acest dezechilibru l-a determinat pe comentatorul american Charles Krauthammer să eticheteze SUA drept „superputerea singură”.

La sfârșitul anilor 1990, campania de bombardamente condusă de NATO împotriva Serbiei a fost, de asemenea, susținută în mare parte de SUA. Avioanele americane au efectuat 70% din misiunile de atac și 90% din misiunile de apărare. Fără sprijinul serviciilor secrete americane, campania ar fi eșuat.

După cum a recunoscut un diplomat german de rang înalt: „Kosovo era cu două sau trei mărimi prea mare pentru noi”.

Războiul din Irak din 2003 a întărit percepția SUA asupra slăbiciunii europene. Țări precum Germania și Franța nu au susținut războiul și, în limbajul dreptei americane agresive, aceste țări au fost catalogate ca fiind emasculate și batjocorite ca „Euroweenies” și „EU-nuci”.

Secretarul american al apărării, Donald Rumsfeld, unul dintre principalii susținători ai războiului, a fost celebrat ca un „armăsar” hipermasculin.

Este o întorsătură surprinzătoare faptul că conservatorii de astăzi, adepți ai sloganului „America first”, îmbrățișează critica intervenției din Irak care a fost exprimată în Europa. Ei spun că nu este războiul lor. Dar dependența continuă a Europei de SUA, în special în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei, pare să confirme percepția de slăbiciune militară.

Populația, subiect de dezbatere

Sentimentele antieuropene legate de intervențiile militare au o lungă istorie. Acum, îngrijorările legate de declinul populației native a Europei reprezintă un element nou al strategiei de securitate națională a SUA.

În istoria modernă, tendințele demografice au generat în mod constant anxietate. Acestea au variat de la temerile malthusiene legate de penuria de alimente la sfârșitul secolului al XVIII-lea până la îngrijorările secolului al XX-lea legate de suprapopularea globală.

Potrivit lui Roman Birke, gânditorii europeni și americani au jucat un rol cheie în conturarea acestei dezbateri. Susținătorii controlului populației de pe ambele maluri ale Atlanticului au coordonat campanii pentru reducerea ratelor globale de fertilitate, în special în țările în curs de dezvoltare.

Argumentele privind suprapopularea sunt încă actuale. Dar recent, acestea au fost eclipsate de o schimbare majoră către îngrijorări legate de declinul populației.

Elon Musk a devenit întruchiparea americană a acestei tendințe. Nu numai că a avut mulți copii, dar a transformat declinul demografic într-o cauză politică. El a susținut că „scăderea ratei natalității este de departe cel mai mare pericol cu care se confruntă civilizația”.

În Europa, această poziție este îmbrățișată de partidele populiste antiimigrație. Resentimentele lor rezonează deoarece se bazează pe tendințe demografice reale.

Între 1990 și 2020, populația Europei Centrale și de Est a scăzut cu 8%. Cele mai accentuate scăderi au fost înregistrate de unele dintre cele mai sărace țări, printre care Bulgaria – unde populația a scăzut cu 24% – și România – unde a scăzut cu 17%.

Partidele populiste de dreapta din SUA și Europa pledează pentru creșterea natalității autohtone. Ei prezintă acest lucru ca o alternativă la modelul perceput al Europei de Vest, care se bazează pe imigrație pentru a susține statele sociale.

În studiul lor din 2020 pentru Journal of Democracy, sociologul Ivan Krastev și expertul juridic Stephen Holmes observă că „preocuparea pentru colapsul demografic ... se manifestă ca o teamă că sosirea străinilor neasimilabili va dilua identitățile naționale și va slăbi coeziunea națională”.

Discursurile liderilor populiști de dreapta, printre care prim-ministrul Ungariei, Victor Orban, și președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, ilustrează în mod vivid această viziune asupra lumii. Orban insistă că, spre deosebire de Europa de Vest, „noi, ungurii, avem un mod diferit de a gândi. În loc de simple cifre, vrem copii unguri. Pentru noi, migrația înseamnă capitulare”.

Vučić avertizează, în mod similar, că fără o schimbare demografică, sârbii „vor avea șanse mici să vorbească despre propria supraviețuire pe teritoriul restului Serbiei”. Sentimente similare sunt exprimate de partidele antiimigrație din Europa de Vest, inclusiv AfD din Germania sau Rassemblement National din Franța, și au devenit o caracteristică majoră a președinției lui Trump.

În ansamblu, noua strategie de securitate națională a SUA marchează punctul culminant al unei realinieri mai ample, în care dreapta conservatoare de pe ambele maluri ale Atlanticului s-a mobilizat în jurul declinului demografic ca preocupare politică centrală.

Acest declin perceput constituie acum un pilon central al gândirii de securitate națională a SUA. Pentru Europa, între timp, încercările Washingtonului de a susține partidele de dreapta europene pot deveni ele însele o sursă de instabilitate și polarizare în anii următori.

Editor : B.E.