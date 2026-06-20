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Australia a confirmat primul caz al tulpinii H5 a gripei aviare. Virusul a fost descoperit la o pasăre migratoare

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dezinfectant spital gripa aviara
Foto: Profimedia Images
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Un prim caz al tulpinii contagioase H5 a gripei aviare a fost detectat pe continentul australian, care fusese anterior ferit de boală, a anunţat sâmbătă ministrul Agriculturii, Julie Collins.

Tulpina a fost descoperită la o pasăre marină migratoare, un skua brun, într-o zonă îndepărtată din Australia de Vest, şi confirmată de agenţia naţională de ştiinţă, a declarat Collins într-o conferinţă de presă din Canberra, relatează AFP preluată de News.ro.

Probele prelevate de la o altă pasăre infectată, un petrel uriaş, au revenit, de asemenea, prezumtiv pozitive.

„Deşi dezamăgitor, acest rezultat nu este neaşteptat, având în vedere răspândirea globală a gripei aviare H5”, a declarat ministrul reporterilor din Canberra. „Pot confirma că încă nu există dovezi de mortalitate în masă în acest moment şi nici dovezi de infecţie la păsările de curte”, a adăugat ea. „Ştiam cu toţii că nu putem rămâne imuni la gripa aviară pentru totdeauna”, a mai spus aceasta.

Tulpina H5 a cauzat boli grave şi rate ridicate ale mortalităţii la păsările de curte, păsările sălbatice şi mamiferele afectate din întreaga lume. Mamiferele marine au fost, de asemenea, infectate, iar cazuri au fost detectate şi la alte animale, cum ar fi pisicile, caprele, alpaca şi porcii.

Joi, oamenii de ştiinţă australieni au anunţat că tulpina H5 a gripei aviare a ucis peste 13.000 de pui de elefant de mare după ce a infectat o colonie de reproducere pe Insulele Heard şi McDonald, un arhipelag vulcanic subantarcic din sudul Oceanului Indian.

Editor : Ana Petrescu

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