Audituri secrete: contracte uriașe, arme defecte și cine profită de sistemul militar ucrainean corupt

În plin război cu Rusia, de mai bine de patru ani, Ucraina se confruntă cu grave probleme în ceea ce privește sistemul de achiziții militare. Potrivit unor audituri guvernamentale secrete citate de The New York Times, numai în 2024 Kievul a pierdut circa 1,2 miliarde de dolari din cauza fraudei și a risipei, dar în ciuda dovezilor despre probleme, statul a continuat să acorde contracte unor furnizori cu probleme.

Publicația americană scrie despre o situație incredibilă: în timp ce soldații ruși atacau liniile de tranșee din estul Ucrainei în 2024, echipajele de artilerie ucrainene au deschis focul. Însă proiectilele, în loc să explodeze lângă trupele care avansau, au căzut din tuburile de lansare sau au aterizat cu zgomote surde, ridicând nori de praf. S-a dovedit că o fabrică de armament ucraineană furnizase armatei mii de proiectile de mortier defecte. Un șef corpolent al fabricii de arme, Leonid Șiman, urma să fie în cele din urmă arestat și acuzat într-unul dintre cele mai mediatizate cazuri de fraudă din industria de apărare din timpul războiului.

Dar chiar și atunci când oficialii au observat că armele ajungeau defecte, așa cum arată auditurile guvernamentale obținute de The New York Times, Agenția de Achiziții a Apărării din Ucraina a continuat să acorde fabricii lui Șiman noi contracte.

Cazul reflectă un fenomen persistent al războiului din Ucraina. Șapte dintre cei mai mari zece furnizori militari ai Ucrainei au câștigat noi contracte în ciuda anchetelor penale în curs pentru fraudă, a neîndeplinirii obligațiilor din contractele anterioare sau a arestării directorilor executivi pentru corupție, potrivit auditurilor guvernamentale obținute de The Times, dosarelor judiciare și relatărilor presei ucrainene.

Șiman, de exemplu, fusese obiectul mai multor anchete ale agențiilor anticorupție, inclusiv pentru delapidare și fraudă, când a câștigat acel prim contract pentru obuze de mortier. Guvernul a atribuit contractul în valoare de 280 de milioane de dolari în timp ce acesta se afla în libertate provizorie, fiind acuzat de corupție.

Analizele confidențiale efectuate de Serviciul de Audit de Stat și de un departament intern de audit al Ministerului Apărării relevă un sistem de achiziții militare plin de nereguli. Documentele arată că semnalele de avertizare sunt ignorate, iar supraevaluarea prețurilor sau neîndeplinirea obligațiilor de livrare nu atrag aproape niciodată consecințe.

Companiile au câștigat contracte fără a demonstra că pot furniza armele sau fără a deține licențe pentru livrarea acestora. Auditorii au identificat 18 companii care au semnat contracte în ciuda neîndeplinirii angajamentelor din acordurile anterioare. Șase dintre aceste companii nu au reușit să îndeplinească niciun contract.

Contractanții militari din întreaga lume, inclusiv cel mai bogat traficant de arme din lume, precum și companii ucrainene și americane, s-au îmbogățit prin intermediul acestui sistem.

Auditurile interne ale guvernului au arătat că, numai în 2024, Ucraina a pierdut aproximativ 1,2 miliarde de dolari din cauza fraudei, risipei și gestionării defectuoase.

Aceste pierderi, care nu au fost făcute publice, s-au acumulat chiar în timp ce președintele Volodimir Zelenski făcea apel la aliați pentru mai multe arme și ajutor financiar.

„Armata nu primește ceea ce are nevoie, iar bugetul se reduce din cauza livrărilor neefectuate și a plăților excesive”, a declarat Tamerlan Vahabov, fost consilier al Agenției de Achiziții din Domeniul Apărării din Ucraina, într-un interviu. „Ca urmare, nu avem bani să comandăm mai multe arme. Și nu dispunem de cantitatea de muniție de care avem nevoie. Iar acesta este un model recurent.”

S-au pierdut aproximativ 126 de milioane de dolari prin ignorarea ofertelor mai mici și prin plata unor sume excesive pentru arme. Contractele au fost atribuite fără justificare legală, au afirmat auditorii. Într-un caz, companiile sunt încă angajate într-o dispută cu privire la soarta a cel puțin 100 de milioane de dolari reprezentând plăți în avans pentru o tranzacție care a eșuat.

Auditurile obținute de The Times acoperă anii 2024 și 2025. Nu este clar ce măsuri, dacă au existat, a luat Agenția de Achiziții a Apărării ca răspuns la aceste audituri. Deoarece sunt clasificate, ele nu au fost niciodată supuse controlului public.

Directorul agenției de achiziții, Arsen Zhumadilov, a refuzat să comenteze. El a demisionat lunea trecută.

Pe parcursul a aproape cinci ani de luptă, guvernul Ucrainei a rămas intact, în timp ce armata sa a luptat împotriva tuturor sorților. Soldații au rezistat armatei ruse, mai numeroasă, și au reinventat câmpul de luptă cu ajutorul dronelor și al roboților. Guvernul a depășit pierderea sprijinului din partea celui mai mare aliat al său, Statele Unite, obținând susținere financiară din Europa.

Însă același proces de achiziții care a menținut Ucraina în luptă și a făcut posibilă revoluția dronelor a devenit o vulnerabilitate în sine, una care a zguduit politica internă. Un fost ministru al apărării, Mîhailo Fedorov, a încercat să reformeze sistemul și a afirmat că furnizorii din domeniul apărării l-au forțat să demisioneze din această funcție pentru că a făcut acest lucru.

„Există multă corupție”, a declarat Fedorov după demiterea sa. Demiterea sa a declanșat cele mai mari proteste de stradă de la începutul războiului. Zelenski a afirmat că l-a demis din cauza conflictelor sale cu liderii militari.

Președintele nu a reușit să curățe sistemul de achiziții, iar problemele au ajuns până în cercul său restrâns. Anul trecut, anchetatorii anticorupție l-au înregistrat în secret pe fostul său partener de afaceri îndemnând oficialii să cumpere veste antiglonț care nu trecuseră testele de siguranță. Anchetatorii spun că bărbatul a fugit din Ucraina în timpul anchetei. Zelenski nu a fost implicat și a declarat că susține ancheta.

Auditurile guvernamentale reprezintă o autopsie a procesului de contractare militară. Și oferă o privire detaliată asupra actorilor, atât din țară, cât și din străinătate, care au profitat de pe urma războiului.

„Orice nu este bătut în cuie în Ucraina va fi furat”, a spus James Wasserstrom, un expert american în combaterea corupției care a încercat pe tot parcursul războiului să atragă atenția asupra fraudei din industria de apărare. „Aceasta este o tradiție de lungă durată.”

Eșec. Contracte de milioane de dolari. Și tot eșec

Defecțiunile mortierelor au reprezentat o rușine de proporții pe câmpul de luptă.

Censor.net, o agenție de știri ucraineană, a dezvăluit povestea. Parlamentul a deschis o anchetă, iar în aprilie 2025 poliția l-a arestat pe Șiman, directorul fabricii. Acesta a fost acuzat de fraudă în valoare de aproximativ 68 de milioane de dolari — costul inspectării și înlocuirii a zeci de mii de mortiere defecte.

Ulterior, o instanță a hotărât că firma lui Șiman, Uzina Chimică Pavlohrad, vânduse armatei 233.000 de proiectile de mortier inutilizabile, multe dintre ele având fitile defecte sau traf de pușcă sub neconform, potrivit documentelor judiciare furnizate de compania ucraineană de date YouControl.

Pavlohrad este o companie de stat, dar Șiman, inginer chimist, a fost directorul fabricii încă de la începutul anilor 2000. Era recunoscut pe scară largă drept „regele explozivilor” din Ucraina. Parlamentul i-a menționat numele într-o lege privind industria respectivă, citându-l ca autoritate în domeniu.

Cu portofoliul său imobiliar extins, trăia pe picior mare după standardele rurale ucrainene. Anchetatorii au declarat că au descoperit că 9 milioane de dolari au trecut printr-un cont bancar din Liechtenstein legat de soția lui Șiman.

El ținea o turmă de bivoli, alături de cerbi și elani, pe terenul fabricii, despre care a spus că erau acolo pentru a dovedi că fabrica sa nu polua, dar activiștii anticorupție au susținut că scopul era ca directorii săi să poată vâna animalele.

Când auditorii au analizat contractul companiei privind mortierele, au descoperit ceva ciudat. Pavlohrad declarase inițial că nu dispunea de capacitatea necesară pentru a onora comanda. Apoi, fără nicio explicație, și-a revizuit capacitățile de producție, iar guvernul i-a atribuit contractul.

Auditorii guvernamentali nu au găsit nicio dovadă că cineva ar fi încercat să verifice dacă fabrica putea onora comanda.

Când au început să sosească mortierele defecte, auditorii au afirmat că agenția de achiziții „nu a tras concluziile corespunzătoare”. În schimb, aceasta i-a acordat companiei Pavlohrad și mai multe contracte, inclusiv cel pentru furnizarea aproape a tuturor proiectilelor de artilerie de 122 de milimetri ale armatei în 2025.

Auditurile nu precizează cine a decis să acorde contractele companiei Pavlohrad sau de ce. Compania a refuzat să comenteze. În august, directorul agenției de achiziții, Arsen Zhumadilov, și-a dat demisia.

Șîman a fost condamnat luna trecută la cinci ani de închisoare într-un dosar separat, pentru orchestrarea unei scheme de corupție prin care a vândut explozivi la prețuri umflate. El intenționează să facă apel împotriva acestei condamnări și și-a afirmat nevinovăția în cazul mortierelor, a declarat avocatul său, Oleksandr Protas.

În industria armamentului, a spus Protas, „nimic nu este alb sau negru, totul se află în nuanțe de gri”.

Cel mai bogat traficant de arme din lume

În 2024, Agenția de Achiziții pentru Apărare a lansat o licitație pentru achiziționarea de artilerie de rachete în valoare de sute de milioane de dolari.

Trei companii au răspuns. Una a declarat că poate furniza rachetele la un preț echivalent cu aproximativ 4.200 de dolari bucata. O alta a cerut 4.600 de dolari. O a treia a spus că prețul era de 5.100 de dolari.

Toate rachetele erau identice — fabricate în aceeași uzină, de aceeași companie din Turcia. Singura diferență era prețul.

Producătorul turc, Arca Defense, a oferit cea mai mică ofertă, propunând o vânzare directă de la fabrică. Însă auditorii au constatat că contractul a fost atribuit celui care a oferit prețul cel mai mare, o filială a Czechoslovak Group, un important holding ceh. În loc să cumpere direct, guvernul a decis să plătească compania cehă pentru a acționa ca intermediar.

Auditorii nu au găsit „nicio justificare pentru această decizie”. Auditurile anterioare avertizaseră împotriva achizițiilor prin intermediari. Guvernul nu a urmat acest sfat.

Decizia a adăugat aproximativ 130 de milioane de dolari la factura Ucrainei pentru rachete, potrivit unei analize realizate de NYT asupra ofertelor concurente descrise în rapoartele de audit.

Contractul pentru rachete a fost una dintre numeroasele tranzacții ucrainene care au contribuit la transformarea Grupului Cehoslovac într-o putere globală în domeniul apărării. Compania a devenit publică în acest an, transformându-l pe proprietarul majoritar de 33 de ani, Michal Strnad, în cel mai bogat producător de arme de pe lista miliardarilor Forbes.

A fost cea mai mare ofertă publică inițială din istoria industriei de apărare. Compania a declarat investitorilor că a beneficiat de un „superciclu” al cheltuielilor militare generat de războaiele din Europa și din alte părți. În 2024, peste 40% din veniturile sale au provenit din vânzări legate de Ucraina.

Un purtător de cuvânt al Czechoslovak Group, Andrej Cirtek, a afirmat că întrebările legate de licitație trebuie adresate guvernului. În raportul de audit nu există acuzații că firma ar fi comis vreo neregulă. „Nu suntem parte la propunerile altor ofertanți și nu avem acces la termenii lor comerciali, la condițiile contractuale sau la evaluarea autorității contractante”, a scris el într-un e-mail.

În ciuda preocupărilor auditorilor, Ucraina a luat în considerare încheierea unui nou contract cu Czechoslovak Group, de data aceasta pentru a-și înlocui arsenalul de puști Kalașnikov cu un model de pușcă de calibru NATO, proiectat în Cehia. Nu a fost anunțată nicio înțelegere.

Purtătorul de cuvânt al companiei a declarat că grupul își diversifica vânzările către țările europene și Statele Unite, dar că Ucraina rămânea un client important.

Semnale de alarmă și un contractor american

Într-un alt caz, conform documentelor, Ucraina a mers mai departe cu o achiziție complicată de arme în ciuda semnalelor de avertizare, doar pentru a vedea cum afacerea se prăbușește.

În 2024, Agenția de Achiziții din Domeniul Apărării a dorit să cumpere rachete de tip sovietic de la un producător sârb. Din cauza politicii pro-ruse a Serbiei, Ucraina a apelat la un lanț de intermediari pentru a obține rachetele.

Guvernul a încheiat un contract cu un broker de arme de stat ucrainean, Spetstechnoexport. Compania avea un istoric de contracte neîndeplinite, au afirmat auditorii.

Autoritățile anticorupție anunțaseră, de asemenea, că anchetau foști directori ai companiei pentru posibile fapte de delapidare și spălare de bani, potrivit HACC Decided, o platformă dezvoltată de Transparency International Ucraina care urmărește cazurile de corupție de mare amploare.

De asemenea, Spetstechnoexport nu deținea o licență de export sârbă pentru rachete, au scris auditorii.

În locul unei licențe, compania a prezentat o „scrisoare de garanție” din partea agenției de informații militare a Ucrainei, au constatat auditorii. Auditorii au afirmat că tratamentul preferențial nu avea nicio justificare legală și a fost acordat în ciuda antecedentelor de neîndeplinire a obligațiilor de către companie.

Compania nu a răspuns la mesajele și apelurile repetate.

Spetstechnoexport a încheiat un contract de subcontractare cu o companie americană de armament, Regulus Global. Compania, condusă de un fost broker de la Merrill Lynch, William Somerindyke Jr., avea un istoric de aprovizionare a armatei ucrainene, precum și a rebelilor susținuți de SUA în Siria. Însă această tranzacție urma să fie deosebit de complexă.

Contractul se număra printre mai multe acorduri încheiate între Regulus și Spetstechnoexport, în valoare totală de 1,7 miliarde de dolari, menite să canalizeze arme către zona de război. Somerindyke a declarat într-un interviu că parteneriatul a furnizat armament esențial care a contribuit la apărarea Ucrainei și la politica externă americană.

Tranzacția cu rachetele a început însă să se destrame.

Ministrul apărării de la acea vreme, Rustem Umerov, dorea să elimine intermediarii din afacerile cu arme ale Ucrainei pe timp de război. El a cerut companiei Regulus să trateze direct cu agenția guvernamentală de achiziții, eliminând efectiv Spetstechnoexport, a amintit Somerindyke.

Tranzacția a eșuat, iar până la începutul anului 2025, Spetstechnoexport devenise cel mai mare debitor al agenției de achiziții de armament, cu mai multe contracte neîndeplinite decât orice alt furnizor, au constatat auditorii.

Ca urmare, guvernul ucrainean a dat în judecată Spetstechnoexport pentru penalități de întârziere și dobânzi. La rândul său, Spetstechnoexport a cerut bani de la Regulus.

Somerindyke a afirmat că firma sa nu a greșit cu nimic și că a fost pur și simplu „prinsă la mijloc” într-o reorganizare a sistemului de achiziții publice din Ucraina.

Editor : B.E.