„Au venit pentru fiica mea”. În Afganistan, talibanii au început vânătoarea femeilor singure, cu copii

Fiecare zi în Afganistan a devenit un calvar pentru mamele singure, care au ajuns să fie vânate de talibanii care le bat la ușă pentru a le cere copiii, mai ales fetele.

O femeie afgană, al cărei nume real nu a fost divulgat, fiind numită Raihana într-un reportaj The Guardian, a povestit experiența pe care a trăit-o a doua zi după ce Mazar-i-Sharif a căzut în mâinile talibanilor, în 14 august. Atunci, mai mulți oameni înarmați au venit la ușa casei unde ea locuia pentru a-i lua fiica în vârstă de șase ani.

Raihana a rămas singură în 2020, când soțul ei a fost ucis de talibani, și de atunci își crește fiica singură. După moartea soțului, s-a luptat cu socrii săi pentru custodia fiicei sale și a câștigat, deoarece legea afgană dădea dreptul femeilor singure să își păstreze copiii dacă au bani pentru a-i crește.

"A doua zi după căderea Mazar-i-Sharif, cumnatul meu a venit la casa tatălui meu, unde locuiam, fiind însoțit de luptători talibani care cereau să le-o dau pe fiica mea", a spus Raihana pentru The Guardian.

Ea a avut însă noroc pentru că reușise să fugă cu fata ei la timp din oraș, spre Kabul.

"Au vrut să-mi ia fiica. Ne-am ascuns în saci de făină în remorca unui camion și când șoferul ne-a găsit, l-am rugat să ne ducă la Kabul.", a povestit ea.

Ajungă în capitala afgană, Raihana a mers de la o ambasadă la alta, cerând ajutor. În cele din urmă, sora ei, care locuiește în Marea Britanie, a intervenit pentru a le ajuta pe amândouă să prindă un zbor de evacuare și le-a adus în Manchester.

"Am reușit să părăsesc Afganistanul după atâtea greutăți. Sunt atât de fericită că fiica mea este cu mine", a spus Raihana, care a mulțumit guvernului britanic pentru ajutor.

Viața mamelor singure din Afganistan a fost întotdeauna afectată de sărăcie și marginalizare. Acum, cu talibanii la putere, puținele protecții de care aveau parte au dispărut și situația lor este din ce în ce mai disperată.

Yalda, o tânără de 28 de ani, mamă singură a trei copii, nu a fost atât de norocoasă ca Raihana. Ea se ascunde în Kabul, în timp ce fostul ei soț o caută pentru a-i lua copiii.

"Fostul meu soț lupta alături de talibani acum și încearcă să-mi ia copiii. Casa tatălui meu este înconjurată. Îl hărțuiesc constant, căutându-mă pe mine și pe copiii mei", a spus ea.

Tânăra a povestit că ani de zile a fost terorizată de soțul ei: "Tatăl meu a aranjat căsătoria încă de când aveam doar 14 ani. Nu știam nimic despre căsătorie - eu însămi eram încă un copil".

A ajuns mamă a trei copii și a descoperit ulterior că soțul ei era membru al talibanilor. Ea a mai spus că în timpul căsătoriei a fost victimă a violențelor și a abuzurilor, cele mai multe pentru că bărbatul nu își lăsa fiica să meargă la școală și își bătea nevasta când ea insista.

În 2014, Yalda a fugit: "Într-o noapte de iarnă, când soțul meu era cu talibanii, am luat copiii și am fugit. Era foarte frig și întuneric, dar am reușit să scap cu ajutorul vecinului nostru. Mi-am luat copiii și am ajuns la o mașină care mergea spre Kabul."

Yalda a fugit în Pakistan, revenind în Afganistan doar când soțul ei a fost arestat și închis de forțele de securitate afgane. Când s-a întors, a primit custodia copiilor, dar acum, cu talibanii înapoi la putere, este îngrozită de ceea ce se va întâmpla. Se ascunde încă și speră că va primi viză pentru SUA, deși nu știe cum va putea pleca.

"Am îndurat atât de mult din cauza copiilor mei din 2014. Am acceptat multă durere pentru ca ei să fie în siguranță. Le-am fost și mamă, și tată. Nu îi voi abandona niciodată, dar am nevoie de ajutor pentru a-i păstra cu mine.", a mai spus tânăra.

