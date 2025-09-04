Live TV

„Au ucis 11 persoane fără a trece prin justiţie.” Venezuela acuză Statele Unite de execuţii extrajudiciare

barca cu traficanti droguri din venezuela
SUA au distrus o ambarcațiune în care susțin că se aflau traficanți de droguri. Sursă foto: X
„Şi dreptul la apărare?”

Ministrul venezuelan de Interne, Diosdado Cabello, a acuzat Statele Unite că au comis execuţii extrajudiciare atacând o navă în Caraibe care, potrivit Washingtonului, transporta traficanţi de droguri.

„Au ucis 11 persoane fără a trece prin justiţie. Mă întreb dacă acest lucru este acceptabil”, a declarat Diosdado Cabello într-o emisiune televizată, potrivit News.ro.

Statele Unite au afirmat marţi că au efectuat un „atac ţintit” în Marea Caraibelor, ucigând „11 narcoterorişti”, potrivit lui Donald Trump, membri presupuşi ai cartelului venezuelean Tren de Aragua, „care transportau stupefiante către Statele Unite”.

Aceste detalii nu au putut fi verificate în mod independent de AFP.

„Şi dreptul la apărare?”

„Nicio suspiciune de trafic de droguri nu justifică execuţiile extrajudiciare pe mare”, a denunţat Cabello, considerat numărul doi al puterii în Venezuela.

„Nu este clar, nu au explicat nimic, anunţă cu pompozitate că au ucis 11 persoane. Este foarte delicat. Şi dreptul la apărare?”, a insistat ministrul.

Această acţiune militară marchează o escaladare spectaculoasă de la semnarea de către preşedintele american a unui decret care autorizează utilizarea armatei împotriva cartelurilor de droguri.

Washingtonul îl acuză pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro că conduce o reţea de trafic de droguri şi a ridicat recent la 50 de milioane de dolari recompensa pentru arestarea sa.

La rândul său, Maduro ameninţă cu o invazie americană şi afirmă că Venezuela este pregătită pentru „lupta armată pentru apărarea teritoriului naţional”, deşi Statele Unite nu au ameninţat public că vor invada ţara sa.

Citește și: Momentul în care americanii atacă o navă care transporta droguri, venind din Venezuela. 11 persoane au fost ucise

