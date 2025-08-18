Live TV

Australia a interzis accesul pe teritoriul său pentru un deputat din coaliția de guvernare din Israel. Motivele invocate de Canberra

Data publicării:
Zionist Party Member Rothman Hold A Israel-Palestian Conflict War
Simcha Rothman, membru al Knesset-ului. Sursa foto: Profimedia Images

Australia a anulat viza unui parlamentar israelian care s-a pronunţat împotriva statalităţii palestiniene şi care a cerut anexarea Cisiordaniei de către Israel, transmite luni Reuters.

Simcha Rothman, membru al Knesset-ului (parlamentul israelian) din partea Partidului Sionist Religios, condus de ministrul finanţelor Bezalel Smotrich, urma să viziteze oraşele australiene Sydney şi Melbourne în această lună, la invitaţia Asociaţiei Evreieşti din Australia (AJA).

Australia se află printre ţările decise să recunoască un stat palestinian luna viitoare, o decizie despre care Rothman a afirmat că ar fi ''o greşeală gravă şi o recompensă imensă pentru Hamas şi pentru terorism''.

În luna iunie, alături de alte patru ţări printre care Regatul Unit, Australia i-a sancţionat pe miniştrii israelieni Bezalel Smotrich (finanţe) şi Itamar Ben-Gvir (securitate naţională) în urma incitării repetate la violenţă contra palestinienilor din Cisiordania.

Rothman a spus că a fost informat că viza sa a fost anulată din cauza unor remarci pe care guvernul australian le consideră controversate şi provocatoare, inclusiv afirmaţia lui conform căreia statalitatea palestiniană ar conduce la distrugerea statului Israel. ''Nu există nimic din ce am afirmat personal care nu a mai fost spus în mod repetat de vasta majoritate a publicului israelian şi de guvernul Israelului'', a declarat luni Simcha Rothman pentru Reuters.

Ministrul australian de interne Tony Burke a afirmat într-o declaraţie difuzată pe e-mail că guvernul de la Canberra adoptă o poziţie dură faţă de cei care încearcă să răspândească divizarea în Australia şi că nu este binevenită nicio persoană care promovează mesaje bazate pe ură.

''În timpul guvernării noastre, Australia va fi o ţară unde oricine poate fi şi se poate simţi în siguranţă'', a adăugat ministrul, fără a dezvălui motivele precise pentru anularea vizei lui Rothman.

Directorul AJA, Robert Gregory, a precizat că scopul vizitei lui Simcha Rothman era de a arăta ''solidaritate faţă de comunitatea evreiască din Australia, ce se confruntă cu un val de antisemitism''.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

