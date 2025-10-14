Aura de invincibilitate a lui Viktor Orban se stinge. Primele semne care arată că „statul său de propagandă” s-ar putea prăbuși

Viktor Orban este susținut de o vastă mașinărie de propagandă menită să pună la pământ orice potențial adversar al premierului ungar, acesta reușind să își învingă rivalii de stânga și de dreapta în patru alegeri parlamentare consecutive. Acum, însă, pentru prima dată, Orban nu a mai reușit să le dea o „lovitură decisivă” inamicilor săi, ceea ce i-ar putea distruge aparenta aură de invincibilitate care l-a ajutat să rămână la putere în ultimii 15 ani.

Cel mai puternic rival al actualului premier al Ungariei, Peter Magyar, un fost aliat care acum conduce o mișcare de opoziție tot mai populară, a fost atacat fără oprire de presa controlată de partidul Fidesz al lui Orban, care l-a catalogat drept un soț abuziv, un trădător și un escroc.

Atacurile la adresa lui Magyar, pe care acesta le-a descris drept un „tsunami de minciuni”, nu par să fi avut un efect major. „Până acum, aceste campanii nu sunt de succes. Asta este clar”, a spus Agoston Mraz, un susținător Fidesz al cărui Institut Nezopont realizează sondaje pentru guvernul ungar.

Cele mai multe sondaje de opinie arată că partidul Tisza al lui Magyar are un avantaj considerabil în fața Fidesz înainte de alegerile generale din primăvara anului viitor, potrivit New York Times.

Magyar a pornit ofensiva contra lui Orban, acuzându-l de corupție. El a denunțat așa-numitul „Versailles al lui Orban”, o proprietate uriașă cu vile ce aparțin familiei premierului, și a dezvăluit detalii despre averea deținută de Istvan Tiborcz, ginerele lui Orban și, totodată, un afacerist de succes care a fost acuzat în trecut de fraudă.

Fisurile apărute pe fațada până acum impenetrabilă a regimului lui Orban

Fisurile tot mai mari ce au apărut pe fațada până acum impenetrabilă a regimului lui Orban arată care sunt limitele unui „stat de propagandă”, potrivit politologului Laszlo Keri, care i-a fost profesor lui Orban la facultate.



În timp ce Ungaria trece printr-o criză demografică și suferă de pe urma inflației mari și a economiei în stagnare, presa controlată de Fidesz îl laudă pe Orban ca fiind apărătorul omului de rând și campionul preeminent al politicilor care susțin „valorile familiei” în Europa.

„Orban și presa lui vorbesc mereu despre viitorul strălucit al Ungariei, dar oamenii văd realitatea lor de zi cu zi”, a spus Keri, care îl susține pe Magyar. „Există două lumi paralele și tensiunea dintre acestea îi supără foarte mult pe oameni.”

Chiar și eforturile lui Orban de a câștiga mai mult sprijin prin atacarea comunității LGBT par să fi fost o strategie proastă. În luna iunie, peste 100.000 de persoane au participat la parada Pride de la Budapesta – mult mai mulți decât la precedentele ediții, după ce guvernul le-a interzis.

Orban le-a spus susținătorilor săi că evenimentul a fost „dezgustător și rușinos” și că arată de ce adversarii lui politici, pe care i-a acuzat că au organizat parada la ordinele liderilor UE de la Bruxelles, nu trebuie să fie lăsați să ajungă la guvernare.

„Nu au învățat nimic altceva în ultimii 15 ani decât cum să își atace și să își distrugă adversarii”

„Este o poveste foarte tristă despre un politician foarte talentat care ar fi putut fi un om de stat remarcabil nu doar în Ungaria, ci în toată Europa”, a spus Keri. Orban și partidul său „nu au învățat nimic altceva în ultimii 15 ani decât cum să își atace și să își distrugă adversarii”.

Orban a încercat să obțină ridicarea imunității de europarlamentar a lui Magyar pentru a putea fi judecat pentru presupuse infracțiuni, însă Parlamentul European s-a opus.

Premierul ungar a mai primit o lovitură de imagine după ce Laszlo Krasznahorkai, un alt critic înverșunat al lui Orban, a câștigat recent Premiul Nobel pentru Literatură.

Orban l-a felicitat pe scriitorul auto-exilat pentru că a adus „mândrie națiunii noastre”. Krasznahorkai i-a mulțumit premierului pentru mesajul de felicitare, dar a adăugat că se va „opune întotdeauna acțiunilor și ideilor sale politice”.

„În toate regimurile hibride, vine un moment când propaganda nu mai este suficientă”, a spus Akos Hadhazy, un fost consilier local din partea partidului Fidesz care este acum în opoziție și care a spus că se teme de ce ar putea face Orban dacă nu reușește să găsească o nouă strategie prin care să se asigure că Magyar va pierde alegerile.

Când propaganda nu mai funcționează, „trebuie să iei măsuri drastice ca să continui să câștigi”, a mai spus Hadhazy.

