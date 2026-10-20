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Audierea privind extrădarea fraților Tate în Regatul Unit, programată pentru 19 noiembrie. Acuzații de viol și trafic de persoane

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Andrew Tate
Andrew Tate, împreună cu fratele său, Tristan. Foto: Profimedia
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Din articol
Acuzațiile formulate împotriva fraților Tate în Regatul Unit

Frații Andrew și Tristan Tate, aflați în arest în Statele Unite, vor fi audiați pe 19 noiembrie în cadrul procedurii de extrădare în Regatul Unit, unde sunt acuzați de mai multe infracțiuni, inclusiv viol, agresiune sexuală și trafic de persoane. Data audierii finale a fost stabilită de o judecătoare federală americană, după ce autoritățile britanice au transmis oficial cererile de extrădare, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Judecătoarea federală Lauren Fleischer Louis a stabilit data de 19 noiembrie pentru audierea finală în procedura de extrădare a fraților Tate, potrivit unei ordonanțe semnate pe 9 octombrie și consemnate în documentele instanței.

Regatul Unit a transmis oficial cererile de extrădare către Departamentul de Stat al SUA pe 9 septembrie, după ce autoritățile britanice au decis să îi urmărească penal pe cei doi frați pentru mai multe infracțiuni de natură sexuală.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, de 38 de ani, au fost arestați pe 18 iulie, la Miami, și se află în continuare în detenție. În septembrie, o instanță americană le-a respins cererea de eliberare pe cauțiune, apreciind că există riscul ca aceștia să fugă.

Acuzațiile formulate împotriva fraților Tate în Regatul Unit

Andrew Tate este vizat de șapte capete de acuzare pentru viol, trei pentru organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale și alte trei pentru agresiune soldată cu vătămări corporale.

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De asemenea, acesta se confruntă cu 19 capete de acuzare referitoare la materiale cu caracter sexual care implică minori și pornografie extremă.

La rândul său, Tristan Tate este acuzat de agresiune sexuală, două infracțiuni de viol și trei infracțiuni legate de organizarea sau facilitarea traficului de persoane.

Cei doi frați sunt vizați și de acuzații în România, printre care trafic de minori, abuz sexual asupra unei minore, spălare de bani și influențarea martorilor.

Editor : Ș.A.

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