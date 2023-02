"Au trecut prin iad să-mi scoată băiatul. L-am îngropat lângă sora lui". În Idlib, Siria, e mult prea liniște: "Nici cort, nici ajutor"

Cutremurul de lunea trecută a făcut ravagii în Turcia și în Siria și a provocat peste 36.000 de morți. În Turcia continuă eforturile pentru scoaterea supraviețuitorilor de sub dărâmături și, chiar și la o săptămână de la seism, încă sunt scoase persoane în viață. În Siria însă, operațiunile au fost oprite după ce de joi nu a mai fost găsită nicio persoană în viață. "Am făcut tot posibilul să ne salvăm oamenii, dar nu am putut. Nimeni nu ne-a ascultat. Ne-au spus că sunt alături de noi, dar doar atât", a susținut un salvator de la Căștile Albe. Oamenii se plâng că ajutorul internațional care ajunge în Siria este mic în comparație cu nevoile.

Într-un reportaj BBC se face comparație între situația din orașul Antakya din Turcia și o locaitate din provincia Idlib din Siria. În timp ce în primul sirenele ambulanțelor sună toată noaptea iar salvatorii continuă misiunile contracronometru de salvare, în Idlib este liniște.

Casele din Bsania, Idlib, s-au prăbușit printre plantațiile de măslini.

Abu Ala este unul dintre sirienii a cărui casă s-a transformat într-un morman de moloz. În cutremur și-a pierdut doi copii.

"Dormitorul era acolo, asta e casa mea", a arătat el reporterilor BBC, arătând spre mormanul de moloz. "Eu, soția, fiica dormeam aici. Wala’, fata de 15 ani, era la marginea camerei, spre balcon. Au reușit să o găsească, am luat-o și am îngropat-o", a povestit el. În întuneric, el și soția lui s-au agățat de măslini în timp cutremurul devastator era urmat de replici puternice.

Forța de Apărare Civilă Siriană - cunoscută și sub numele de Căștile Albe - care intervin în zonele controlate de rebeli, a făcut tot ce a putut pentru a scoate oamenii de sub dărâmături, spune bărbatul. Salvatorii, care primesc finanțare de la guvernul britanic, nu au însă echipament modern de salvare.

Abu Ala și-a pierdut în cutremur și băiatul de 13 ani. "Au tot săpat până a doua zi seara. Dumnezeu să le dea putere acelor oameni. Au trecut prin iad să îmi dezgroape băiatul".

Bărbatul și-a îngropat cei doi copii alături.

Bsania este o localitate săracă, dar pentru el era acasă. "Am avut vecini drăguți, oameni buni. [Ei] sunt morți acum".

"Ce voi face acum?" se întreabă Abu Ala. "Nu sunt corturi, nici ajutor, nimic. Nu am primit decât mila lui Dumnezeu până acum. Și am rămas pe străzi".

Echipa BBC a stat de vorbă cu Ismail al Abdullah, salvator în Căștile Albe. Spune că este obosit și că lumea nu a ajutat poporul sirian. "Am încetat să căutăm supraviețuitori după ce au trecut mai mult de 120 de ore. Am încercat tot posibilul să ne salvăm oamenii, dar nu am putut. Nimeni nu ne-a ascultat. Încă de la început am cerut ajutor urgent. Nimeni nu a răspuns. Ei doar ne spuneau: „Suntem cu voi”. Nimic altceva. Am spus că avem nevoie de echipament. Nimeni nu a răspuns", spune bărbatul.

În afară de câțiva medici spanioli, nicio echipă internațională de ajutor nu a ajuns în această parte a Siriei, care este o zonă de rezistență față de conducerea lui Bashar al-Assad. La mai bine de un deceniu după războiul civil din Siria, cei 1,7 milioane de oameni care trăiesc în această zonă continuă să se opună guvernării președintelui Assad. Trăiesc în tabere improvizate și în adăposturi nou construite. Majoritatea oamenilor au fost strămutați de mai multe ori, așa că viața aici era oricum foarte grea chiar și înainte de cutremur.

Ajutorul internațional care ajunge în această parte a Siriei este mic. Multe dintre victimele cutremurului au fost duse la spitalul Bab al-Hawa, care este sprijinit de Syrian American Medical Society. Chirurgul Farouk al Omar spune că la acest spital au fost tratați 350 de pacienți.

Când este întrebat despre ajutorul internațional, el dă din cap și râde. "Nu putem vorbi mai mult despre acest subiect. Am vorbit mult despre asta. Și nu s-a întâmplat nimic. Chiar și într-o situație normală, nu avem suficient personal medical. Imaginați-vă cum este în această catastrofă de după cutremur", spune medicul.

