„Au ales să riște”. Parlamentul britanic respinge interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani

Parlamentul britanic a respins propunerea de interzicere a rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, inspirată de modelul adoptat recent în Australia. În schimb, legislatorii au susținut acordarea unor puteri mai flexibile guvernului pentru a putea restricționa accesul minorilor la anumite platforme sau funcții considerate dăunătoare, scrie BBC. Decizia a fost criticată inclusiv de tatăl adolescentei britanice Molly Russell, care s-a sinucis la 14 ani după ce a vizionat conținut dăunător online, dar și de fostul ministru conservator al educației Lord Nash, care a descris rezultatul votului drept „profund dezamăgitor”.

O interdicție pentru platforme precum TikTok, Instagram și Snapchat a fost introdusă pentru copii în Australia la sfârșitul anului trecut, prima țară care a impus o astfel de măsură, iar planuri similare au fost susținute de membri ai Camerei Lorzilor în ianuarie.

Printre susținători se numără actorul Hugh Grant, însă criticii, precum organizația pentru protecția copiilor National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), au avertizat că o astfel de interdicție ar putea împinge tinerii către zone mai obscure ale internetului.

Reacționând la rezultat, Liberal Democrats au declarat că lipsa unui angajament pentru o interdicție este „pur și simplu inacceptabilă”.

Printre oponenți se numără și tatăl lui Molly Russell, adolescenta care s-a sinucis la 14 ani după ce a vizionat conținut dăunător online. El a spus că guvernul ar trebui să se concentreze pe aplicarea fermă a legilor existente.

Planurile pentru o interdicție au fost propuse ca modificări ale proiectului de lege privind bunăstarea copiilor și școlile (Children's Wellbeing and Schools Bill).

Însă luni, în Camera Comunelor, ministrul educației Olivia Bailey le-a cerut parlamentarilor să respingă această modificare și să susțină restricții mai flexibile.

„Mulți părinți și grupuri de campanie au cerut o interdicție totală a rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani”, a spus ea.

„Alții, inclusiv organizații caritabile pentru copii, au avertizat că o interdicție generală ar putea împinge copiii către zone ale internetului mai puțin reglementate sau i-ar putea lăsa nepregătiți atunci când vor intra online. De aceea, săptămâna trecută, guvernul a lansat o consultare publică pentru a colecta opinii care să ne ajute să stabilim pașii următori și să ne asigurăm că copiii cresc într-o relație mai sigură, mai sănătoasă și mai benefică cu mediul online.”

Consultarea va analiza dacă platformele de social media ar trebui să aibă o vârstă minimă obligatorie și dacă ar trebui dezactivate funcțiile considerate adictive, precum redarea automată a conținutului.

Planul alternativ propus de Bailey îi va oferi secretarului pentru știință, Liz Kendall, puteri pentru a „restricționa sau interzice accesul copiilor de anumite vârste la servicii de social media și la chatboți”.

Kendall va avea, de asemenea, opțiunea de a limita accesul la „funcții specifice considerate dăunătoare sau adictive” pe platformele sociale, precum și posibilitatea de a „restricționa sau limita utilizarea rețelelor private virtuale (VPN) de către copii și de a modifica vârsta consimțământului digital în Regatul Unit”.

Parlamentarii au votat cu 307 la 173 împotriva propunerii Camerei Lorzilor privind o interdicție totală și au susținut planul propus de Bailey, care lasă deschisă posibilitatea unei interdicții de un anumit tip.

Totuși, peste 100 de parlamentari laburiști s-au abținut de la vot, printre ei și Sadik Al-Hassan, reprezentantul circumscripției North Somerset, care a spus că, dacă rețelele sociale ar fi un drog, ar fi interzise.

În timpul dezbaterii, el a declarat: „Părinți ca mine sunt prinși într-o luptă zilnică pe care pur și simplu nu o pot câștiga singuri, împotriva unor platforme concepute special pentru a-i face pe copii dependenți”.

„Ca farmacist, știu că dacă un medicament ar provoca un astfel de nivel de prejudicii măsurabile pentru 78% dintre utilizatori, ar fi retras, reformulat sau pus în spatele tejghelei, cu controale stricte asupra celor care îl pot accesa. Am acționa, pentru că asta ar cere dovezile. Aceeași logică trebuie aplicată și aici. Avem o sursă identificabilă, avem dovezi copleșitoare ale prejudiciului și avem puterea de a acționa.”

Fostul ministru conservator al educației, Lord Nash, care a depus amendamentul în Camera Lorzilor pentru a împiedica accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, a descris rezultatul votului din Camera Comunelor drept „profund dezamăgitor”.

El a spus că parlamentarii „au ales să riște pe un proces care ar putea duce la măsuri pe jumătate”, adăugând că va colabora cu alți membri ai Camerei Lorzilor pentru a „face tot ce putem” pentru a readuce amendamentul în discuție.

Purtătoarea de cuvânt pentru educație a Liberal Democrats, Munira Wilson, a acuzat guvernul că nu a înțeles gravitatea problemei.

„Eșecul guvernului de a se angaja la interzicerea rețelelor sociale dăunătoare este pur și simplu inacceptabil. Familiile au nevoie acum de garanții concrete. Avem nevoie ca guvernul să confirme că această consultare nu va duce doar la și mai multă ezitare și amânare.”

